¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/12¡Û¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦SAY MY NAME¡Ê¥»¥¤¥Þ¥¤¥Í¡¼¥à¡Ë¤ÎËÜÅÄ¿ÎÈþ¡ÊHITOMI¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜÅÄ¿ÎÈþ¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ

¢¡ËÜÅÄ¿ÎÈþ¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤ò¸ø³«


ËÜÅÄ¤Ï¡Ö나의 생명수¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤äÏÓ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅ·»È¹ßÎ×¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¥É¥¿¥¤¥×¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤ËËá¤­¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë

