¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¡¢°µ´¬ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥«¥Ê¥À¤Ç¤Î³¹Ãæ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖµÓÄ¹¤¤¡×¡Ö²¿Æ¬¿È¡©¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/12¡Û´Ú¹ñ¤Î½÷Í¥¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¡ÊHan So-Hee¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥«¥Ê¥À¤Ç¤Î³¹Ãæ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¡¢°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä³¹Ãæ¥·¥ç¥Ã¥È
¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤Ï¼«¿È¤¬¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¤È¤È¤â¤ËW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈY¡×¤Ë¤Æ¥È¥í¥ó¥È±Ç²èº×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ç¥Ë¥à¥¹¥«¡¼¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÈþ¤·¤¤µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖµÓÄ¹¤¤¡×¡Ö¥Ç¥Ë¥à»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥«¥Ê¥À³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö²¿Æ¬¿È¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¡¢°µ´¬¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä³¹Ãæ¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¡¢¥«¥Ê¥À¤ÇÈþµÓºÝÎ©¤Ä
¥Ï¥ó¡¦¥½¥Ò¤Ï¼«¿È¤¬¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¤È¤È¤â¤ËW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈY¡×¤Ë¤Æ¥È¥í¥ó¥È±Ç²èº×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ç¥Ë¥à¥¹¥«¡¼¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÈþ¤·¤¤µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖµÓÄ¹¤¤¡×¡Ö¥Ç¥Ë¥à»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥«¥Ê¥À³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö²¿Æ¬¿È¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û