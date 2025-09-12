²Æ¤ËÁý¤¨¤¿¥À¥Ë¤Ï½©¤ËÌÔ°Ò!?¡¡ÉÛÃÄ¤Î¥À¥ËÂÐºö¤òÅ°Äì²òÀâ
½©¤Ï²Æ¤ËÂçÎÌÈ¯À¸¤·¤¿¥À¥Ë¤¬»à¤¬¤¤¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉÛÃÄ¤Ë»Ä¤ê¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹Í×°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥À¥ËÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ÉÛÃÄ¥«¥Ð¡¼¤Î´ÝÀö¤¤¡¢Å·Æü´³¤·¡¢´¥Áçµ¡¡¢ÁÝ½üµ¡¤Ë¤è¤ë¥À¥ËÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½©¤³¤½¡¢²÷Ì²¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥À¥ËÂÐºö¡¦¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÂÐºö¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
½©¤Ï¥À¥Ë¤Î»à¤¬¤¤¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü
9·î¤Ï¤Þ¤À½ë¤µ¤¬»Ä¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½ù¡¹¤ËÎÃ¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ¨Àá¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤Î»þ´ü¡¢²Æ¤ËÈË¿£¤·¤¿¥À¥Ë¤¬»à¤¬¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢ÉÛÃÄ¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥Ë¤Ï¹â²¹Â¿¼¾¤ò¹¥¤ß¡¢²Æ¤ÎÉÛÃÄ¤Ï³Ê¹¥¤Î½»¤ß¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤²¹¤ä¼¾ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë¤È¥À¥Ë¤Î¿ô¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¥À¥Ë¤Î»à¤¬¤¤¤ä¥Õ¥ó¤Ï¤à¤·¤íÂçÉý¤ËÁý²Ã¤·¡¢¤³¤ì¤é¤òµÛ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤¯¤·¤ã¤ß¤äÉ¡¤Å¤Þ¤ê¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½©¤Î¥À¥ËÂÐºö¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÉÛÃÄ¥«¥Ð¡¼¤ò´ÝÀö¤¤¡¢¿åÍÏÀ¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤ò½üµî
¤Þ¤º¤Ï¡ÖÉÛÃÄ¥«¥Ð¡¼´ÝÀö¤¤¡×¤Ç¤¹¡£¥À¥Ë¤Î¥Õ¥ó¤ä»à¤¬¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥Ë¤Î±Â¤È¤Ê¤ë¿Í¤Î¥Õ¥±¤äÈé»é¤Ï¡¢¿åÍÏÀ¡Ê¿å¤ËÍÏ¤±¤ëÀ¼Á¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ÏÀö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥«¥Ð¡¼¤ò³°¤·¤Æ¡¢ÀöÂõ¤·¤Æ´³¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥«¥Ð¡¼¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤êÌÌÅÝ¤Ç¤¹¤¬¡¢À²¤ì¤Æ¤¤¤ëÆü¡õµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¡¢µ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÉÛÃÄÃ¡¤¤ÏµÕ¸ú²Ì¡©
ÉßÉÛÃÄ¡¢³ÝÉÛÃÄ¤âÅ·Æü´³¤·¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼¾µ¤¤Ï¥À¥Ë¤ÎÂç¹¥Êª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶õµ¤¤òÄÌ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¥À¥ËÂÐºö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÉÛÃÄ¤ÎÅ·Æü´³¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢ÉÛÃÄÃ¡¤¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥À¥ËÂÐºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÛÃÄ¤òÃ¡¤¯¤È¡¢Ã¡¤¤¤¿¾×·â¤Ç¥À¥Ë¤Î»à³¼¤ä¥Õ¥ó¤¬ºÙ¤«¤¯¤Ê¤ë¡¢¥À¥Ë¤¬¶Ã¤¤¤ÆÉÛÃÄ¤Î¤è¤ê±ü¿¼¤¯¤ËÆ¨¤²¤ë¤Ê¤É¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¾É¾õ¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÉÛÃÄ¤òÄË¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ã¡¤¯¤Î¤Ï¹µ¤¨¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÁÝ½üµ¡¡¢´¥Áçµ¡¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿ÁÝ½üµ¡
ÉÛÃÄ¥«¥Ð¡¼¤¬´¥¤¤¤¿¤éÉÛÃÄ¤Ë¤Ä¤±¡¢1²óÌÜ¤ÎÁÝ½üµ¡¤¬¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÛÃÄÀìÍÑ¤ÎÁÝ½üµ¡¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤Ê¤ªÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ëí¤òÃÖ¤¯¾ì½ê¼þÊÕ¤Ï¡¢¸ÆµÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Û¥³¥ê¤ä¥À¥Ë¤òµÛ¤¤¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÇ°Æþ¤ê¤ËÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¥À¥Ë¤¬»àÌÇ¤¹¤ë²¹ÅÙ¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë50¡î°Ê¾å¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´¥Áç´ï¤ò»È¤Ã¤ÆÉÛÃÄ¤ò´¥Áç¤µ¤»¡¢»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥À¥Ë¤ò¹¹¤Ë»àÌÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢2²óÌÜ¤ÎÁÝ½üµ¡¤¬¤±¤ò¹Ô¤¤¡¢ÉÛÃÄ¤Î¥À¥ËÂÐºö¤Ï½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÜÍ÷Ãí°Õ¡ÛµÛ¤¤¼è¤Ã¤¿¥Û¥³¥ê¡¦¥À¥Ë¤ÎÎÌ¤Ï¾×·â
ÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¥À¥Ë¤ä¥Û¥³¥ê¤¬ÂçÎÌ¤Ë¼è¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÛÃÄ¤Î¥À¥ËÂÐºö¤Î½ÅÍ×À¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
½©¤³¤½¡¢ÉÛÃÄ¤Ê¤É¤ËÂçÎÌÈ¯À¸¤·¤¿¥À¥Ë¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼êË¡¤Ç¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£