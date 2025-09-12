¡Ú»ùÅç¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Û»ûÅÄÀé·Ã¡¡ÁÀ¤¦¤Ï¡ÈÉ×ÉØÆ±»þV¡É¤È19Ç¯°ÊÍè¤ÎÃÏ¸µÀ©ÇÆ
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ùÅç¤ÎG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÖÂè37²óÀ¥¸Í¤Î½÷²¦·èÄêÀï¡×¤Ï5ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡½àÍ¥Âè1ÃÆ¤Î10R¡£3¥³¡¼¥¹¤«¤é°®¤Ã¤Æ¹¶¤á¤Æ¤¯¤ë³ùÁÒ¤ò¥¤¥ó¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤¿ÃÏ¸µ¤Î»ûÅÄÀé·Ã¡Ê56¡á²¬»³¡Ë¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½ÐÂè1¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤¬¤¤¤¤¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£»Å¾å¤²¤¿¹¥¥Ñ¥ï¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿·½÷²¦¤ÎÌÔÄÉ¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÆÁ»³¤ÇÉ×¤Ç¤¢¤ëÎ©´Ö½¼¹¨¤â½àÍ¥¤ò¥¯¥ê¥¢¡£13Æü¤Ï¡ÈÉ×ÉØÆ±»þÍ¥¾¡¡É¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¡Ö°ì½ï¤Ë¾è¤ì¤¿¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤âÁ÷¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î»ùÅç¤Ç¤Ï19Ç¯3·îG2¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¤Èº£Ç¯½éV¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡£