¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¿·¼¹¹ÔÉô¤¬12Æü¡¢ËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿¡£ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¼¡´ü¼óÁê¤¬Áá´ü¤Î½°±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤ËÈ÷¤¨¤Æ½àÈ÷¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¡£¡Ö¾ïºßÀï¾ì¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¸å¡¢¤¹¤°¤Ë²ò»¶¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£°©ºäÀ¿ÆóÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤ËÂÐ¤·¡¢Áí¹çÁªµóÂÐºöËÜÉô¤ÎÀßÃÖ¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅÞ¤ÎÀ¯ºö·èÄê¤òÃ´¤¦¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¡Ê¼¡¤ÎÆâ³Õ¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÁªÄê¤ò¿Ê¤á¡¢16Æü¤Ë¤â·èÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤â¼¨¤·¤¿¡£°Â½»½ß´´»öÄ¹¤ÏÅÞÆâ¿Í»ö¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢»²±¡ÁªÁí³ç¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀSNSÂÐºö¤òÃ´¤¦¡ÖÆÃÌ¿¥Á¡¼¥à¡×¤òÁá´ü¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤È½Å¤Í¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£