¡ÖÎÎ¼ý½ñ¤Î»ÅÊ¬¤±¥ß¥¹¡×±²Ãæ¤Î¾®Ã«Ìî¸©µÄ¤¬»äÅªÎ®ÍÑ¤òºÆ¤ÓÈÝÄê¡¡À¯¼£»ñ¶â¤Ç¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¤ä½÷ÀÍÑ¥Ð¥Ã¥°¹ØÆþµ¿ÏÇ
¼«Ì±ÅÞºë¶Ì¸©Ï¢¤Î´´»öÄ¹¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¤Î»äÅªÎ®ÍÑµ¿ÏÇÌäÂê¡£
12Æü¡¢±²Ãæ¤Î¾®Ã«Ìî¸ÞÍº¸©µÄ¡Ê69¡Ë¤¬²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Ã«Ìî¸ÞÍº¸©µÄ¡§
»äÅªÎ®ÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Î°Õ¤ËÀº»»¤òµá¤á¤¿»ö¼Â¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¾®Ã«Ìî¸©µÄ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À¯¼£»ñ¶â¤ò¥¥ã¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¤ä½÷ÀÍÑ¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Î¹ØÆþ¤Ë½¼¤Æ¤¿µ¿¤¤¤¬Ê£¿ôÉâ¾å¤·¡¢Ìò¿¦Ää»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
10Æü¡¢FNN¤¬Ã±ÆÈÄ¾·â¤·¤¿ºÝ¡¢¾®Ã«Ìî¸©µÄ¤Ï¡Ö»ä¤Ï»äÅªÎ®ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»öÌ³¶É¤ËÁ´Éô¤ªÇ¤¤»¤ò¤·¤Æ¡×¤È»äÅªÎ®ÍÑ¤òÈÝÄê¤·¡¢µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÖºÑ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
12Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¾®Ã«Ìî¸©µÄ¤Ï»öÌ³¶É¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿ÎÎ¼ý½ñ¤Î»ÅÊ¬¤±¤Î¥ß¥¹¤Ç¡Ö°Õ¿ÞÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Ã«Ìî¸ÞÍº¸©µÄ¡§
°ìÉô¥Á¥§¥Ã¥¯Ï³¤ì¤ÇÆüÍÑÉÊ¤¬º®Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¡£°Õ¿ÞÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À©ÅÙ¤Î±¿ÍÑ¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÀ¸¤¸¤¿¡£´´»öÄ¹¥Ð¥Ã¥°¡¢µÄ²ñ¥Ð¥Ã¥°¡¢²ñ¼Ò¥Ð¥Ã¥°Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¯¼£³èÆ°¤Î»þ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÎ¼ý½ñ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÅÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¡ÊQ.¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ§¼±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ç§¼±¤¬¤¢¤ì¤Ð Æþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÁ´Éô¤Ï¤¸¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÇ§¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢»äÅªÎ®ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÌó2900Ëü±ß¤È¤¤¤¦³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä¡£
¾®Ã«Ìî¸ÞÍº¸©µÄ¡§
Ìó2900Ëü±ß¤Î¶â³Û¤Ï¡¢6Ç¯5¥«·î´Ö¤ÎÁ´ÂÎ¤Î»Ù½Ð¹ç·×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤À¤±¤¬°ì¿ÍÊâ¤¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¶§°¤ÊÉÔÀµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÂçÊÑ°ä´¸¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¿µÁ¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤¿100Ëü±ß¼å¤Ï¡¢8·îËö¤ËÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¤Ë¸©Ï¢¤Ë»ý»²¤·¤¿¤¬¡¢¼õ¤±¼è¤ê¤òµñÈÝ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÊÖºÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´´»öÄ¹¤ÎÌò¿¦¤ÎÄä»ßÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öµ¬Äê¤Ë¤Ê¤¯¡¢°ìÊýÅª¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¸©Ï¢²ñÄ¹¤Ë¹³µÄÊ¸¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Ã«Ìî¸ÞÍº¸©µÄ¡§
¡ÊQ.ÊÖºÑ¤ÏÌò¿¦Ää»ß¤µ¤ì¤ëÁ°¡©¡ËÁ°¤Ç¤¹¤Í¡£Ìò¿¦Ää»ß¤ÏÇ§¤á¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤Í¡¢¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
º£¸å¤ÎÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®Ã«Ìî¸©µÄ¤Ï¡Ö¸øÊ¿À¡¢ÃæÎ©À¡¢µÒ´ÑÀ¤Î¤¢¤ëÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ê¤éÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£