HEAVEN Japanのポップアップが宇都宮で開催！適正下着を体験

女性の約8割が間違ったサイズのブラを着けているといわれています。そんなお悩みに寄り添う「適正下着®」ブランド、HEAVEN Japanが宇都宮パセオにてポップアップショップを開催。9月11日（木）～17日（水）の期間、プロのアドバイザーによるフィッティング体験や人気商品のお試しが可能です。自分に合った下着選びで、心も体も心地よく整えてみませんか？

HEAVEN Japanポップアップの魅力

今回のポップアップショップでは、シリーズ累計80万本突破の大人気「元祖脇肉キャッチャー」をはじめ、「ビスチェリーナ」「シン・胸不二子ブラ」など、豊富なラインナップをご用意。

サイズ展開はB65～M90までの66サイズと幅広く、体型や肉質に合わせたフィッティングが体験できます。

さらに、秋冬の新色「ブラウン」「ディープネイビー」も登場し、落ち着いた中に個性をプラスしたカラーで新しい季節の装いを楽しめます。

縫わないインナー×ニット！NUONEのカシミヤシルクが心地よすぎる

特典やキャンペーンも盛りだくさん

ご購入者にはポップアップ限定の「ブラざらしステッカー」をプレゼント♡開催地ごとに異なるデザインで、コレクションしたくなる可愛さです。

さらに、不用ブラを持参すると参加できる「ステドキッ！」キャンペーンでは、ガチャでおみくじ＆景品が当たるチャンスも。

災害時の備えを学べる「防災下着コーナー」も設置され、避難時に役立つ情報を体験しながら学べる貴重な機会となっています。

開催概要と会場情報

開催期間は9月11日（木）～17日（水）。会場は宇都宮パセオ2階レストスペース（栃木県宇都宮市川向町1-23）で、営業時間は10時～20時（最終日は19時受付終了）です。

予約不要で立ち寄れるので、ショッピングの合間にも気軽に体験可能。所要時間は15～20分ほどで、混雑時は整理券対応となります。

プロのアドバイスを受けながら、自分にぴったりの下着を見つけられる絶好の機会です♪

あなたに合う適正下着®を見つけるチャンス

HEAVEN Japanのポップアップショップは、下着のプロによる丁寧なカウンセリングとフィッティングを通じて、自分に合った下着に出会える場です。

大きいサイズも同一価格で展開され、誰もが心地よく身につけられるのも魅力。特典や防災下着の展示もあり、ただのショッピングを超えた新しい体験が待っています。

この機会に、自分らしく輝ける適正下着を体験してみませんか？