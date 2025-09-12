µëÉÕÈñ¤Ê¤É¤ÎÉÔÀµ¼õµë¤ÎÁí³Û¤Ï3²¯±ßÄ¶¤«¡¡Ç§²ÄÊÝ°é½ê¤Ê¤É±¿±Ä¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖKID¡ÝG¡×¡¡²£ÉÍ»Ô
¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»Ô¤ÏÇ§²ÄÊÝ°é½ê¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ëË¡¿Í¤¬¡¢µëÉÕÈñ¤Ê¤ÉÌó3²¯1500Ëü±ß¤òÉÔÀµ¼õµë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÀµ¼õµë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¤ÇÇ§²ÄÊÝ°é½ê¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖKID¡ÝG¡×¤Ç¤¹¡£
Ç§²Ä³°ÊÝ°é»ÜÀß¤Î¿¦°÷¤òÇ§²ÄÊÝ°é½ê¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÊÝ°é»Î¤Ë½»µï¤Î²ÈÄÂ¤ò°ìÉôÉéÃ´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ë¡¿Í¤¬Á´³ÛÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤Îµõµ¶¤Î¿½ÀÁ¤ÇµëÉÕÈñ¤äÊä½õ¶â¤òÉÔÀµ¤Ë¼õµë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÀµ¼õµë¤ÎÁí³Û¤Ï2019Ç¯¤«¤é¤Î6Ç¯´Ö¤Ç¤¢¤ï¤»¤ÆÌó3²¯1500Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Ë¡¿ÍÂ¦¤Ï¡ÖÂ®¤ä¤«¤ËÊÖ´Ô¤¹¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£