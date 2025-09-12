ÃÎ»ö¸ø¼ËÇÑ»ß¤ò¸¡Æ¤¡¡»äÅ¡¤Ï5Ç¯°Ê¾å»ÈÍÑ¤µ¤ì¤º¡Ä°Ý»ýÈñ¤ÏËèÇ¯Ìó1,000Ëü±ß¡¡¾ÍèÅª¤Ê²þ½¤ÈñÍÑ¤Ï¿ô²¯±ß¸«¹þ¤ß¡¡½©ÅÄ
ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¡¢¼«¿È¤¬½»¤Þ¤¤¤È¤·¤Æ»È¤ï¤º¡¢ÍøÍÑÉÑÅÙ¤â¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÃÎ»ö¸ø¼Ë¤ÎÇÑ»ß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ê²þ½¤ÈñÍÑ¤¬¿ô²¯±ß¤«¤«¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÅÚÃÏ¤ä·úÊª¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢¸¡Æ¤¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄ»ÔÀé½©ËÌ¤Î´Ý¤Ë¤¢¤ëÃÎ»ö¸ø¼Ë¤Ï¡¢ÃÎ»ö¤¬½»¤Þ¤¤¤È¤·¤Æ»È¤¦»äÅ¡¤È³¤³°¤ÎÍ×¿Í¤ä´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹¸øÅ¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1980Ç¯¤Ë´°À®¤·¡¢ÎòÂå3¿Í¤ÎÃÎ»ö¤¬»äÅ¡¤Ë½»¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º´ÃÝÁ°ÃÎ»ö¤¬2020Ç¯2·î¤Ë»ÔÆâ¤Ë·ú¤Æ¤¿¼«Âð¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤¿¤á¡¢»äÅ¡¤Ï¡¢5Ç¯°Ê¾å»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃÎ»ö¸ø¼ËÁ´ÂÎ¤Î°Ý»ýÈñ¤ÏËèÇ¯1,000Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
12Æü¡¢¸©µÄ²ñ¤Î°ìÈÌ¼ÁÌä¤Ç¡¢¤³¤ÎÃÎ»ö¸ø¼Ë¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¡¢»ÜÀß¤ÎÇÑ»ß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÃÎ»ö
¡ÖÃÎ»ö¸ø¼Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶áÇ¯¡¢Ï·µà²½¤Î¿Ê¹Ô¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ÇÑ»ß¤¹¤ë¸©¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤·¤¿Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Öº£¸å¤ÏÅÚÃÏ¤È·úÊª¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¥ªー¥×¥ó¤Ë¤·¡¢Ì±´ÖÅù¤«¤é¤â°Õ¸«¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤ÊÍø³èÍÑ¤ÎÊýºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ê²þ½¤¤Ë¿ô²¯±ß¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤Û¤«¡¢·úÊª¤ò²òÂÎ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ê¸²½ºâ¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¿ôÀéËü±ß¤«¤é¿ô²¯±ß¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤Î»î»»¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê·úÊª¤ò·ú¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Ï·Ê´Ñ¤Ê¤É¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸©¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÅÚÃÏ¤È·úÊª¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¶È¤òÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÃÎ»ö
¡Ö»ö¶È¼çÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Ô¤¬´ÉÍý¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆ±¸ø±à¡ÊÈ¬¶¶±¿Æ°¸ø±à¡Ë¤Ç¤ÎÀ°È÷¤òÁ°Äó¤È¤·¤ÆJ¥êー¥°Â¦¤È°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ºßÄ´ºº»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë·Ð°Þ¤«¤é¡¢»Ô¤¬»ö¶È¼çÂÎ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¼«Á³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
»ö¶È¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÈñÍÑÉéÃ´¤âÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢½©ÅÄ»Ô¤Î¾ÂÃ«»ÔÄ¹¤Ï¡¢¸©¤ËÃ´¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤È½©ÅÄ»Ô¤Î¶î¤±°ú¤¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£