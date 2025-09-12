¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¥¤¥±¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¡×ÇØÃæÂç¸ø³«¥É¥ì¥¹¤Î59ºÐÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤ËÁûÁ³¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¹ÇØ¶Ú¤¬beautiful¡×
¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á½ÅÎÏ¤ËÉé¤±¤Æ¤¤Æ¤ë¤±¤É¡Ä¡×
¡¡1990Ç¯Âå¤Ë¡Ö¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Î½÷²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿½÷Í¥¤¬ÂçÃÀ¤ËÇØÃæ¤Î³«¤¤¤¿¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¤¢¤Á¤³¤Á½ÅÎÏ¤ËÉé¤±¤Æ¤¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÇØÃæ¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¥¤¥±¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¤Î¤ÏÎëÌÚÊÝÆàÈþ(59)¡£
¡¡ÇØÃæ¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¥Û¥ë¥¿¡¼¥Í¥Ã¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤òÊäÀµ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÇØÃæ¡¢Æó¤ÎÏÓ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¡ÖThanks Pilates coach ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥»¥¯¥·¡¼¡¡¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡¢ÀäÂÐÂç»ö¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¨¤¤ÃÃ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡¡¹ÇØ¶Ú¤¬beautiful¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤ÇØÃæ¡¡Æ´¤ì¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï1991Ç¯¤Î¡ÖÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢90Ç¯ÂåÁ°È¾¤Î¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ(63)¤È¤Î·ëº§¡Ê¸å¤ËÎ¥º§¡Ë¡¢»Ò°é¤Æ¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤âÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£