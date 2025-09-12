ÂçÊª·Ý¿Í¤ÎºÊ¡¢62ºÐ½÷Í¥¤«¤é¤Îà¹ë²Úº¹¤·Æþ¤ìá¤Ë¸¦¥Ê¥ª¥³´¶·ã¡Ö¿®Íê´Ø·¸¤Î¾Ú¡ª¡×¡Ö¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¡Öµ¤¸¯¤¤ºÇ¹â¡×
ÉñÂæ½Ð±é¼Ô¤ÎÌ¾Á°Æþ¤êº¹¤·Æþ¤ì¤ò¸ø³«
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸¦¥Ê¥ª¥³(72)¤¬¤¢¤ë½÷Í¥¤«¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10Æü¤«¤éÅìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç¾å±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡ÖÇßÂôÉÙÈþÃË·àÃÄ ÇßÂôÉÙÈþÃËÌò¼Ô¿ÍÀ¸60Ç¯¡¡¸¦¥Ê¥ª¥³¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯ ¿å¿¹¤«¤ª¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯ ÆÃÊÌ¸ø±é¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½éÆü¤ª½Ë¤¤¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é Âô»³ÍÆñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹ ºÚÅ¦¤Á¤ã¤ó¤«¤éÌ¾Á°Æþ¤ê¥¹¥Ñ¥à ¤ß¤ó¤ÊÂç´î¤Ó¤Ç¤¹¡ª¡ª¤¤¤Ä¤âÍÆñ¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹♡º£Æü¤«¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¡¼¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×ÉÍÅÄ²í¸ù(62)¤ÎºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î¾®ÀîºÚÅ¦(62)¤¬º¹¤·Æþ¤ì¤·¤¿ËãÉÛ½½ÈÖ¤Î¥¹¥Ñ¥à¤à¤¹¤ÓÀìÌçÅ¹¡ÖSPAMS GOOD¡×¤ÎÌ¾Æþ¤ì¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Ñ¥à¤à¤¹¤Ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÚÅ¦¤µ¤óµ¤¸¯¤¤ºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÌ¾Á°³¤ÂÝÉÕ¤¥¹¥Ñ¥à°®¤ê¡£¤·¤«¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÌ¡×¡Ö¿®Íê´Ø·¸¤Î¾Ú¡ª¤·¤¢¤ï¤»¤Ç¤¹¤Í¡Á♡¡×¡Ö¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡¢ÁÇÅ¨¤Êº¹¤·Æþ¤ì¤ß¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿©Íß²¢À¹¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£