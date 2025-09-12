¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î¼ã¤¤º¢¤ÎÌÌ±Æ¤¢¤ë¡×Éã¤Ï¡ÖGTO¡×½Ð±éÇÐÍ¥¡Äà±»Æó¤Äá21ºÐÃíÌÜÇÐÍ¥¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¶Ã¤¡ª¤Þ¤µ¤«¤ÎÂ©»Ò¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¤Æ¤ë¡×
¥Ñ¡¼¥Þ¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê»Ñ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð(46)¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¡¢21ºÐÃíÌÜÇÐÍ¥¤¬àÉã¤È±»Æó¤Äá¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥Þ¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥·¥ã¥Ä¤È¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï·¦ÄÍ°¦Î°¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ê¡¼¡×¡Ö¼ã¤¤º¢¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î¼ã¤¤º¢¤ÎÌÌ±Æ¤¢¤ê¡×¡Ö·ã»÷¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎÂ©»Ò¡ª¡ª¡ª¶Ã¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·¦ÄÍ°¦Î®¤Ï¡¢2003Ç¯¤Ë·¦ÄÍÍÎ²ð¤È°ìÈÌ½÷À¤ÎÁ°ºÊ¤È¤Î´Ö¤ËÂè1»ÒÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£ÍÎ²ð¤Ï1998Ç¯ÊüÁ÷¤Î³Ø±à¥É¥é¥Þ¡ÖGTO¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó)¤ËÀ¸ÅÌÌò¤Ç½Ð±é¤·Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£
¡¡°¦Î®¤Ïº£Ç¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿³Ø±à¥É¥é¥Þ¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×(TBS)¤Ë½Ð±é¤·¡Ö·¦ÄÍ°¦Î®¤¬¤Þ¤ë¤ÇGTO¤Î»þ¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð¡×¡ÖÀÎ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼±é¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢Éã¤ÈÂ©»Ò¤Î¥ê¥ó¥¯¶ñ¹ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£