¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹ÁÇºàÀ½Â¤¤ÎÃæ±Û¥¨¥³¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡Ê³ô¡Ë¡ÊÉÙ»³¡Ë¤¬ÆÃÊÌÀ¶»»¤Ø
¡¡Ãæ±Û¥Ñ¥ë¥×¹©¶È¡Ê³ô¡Ë¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¡Ë¤Ï¡¢»Ò²ñ¼Ò¤ÎÃæ±Û¥¨¥³¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡Ê³ô¡Ë¡Ê¹â²¬»Ô¡Ë¤òÆÃÊÌÀ¶»»¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉéºÄÁí³Û¤ÏÌó£³£·²¯£µ£±£°£°Ëü±ß¡Ê£²£°£²£µÇ¯£³·î´ü·è»»»þÅÀ¡Ë¡£
¡¡Ãæ±Û¥¨¥³¥×¥í¥À¥¯¥Ä¤Ï¡¢Ãæ±Û¥Ñ¥ë¥×¹©¶È¤È¡Ê³ô¡Ë´Ä¶·Ð±ÄÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Î¶¦Æ±½Ð»ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¡£´Ä¶·Ð±ÄÁí¹ç¸¦µæ½ê¤¬³«È¯¤·¤¿£±£°£°¡ó¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ËÂå¤ï¤ë¿·ÁÇºà¡Ö¥Þ¥×¥«¡Ê£Í£Á£Ð£Ë£Á¡Ë¡×¥·¡¼¥È¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´Ä¶·Ð±ÄÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ÏÊ´¾þ¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ïª¸«¤·¡¢£²£°£²£´Ç¯£¸·î¤Ë¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤éÅìµþÃÏºÛ¤Ë²ñ¼Ò¹¹À¸Ë¡¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤é¤ì¡¢Æ±Ç¯£¹·î¤Ë²ñ¼Ò¹¹À¸Ë¡³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¡££²£°£²£µÇ¯£²·î¤Ë¹¹À¸¼êÂ³¤¤¬ÇÑ»ß¤È¤Ê¤ê£³·î£²£¶Æü¡¢ÇË»º³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡£¹·î£±£²Æü¸½ºß¡¢²ò»¶ÅÐµ¤Ï¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö²ò»¶¼êÂ³¤¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ò»¶»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¨Ãæ±Û¥Ñ¥ë¥×¹©¶È¡Ê³ô¡Ë¡ÊTSR¥³¡¼¥É:291121993¡¢Ë¡¿ÍÈÖ¹æ:3010001034877¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¡Ë
¡¡¢¨Ãæ±Û¥¨¥³¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡Ê³ô¡Ë¡ÊTSR¥³¡¼¥É:032183160¡¢Ë¡¿ÍÈÖ¹æ:1230001017531¡¢¹â²¬»ÔºàÌÚÄ®£±¡Ý£±£²¡¢ÀßÎ©£²£°£±£¸¡ÊÊ¿À®£³£°¡ËÇ¯£··î¡¢»ñËÜ¶â£±²¯±ß¡Ë
¡¡¢¨¡Ê³ô¡Ë´Ä¶·Ð±ÄÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊTSR¥³¡¼¥É:294046615¡¢Ë¡¿ÍÈÖ¹æ:5011001043734¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë