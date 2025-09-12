¡Ö°ñ¾ë¸©Æâ¤Î¥³¡¼¥¹¤ÏÃÏ¸µ¡×¡¡º£µ¨2°Ì2²ó¤ÎÍ¥¾¡¸õÊä¤¬½éV¡õÃÏ¸µ¥á¥¸¥ã¡¼V¤ÎÎ¾¤Ä¤«¤ß¤Ø
¡ã¥½¥Ë¡¼ ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¡¡2ÆüÌÜ¡þ12Æü¡þÂçÀö¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë¡þ6840¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÂçÀö¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¤Þ¤Ç¤Ï¼Â²È¤«¤é¼Ö¤Ç30Ê¬¡£¡Ö²¿½½²ó¤â¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¡£¶ù¡¹¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÉñÂæ¤Ç¡¢¶âß·»ÖÆà¤¬ÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¸åÈ¾¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Ç¡Ö31¡×¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö67¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°ÌÀïÀþ¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
°ñ¾ë¸©³Þ´Ö»Ô½Ð¿È¡£ÂçÀö¤ÏÅì°ñ¾ë·´ÂçÀöÄ®¤Ç³Þ´Ö¤È¤ÏÎÙÆ±»Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö°ñ¾ë¸©Æâ¤Î¥³¡¼¥¹¤ÏÃÏ¸µ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶âß·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈÃÏ¸µ¡É¤À¡£¥á¥¸¥ã¡¼º£µ¨½éÀï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥ì¥Ç¥£¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× ¥µ¥í¥ó¥Ñ¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤ËÂ³¤¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÃÏ¸µÂç²ñ¡£¡Ö¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÎÊý¡¢´é¸«ÃÎ¤ê¤ÎÊý¤âËÜÅö¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£À¼±ç¤Ï¤¹¤ó¤´¤¤Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤è¤êµ¤¹ç¤¬Æþ¤ëÀï¤¤¤À¡£Ì¾¾¢¡¦°æ¾åÀ¿°ì»á¤¬Àß·×¤·¤¿Æñ¥³¡¼¥¹¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤é¤·¤¤Æñ¤·¤¤¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£¡ÖÃÎ¤ê¤¹¤®¤ÆµÕ¤ËÆñ¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ì¤ÉÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¥³¡¼¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¶¹¤¤¤È¤³¤í¤Ë¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°ÂÇ¤Ä¤Î¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¡£ÃÏ¤ÎÍø¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ¸¤«¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¿Ò¤Í¤ì¤Ð¡Ö¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È°Ê³°¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö±¿¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤Ï¿¼¤¤¥é¥Õ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¼¤¯¤Æ¤â½çÌÜ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È±¿¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¡¢¤³¤Î2Æü´Ö¤Ç¥Ü¥®¡¼¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥È¤òÎÓ¤ËÆþ¤ì¤Æ½Ð¤¹¤À¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿1¸Ä¤À¤±¡£¡Ö67¡×¤È¤¤¤¦¹¥¥¹¥³¥¢¤Ë¤Ï¡Ö¾å½ÐÍè¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤¡£ÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤Î31¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£2017Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£21Ç¯¤«¤é4µ¨Ï¢Â³¤Ç¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾¡Íø¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Ï2°Ì¤¬2²ó¡¢3°Ì¤â2²ó¤È¡¢Í¥¾¡¤Ë¶á¤¤Áª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¡ÊÍ¥¾¡¤ò¡Ë¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤ÇÄÏ¤ß¤Ë¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¾ï¤Ë¡ÈÆóÊ¸»ú¡É¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ»½ÑÌÌ¤È¤«¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÍ¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡×¡£¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ½µËö¤òÀï¤¤È´¤¯¡£¡ÊÊ¸¡¦³Þ°æ¤¢¤«¤ê¡Ë
