¡Ø¥Ä¥Ö¥³¥ó¡ÙÁ°Ìëº×¤ËASH¡õMindaRyn¤¬ÅÐ¾ì¡¡¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬ ¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥¢¡¼¥Þ¡¼½é¤ªÈäÏªÌÜ
¡¡¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦ASH DA HERO¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎASH¡¢²Î¼ê¤ÎMindaRyn¤¬12Æü¡¢Åìµþ¡¦¿åÆ»¶¶¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥×¥ê¥º¥à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØTSUBURAYA CONVENTION 2025¡Ù¡Ê13Æü¡¢14Æü¤Ë³«ºÅ¡Ë¤ÎÁ°Ìëº×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª½é¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬
¡¡±ßÃ«¥×¥íºîÉÊ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÂ£¤ëºÇÂç¤Îº×Åµ¡ØTSUBURAYA CONVENTION 2025¡Ù¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°Ìëº×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈASH¤¬¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖBRIGHT EYES¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ASH¤¬MindaRyn¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤ÈÁ°´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖMissing Link¡×¡ÊMindaRyn feat. ASH¡Ë¤ò²Î¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤¶¤Þ¤ËMindaRyn¤Ï¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖBLACK STAR¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡Á°Ìëº×¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ASH¤Ï¡Ö¸÷±É¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£½Ð±éÁ°¤Ë²ñ¾ì¤ò²ó¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤ÎÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤ì¤ë¡£±ßÃ«±ÑÆó¤µ¤ó¤Î¸Î¶¿¤ÎÅ¸¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ó¥°¥¸¥ç¡¼¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿¶â¾ë¡ÊÅ¯É×¡Ë¤µ¤ó¤ÎÃÏ¸µ¤Î²Æì¤ÎÅ¸¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤ò±üÄì¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò²û¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤½Ð¿È¤ÎMindaRyn¤Ï¡ÖASH¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤í¤¤¤í²ó¤Ã¤Æ¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤È¤«¥¹¥´¤¯¤Æ¡ª¥¿¥¤¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¥ì¥¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ã¤´¤¤¹â¤¯¤Æ¡ª¥¿¥¤¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥°¥Ã¥º¤â¡£ASH¤Ï¥´¥â¥é¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÀº¹ª¤Ê²ø½Ã¤¬¤¤¤Æ¡ªÇã¤ª¤¦¤«ÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£¥µ¥¤¥º¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¤Æ¸¼´Ø¤ËÃÖ¤¤¤¿¤é¥´¥â¥é¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¸å´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤¬ASH¡ßMindaRyn¤Î¡Ö¶¦ÌÄ¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ºî»ì¤òÃ´Åö¤·¤¿ASH¤Ï¡Ö²Î»ì¤¬¸å´ü¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÀ¸ÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥Æ¥ª¥«¥¤¥¸¥å¥¦¤Î¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¤Î¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥¢¡¼¥Þ¡¼¡×¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥ä¥ê¾õ¤ÎÉð´ï¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥Ï¥ë¥Ð¡¼¥É¡×¤ò»ý¤Ã¤¿¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¤âÅÐ¾ì¡£½é¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¶½Ê³¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª½é¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬
¡¡±ßÃ«¥×¥íºîÉÊ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÂ£¤ëºÇÂç¤Îº×Åµ¡ØTSUBURAYA CONVENTION 2025¡Ù¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°Ìëº×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈASH¤¬¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖBRIGHT EYES¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¤È²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ASH¤¬MindaRyn¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤ÈÁ°´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖMissing Link¡×¡ÊMindaRyn feat. ASH¡Ë¤ò²Î¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤¶¤Þ¤ËMindaRyn¤Ï¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖBLACK STAR¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤½Ð¿È¤ÎMindaRyn¤Ï¡ÖASH¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤í¤¤¤í²ó¤Ã¤Æ¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤È¤«¥¹¥´¤¯¤Æ¡ª¥¿¥¤¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¥ì¥¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ã¤´¤¤¹â¤¯¤Æ¡ª¥¿¥¤¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥°¥Ã¥º¤â¡£ASH¤Ï¥´¥â¥é¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÀº¹ª¤Ê²ø½Ã¤¬¤¤¤Æ¡ªÇã¤ª¤¦¤«ÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£¥µ¥¤¥º¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¤Æ¸¼´Ø¤ËÃÖ¤¤¤¿¤é¥´¥â¥é¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¸å´ü¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤¬ASH¡ßMindaRyn¤Î¡Ö¶¦ÌÄ¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ºî»ì¤òÃ´Åö¤·¤¿ASH¤Ï¡Ö²Î»ì¤¬¸å´ü¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÀ¸ÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥Æ¥ª¥«¥¤¥¸¥å¥¦¤Î¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¤Î¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥¢¡¼¥Þ¡¼¡×¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¥ä¥ê¾õ¤ÎÉð´ï¡Ö¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥Ï¥ë¥Ð¡¼¥É¡×¤ò»ý¤Ã¤¿¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¤âÅÐ¾ì¡£½é¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¶½Ê³¤À¤Ã¤¿¡£