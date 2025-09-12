¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³¤¬¹â¹»¤ò¶õÇú¡¡À¸ÅÌ¤é22¿Í»àË´26¿ÍÉé½ý¡¡¾¯¿ôÌ±Â²ÉðÁõÀªÎÏ¤Î»ÙÇÛÃÏ°è
·³»ö¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¸å¤ÎÆâÀï¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³¤¬À¾Éô¥é¥«¥¤¥ó½£¤Î¹â¹»¤ò¶õÇú¤·¡¢À¸ÅÌ¤é22¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼À¾Éô¥é¥«¥¤¥ó½£¤Ç12Æü¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬ÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¤ò¶õÇú¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇúÃÆ¤Ï2È¯Åê²¼¤µ¤ì¡¢¹»Æâ¤Ë¤¤¤¿À¸ÅÌ¤é22¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢26¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ°è¤Ï¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³¤ÈÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¾¯¿ôÌ±Â²ÉðÁõÀªÎÏ¡Ö¥¢¥é¥«¥ó·³¡×¤¬»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤Ç¼Â¸¢¤ò¾¸°®¤·¤¿¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³¤Ï¡¢Äñ¹³¤¹¤ëÌ±¼çÇÉ¤ä¾¯¿ôÌ±Â²¤ÎÉðÁõÀªÎÏ¤È¤ÎÀïÆ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯12·î¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ëÁíÁªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ»ÙÇÛÃÏ°è¤ò³ÈÂç¤·¤è¤¦¤È¡¢³ÆÃÏ¤Ç¶õÇú¤Ê¤É¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£