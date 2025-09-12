¡ÚÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¡Ûº´Æ£¿´·ë¤¬»ÃÄê¼ó°Ì¡¡¶âÂô»ÖÆà¤È·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤¬3ÂÇº¹2°Ì¡¡Âè2R¤ÏÆüË×¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥Ã¥É
¡¡¡þ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥½¥Ë¡¼ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥íÁª¼ê¸¢¡¡Âè2Æü¡Ê2025Ç¯9·î12Æü¡¡°ñ¾ë¸©¡¡ÂçÀöGC¡á6840¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë
¡¡Á°Æü¤«¤é»ý¤Á±Û¤·¤¿Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤Î»Ä¤ê¤ÈÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÆüË×¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥Ã¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ç°Ì¤Ï»ÃÄê¡£
¡¡3°Ì¤«¤é½Ð¤¿¥Ä¥¢¡¼1¾¡¤Îº´Æ£¿´·ë¡Ê22¡á¥Ë¥È¥ê¡Ë¤¬7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î65¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÄÌ»»10¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡6°Ì¤«¤é½Ð¤Æ67¤Ç²ó¤Ã¤¿¶âÂô»ÖÆà¡Ê30¡á¥¯¥ì¥¹¥³¡Ë¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤«¤é½Ð¤Æ72¤Ç²ó¤Ã¤¿·¬ÌÚ»ÖÈÁ¡Ê22¡áÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È¡Ë¤¬7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç3ÂÇº¹¤Î2°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡20°Ì¤«¤é½Ð¤Æ66¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ËÙ¶×²»¡Ê29¡á¥À¥¤¥»¥ë¡Ë¤¬6¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç4°Ì¡£2°Ì¤«¤é½Ð¤Æ71¤Ç²ó¤Ã¤¿¾®ÎÓ¸÷´õ¡Ê23¡á»°ÆÁ¾¦»ö¡Ë¤¬5¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç5°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¯1°Ì¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¡Ê22¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Ç20°Ì¡£Á°½µ¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤·¤¿¹ÓÌÚÍ¥Æà¡Ê20¡áSky¡Ë¤Ï1¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î34°Ì¤Ç·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¿Ê½Ð¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£