Âç²ñ±ÇÁü¤ÎÇÛ¿®¸¢¤â³ÍÆÀ¡Ä¥È¥è¥¿¤¬¥¢¥¸¥¢Âç²ñÅù¤ÎÁÈ¿¥°Ñ¤ÈºÇ¾å°Ì¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó »Ù±çÁí³Û¤ÏÌó22²¯±ß¤Î¸«¹þ¤ß
¡¡2026Ç¯¤Î°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¡¢¥È¥è¥¿¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¥é¥ó¥¯¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥é¶¥µ»Âç²ñ¤ÎÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ï12Æü¡¢¥È¥è¥¿¤ÈºÇ¾å°Ì¤Î¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¥Ñー¥È¥Êー¤ÎËÜ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬½ÉÇñ»ÜÀß¤È¶¥µ»²ñ¾ì¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¡¢»Ù±ç¤ÎÁí³Û¤Ï¤ª¤è¤½22²¯±ß¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤ÈÊÌ¤Ë¡¢¼«¼Ò¤Î¡Ö¥È¥è¥¿¥¤¥à¥º¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤ÇÂç²ñ¤Î±ÇÁü¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¸¢Íø¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢JRÅì³¤¤ÈÃæÉôÅÅÎÏ¤âºÇ¾å°Ì¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤ò·ë¤Ö°Õ¸þ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë³Ð½ñ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ê©ÃÅ,
°ËÅì»Ô,
³¤,
»×¤¤¤ä¤ê,
ÆÁÅç,
ÇÛÀþ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
²ð¸î,
Áòµ·