¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØUNIVERSE TICKET¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢´Ú¹ñ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥× UNIS¡Ê¥æ¥Ë¥¹¡Ë ¤¬¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë ¡Ö¤â¤·¤â¤·♡¡× ¤ò2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢¤Þ¤¿¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤¬¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥× UNIS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡UNIS¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î»°ÂçÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¶É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëSBS¤¬½é¤á¤Æ¼ê³Ý¤±¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØUNIVERSE TICKET¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢²Î¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¹¥¿¡¼À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¼¡À¤ÂåK-POP¥°¥ë¡¼¥×¡£2024Ç¯3·î¤Ë¸ø¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢K-POPÂè5À¤Âå¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¤Î¥Ê¥Ê¤È¥³¥È¥³¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó½Ð¿È¤Î¥¼¥ê¡¼ ¥À¥ó¥«¡¢¥¨¥ê¥·¥¢¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥¸¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¡¢¥Ñ¥ó¡¦¥æ¥Ê¡¢¥ª¡¦¥æ¥Ê¡¢¥¤¥à¡¦¥½¥¦¥©¥ó¤Î8Ì¾¤Ç¹½À®¡£¹ñºÝ¿§Ë¤«¤ÇÂ¿ÍÍÀ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤âUNIS¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¡¡º£²ó¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤â¤·¤â¤·♡¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥ÈHoneyWorks¡Ê¥Ï¥Ë¡¼¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤¿½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡£·Ú²÷¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡Ö¤â¤·¤â¤·¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Îø¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Î¥É¥¥É¥¤ò²Ä°¦¤¯É½¸½¤·¤¿°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Î±Ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÖMoshiMoshi♡¡×¤Ï¡¢2025Ç¯9·î15Æü¡Ê½Ë¡¦·î¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÆüËÜ¸ì¾å¼ê¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬SNS¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤¯¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÆü18»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢UNIS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤äÍ·±àÃÏ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼ª¤Ë¥Ï¡¼¥È¤òºî¤ë¡È¤â¤·¤â¤·♡¥À¥ó¥¹¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ï½ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ï¡¼¥È¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ºî»ì shito,Gom
ºî¶Ê shito
ÊÔ¶Ê HoneyWorks
¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
·ÁÂÖ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë
English ver.¡ÖMoshiMoshi♡¡×¡¡2025Ç¯9·î15Æü¡Ê½Ë·î¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¢£UNIS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
UNIS¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î»°ÂçÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¶É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëSBS¤¬½é¤á¤Æ¼ê³Ý¤±¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØUNIVERSE TICKET¡Ù¤è¤ê·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢²Î¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¹¥¿¡¼À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¼¡À¤ÂåK-POP¥°¥ë¡¼¥×¡£2024Ç¯3·î¤Ë¸ø¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢K-POPÂè5À¤Âå¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¤Î¥Ê¥Ê¤È¥³¥È¥³¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó½Ð¿È¤Î¥¼¥ê¡¼ ¥À¥ó¥«¡¢¥¨¥ê¥·¥¢¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤Î¥¸¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¡¢¥Ñ¥ó¡¦¥æ¥Ê¡¢¥ª¡¦¥æ¥Ê¡¢¥¤¥à¡¦¥½¥¦¥©¥ó¤Î8Ì¾¤Ç¹½À®¡£¹ñºÝ¿§Ë¤«¤ÇÂ¿ÍÍÀ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤âUNIS¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢¿·¿Í¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿16¤Î²»³Ú¡¦·ÝÇ½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2025Ç¯4·î15Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSWICY¡Ê¥¹¥¦¥£¥·¡¼¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖSWICY¡×¤Ç´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤²»³ÚÈÖÁÈ¡ØSHOW CHAMPION¡Ê¥·¥ç¡¼¡ª¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ë¡Ù ¤Ë¤ÆÇ°´ê¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±ºî¤ÏÀ¤³¦14¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆiTunes¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤ÈÏÃÂêÀ¤ÏÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ø¤È³ÈÂçÃæ¡£
¢£HoneyWorks¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
HoneyWorks¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ï¥Ë¥ï¡Ë¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡¢YouTube¤Ê¤É¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡¢´ØÏ¢Æ°²èÁíºÆÀ¸²ó¿ô25²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£²»³ÚÀ¤Ï¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó·Ï¡×¡ÖÀÄ½Õ·Ï¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö·Ï¥í¥Ã¥¯¤ò¼çÂÎ¤È¤¹¤ë¡£³Ú¶Ê¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¹ðÇò¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Êª¸ì¤òÅ¸³«¤·¡¢¾®Àâ¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¦·à¾ì±Ç²è¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤âÉý¹¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£HoneyWorks¸¶°Æ¾®Àâ¤Ï¡¢Îß·×300ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡£CHiCO¤ò¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë·Þ¤¨¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖCHiCO with HoneyWorks¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ª¥Ï¥é¥¤¥É¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ã¤¯²÷ÅÍ¡×¡Ö¶äº²¡×¡ÖÎø¤Ï±«¾å¤¬¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡×¤Ê¤É¡¢Âç¿Íµ¤¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤òÃ´Åö¡£¡Ö¹ðÇò¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡ÖLIP¡ßLIP¡ÊÍ¦¼¡Ïº¡¦°¦Â¢¡¿CV¡§Æâ»³¹·µ±¡¦Åç粼¿®Ä¹¡Ë¡×¡¢¡Ömona¡ÊCV¡§²ÆÀîÄÇºÚ¡Ë¡×¡¢¡ÖFull Throttle4¡ÊYUI¡¦RIO¡¦MEGU¡¦DAI¡¿CV¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ¡¦ÆâÅÄÍºÇÏ¡¦³Á¸¶Å°Ìé¡¦ÁýÅÄ½Ó¼ù¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
³Ú¶Ê¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¡×¤ÏSNS¤Ê¤É¤Ç¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÎ®¹Ô¤·¡¢¡ÖTop UGC Music (2022) ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤È¡¢¡Ö2024Ç¯ JASRAC¾Þ ¶ä¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£