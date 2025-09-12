¡È²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡É ÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ê43¡Ë¤ÎºÊ¡¦Á°ÅÄ°¦¡Ê41¡Ë¡¢Â©»Ò¤Ëºî¤Ã¤¿¤ªÊÛÅöÈäÏª ¡Ö¤É¤³¤«¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤é¤·¤¿¤ªÊÛÅö¤«¤È¡ª¡×¡Ö°¦¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¥Õ¥¡¥óÀä»¿
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ê43¡Ë¤ÎºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄ°¦¡Ê41¡Ë¤¬11Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤Ëºî¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡õÂ©»Ò¤Ëºî¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2009Ç¯¤Ë´ª¶åÏº¤È·ëº§¤·¤¿Á°ÅÄ¡£²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë14ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦´ªÂÀÏº¡¢12ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¦Ä¹»°Ïº¤Î2¿Í¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËInstagram¤Ç¡¢²ÆµÙ¤ß¤ËÆü¸÷¹¾¸ÍÂ¼¤òË¬¤ì¤¿»þ¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ä´ªÂÀÏº¤¬»£±Æ¤·¤¿É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢²æ¤¬»Ò¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤òµÍ¤á¤¿¤È¤¤¤¦±¿Æ°²ñÊÛÅö¤Ê¤É¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤²ÈÂ²¤È¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Á°ÅÄ°¦¤¬Â©»Ò¤Ëºî¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö
¡¡2025Ç¯9·î11Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ªÊÛÅö »Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£³Ø´ü¤â¤É¤¦¤Ë¤«³Ú¤·¤â¤¦¡£ºÇ¶á¤ÏÍñ¤ò¥ª¥à¥ì¥ÄÉ÷¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤í¤ó¤È¾Æ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¡£¡Ø¤ªÊÛÅö ¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Î°ì¸À¡¢¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Â©»Ò¤Ëºî¤Ã¤¿ÌîºÚ¤ä¥¥Î¥³¤ÎÆù´¬¤¡¢¶Ì»Ò¾Æ¤¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ªÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤ªÊÛÅö¡£°¦¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤³¤«¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¤é¤·¤¿¤ªÊÛÅö¤«¤È¡ª¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë