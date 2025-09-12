Íèµ¨¤«¤éËÜµòÃÏ¤ò½©ÅÄ¤Ë¡¡¥Ð¥ìー¥Üー¥ëSV¥êー¥°½÷»Ò¡Ö¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¡×¤¬²ñ¸«¡¡º£¸åÀ°È÷Í½Äê¤Î¿·¸©Î©ÂÎ°é´Û¤ò¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¤Ë¡¡½©ÅÄ»Ô¡¡
Íè¥·ー¥º¥ó¤«¤éËÜµòÃÏ¤ò½©ÅÄ¤Ë°Ü¤¹¥Ð¥ìー¥Üー¥ëSV¥êー¥°¤Î½÷»Ò¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤¬¡¢½©ÅÄ»Ô¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÍèÅª¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ°È÷¤µ¤ì¤ë¿·¸©Î©ÂÎ°é´Û¤ò¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»ö¶ÈÉô¡¡ÊÆÅÄÂç²ð»ö¶ÈÉôÄ¹
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¤ÏËÜµòÃÏ¡¢³èÆ°µòÅÀ¤ò»³·Á¸©¤è¤ê½©ÅÄ¸©¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë»Ý¤ò¤Ç¤¹¤Í¡¢½êÂ°¥êー¥°SV¥êー¥°¤Ë¿½ÀÁ¤·¤Þ¤·¤ÆÀèÆü9·î10ÆüSV¥êー¥°Íý»ö²ñ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¾µÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢2030Ç¯°Ê¹ß¤Î¥êー¥°¤Î»²²ÃÍ×·ï¤Ç¡Ö5,000¿Í°Ê¾å¤¬Æþ¾ì²ÄÇ½¤Ê¥¢¥êー¥Ê¤Ç¥Ûー¥àÀï¤Î8³ä°Ê¾å¹Ô¤¦¤³¤È¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢½©ÅÄ¤ËËÜµòÃÏ¤ò°Ü¤·¡¢ÍèÇ¯½©¤«¤é¤Î2026-2027¥·ー¥º¥ó¤Ï½©ÅÄ»Ô¤È³ã¾å»Ô¤Ë¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤ò°Ü¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¹¾Èª¹¬»ÒÁª¼ê¤ä¡¢¸½ºß¤âSV¥êー¥°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÌîÃæÎÜ°áÁª¼ê¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢½©ÅÄ¸©½é¤ÎSV¥êー¥°¤Î¥Áー¥à¤¬³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¡¡À¾ÈøÇî¼ùGM
¡Ö½÷»Ò¥Áー¥à¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÍøÅÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤Ç¤¹¤Íº£¡¢»ö¶ÈÉôÄ¹¤Î¤Û¤¦¤¬¸À¤¤¤Þ¤·¤¿³èÀ²½¤Î¤Û¤¦¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡¢É¬¤ºÂ¿Ê¬½©ÅÄ¤Ë¤â¿·¤·¤¤½÷»Ò¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤Æ²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Áー¥àÌ¾¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Þ¤À¸¡Æ¤Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¡£
¾ÍèÅª¤Ë¤³¤ì¤«¤éÀ°È÷¤µ¤ì¤ë¿·¸©Î©ÂÎ°é´Û¤ò¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£