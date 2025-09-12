¥ï¥¤¥óÍÑ¥Ö¥É¥¦¤Î¼ý³Ï¤¬À¹¤ó¡¡º£Ç¯¤ÏÅüÅÙ¤¬¹â¤¯ÉÊ¼Á¤ÎÎÉ¤¤¥Ö¥É¥¦¤Ë¡¡À¸»º¼Ô¤¬¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ø¤Î½Ð²Ù¤ò¸«Á÷¤ë¡¡½©ÅÄ¡¦²£¼ê»Ô
¼ý³Ï¤Î½©¤ò·Þ¤¨²£¼ê»Ô¤Ç¤Ï¥ï¥¤¥óÍÑ¤Î¥Ö¥É¥¦¤Î¼ý³Ï¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12Æü¤Ï¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ø¤Î½Ð²Ù¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÀ¸»º¼Ô¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ê½ÐÈ¯¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤Ð¤æ¤¤Æüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤Æº£Ç¯¤â¤¿¤ï¤ï¤Ë¼Â¤Ã¤¿¥Ö¥É¥¦¡£
¥êー¥¹¥ê¥ó¥°¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇò¥ï¥¤¥óÍÑ¤ÎÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£
²£¼ê»ÔÂç¿¹Ä®¤Ç¤Ï¹ñÆâÂç¼ê¤Î¥ï¥¤¥ó¥áー¥«ー¥á¥ë¥·¥ã¥ó¤È·ÀÌó¤·¡¢4¸Í¤ÎÇÀ²È¤¬¤ª¤è¤½2.5¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ÎÈª¤ÇºÏÇÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿¹»º¥Ö¥É¥¦¤Î¥ï¥¤¥ó¤Ö¤É¤¦À¸»ºÁÈ¹ç¡¡»¾´ô¹§É× ÁÈ¹çÄ¹
¡Ö±«¤¬¹ß¤ë¤È¹ß¤êÂ³¤¡¢À²¤ì¤ì¤ÐÀ²¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÅ·¸õÉÔ½ç¤Ë¤Ï»ä¤¿¤Á¤â¼ê¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç¤¤¤Ë¼¤¬¤Ç¤¤Æ´î¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
Çò¥ï¥¤¥óÍÑ¤Ë²Ã¤¨ÀÖ¥ï¥¤¥óÍÑ¤Î¥Ö¥É¥¦¤â»î¸³Åª¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»¾´ô¹§É× ÁÈ¹çÄ¹
¡Ö¤³¤Î¥Ö¥É¥¦¤Ï»³Íü¸©¤Î¾¡¾Â¤ÇÂç¿¹»º¥Ö¥É¥¦¤Î¥ï¥¤¥ó¤È¤·¤Æ½Õ¤Ë¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
40Ç¯¶á¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Âç¿¹»º¤Î¥Ö¥É¥¦¡£
12Æü¤Ï9¥È¥ó¤¢¤Þ¤ê¤Î¥Ö¥É¥¦¤¬»³Íü¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Ø¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï20¥È¥ó¤Û¤É¤Î½Ð²Ù¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ý³Ïºî¶È¤ÏÍè½µ¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤¹¡£