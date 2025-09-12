ÈÄ¶¶¶èµÄ¤«¤éSNS¤Ç¡ÖÈðëîÃæ½ý¡×¼õ¤±¤¿ÃËÀ¡ÈÉî¿«ºá¡É¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¡¡¡ÖÀ¯¼£²È¤Ï¸ÀÆ°¤ËÀÕÇ¤¤ò¡×¼¿¦µá¤á¤ë
Åìµþ¡¦ÈÄ¶¶¶èµÄ¤«¤é³ØÎò¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉî¿«Åª¤ÊÊ¸¸À¤òSNS¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¾å¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹ÔÀ¯½ñ»Î¤ÎA»á¤¬9·î11Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡ÖÀ¯¼£²È¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¿Í¸¢¤òÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ë¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¶èµÄ¤ËÂÐ¤·¡¢µÄ°÷¼¿¦¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿¡£
A»á¤Ï¶èµÄ¤«¤é¤ÎÈ¯¸À¤¬Éî¿«ºá¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤·¤Æ·º»ö¹ðÁÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯7·î¡¢ÁÜºº·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÎà¤¬ÅìµþÃÏ¸¡¤ËÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥é¥¤¥¿ー¡¦±Ý±àÅ¯ºÈ¡Ë
²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿A»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈÄ¶¶¶èµÄ²ñµÄ°÷B»á¤ÏºòÇ¯9·î¡¢¼«¿È¤ÎX¾å¤Ë¡Ö¹â³ØÎò¤Ê¤Î¤Ç¥×¥é¥¤¥É¤Ð¤«¤ê¤ä¤¿¤é¹â¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤Ê¤É¤ÈA»á¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¼óÄ¹Áª¤ÇÍîÁª¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëA»á¤òÙèÙé¡Ê¤ä¤æ¡Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊ¸Ì®¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ç¡¢A»á¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÂ¾¿Í¤Î¤³¤È¤ò¤³¤²¼¤í¤¹È¯¸À¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¸ø¿¦¼Ô¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤¢¤ëÊý¤¬¡¢¸øÁ³¤È¸Ä¿Í¤ÎÌ¾ÍÀ¤È¿Í³Ê¤ò½ýÉÕ¤±¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅþÄìµö¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Åê¹Æ¤ÏA»á¤Î¼ÂÌ¾¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢A»á¤Ï¡Ö¸ø¿¦¼Ô¤«¤é¤ÎÉî¿«Åª¤ÊÈ¯¸À¤Ï¥¹¥È¥ìー¥È¤Ë¶ÈÌ³¾å¤Î¿®ÍÑ¤òÔÌÂ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤âÁÊ¤¨¤¿¡£
A»á¤ÏºòÇ¯10·î¡¢B»á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¿¼¤¤Àº¿ÀÅª¶ìÄË¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤·¤ÆÉî¿«ºá¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¡£·Ù»ëÄ£¤Ïº£Ç¯7·î¤ËÁÜºº¤ò½ª·ë¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÎà¤òÅìµþÃÏ¸¡¤ØÁ÷ÉÕ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ªA»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢B»á¤Ïº£Ç¯4·î¡¢·Ù»ëÄ£¤Î»ö¾ðÄ°¼èÁ°¤ËX¾å¤ÎÂ¿¿ô¤ÎÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾Úµò±£ÌÇ¤È¤â¼è¤ì¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£½ñ¤¹þ¤ß¤Î±þ½·¤Î¸å¡¢ÈðëîÃæ½ý¤Î¸ÀÍÕ¤¬
A»á¤ÈB»á¤Ï¡¢¤ª¤è¤½4Ç¯Á°¤ËÀ¯¼£³èÆ°¡ÊÁªµó¡Ë¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢X¾å¤Ç¤ÏÁê¸ß¥Õ¥©¥íー¤Î´Ø·¸¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
A»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯9·î¤ÎÈðëîÃæ½ýÅê¹Æ¤Î3»þ´Ö¤Û¤ÉÁ°¡¢Åö»þ¡¢¤¢¤ëÀ¯ÅÞ¤ÇÎ¥ÅÞ¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¾»á¤ÏX¾å¤ÇµÄÏÀ¡£¤½¤Î¸å¡¢B»á¤¬Â¾¤Î¿Í¤ØÅö¤Æ¤¿¥ê¥×¥é¥¤¡ÊÊÖ¿®¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢A»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹â³ØÎò¤Ê¤Î¤Ç¥×¥é¥¤¥É¤Ð¤«¤ê¤ä¤¿¤é¹â¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÈðëîÃæ½ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢B»á¤ÏA»á°Ê³°¤Î¿ÍÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¹¶·âÅª¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤¿¾å¤Ç¡¢A»á¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤Î²ñ¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤°¤é¤¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤¬·òÁ´¤Ê´Ä¶¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×
B»á¤«¤é¤Ï¡¢»ö¾ðÄ°¼è¸å¤Îº£Ç¯5·î¡¢ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤ò²ð¤·¤Æ¼¨ÃÌ¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢A»á¤ÏÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ï¡¢¿Í¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢À¯¼£²È¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¿Í¤òÉî¿«¤·¡¢¸¢ÎÏ¤ò»ý¤ÄÎ©¾ì¤«¤é¿Í¸¢¤ò·Ú»ë¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¶¯¤¤Ê°¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¡£¼«¤é¤Î¸ÀÆ°¤ÎÀÕÇ¤¤ò¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢µÄ°÷¼¿¦¤ò´Þ¤à¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¸ÀÏÀ¶õ´Ö¤Ï¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤À¡£Ã¯¤â¤¬Âº¸·¤ò¼é¤é¤ì¤ë·òÁ´¤Ê´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊA»á¡Ë
¸¡»¡¤Ø¤Î½ñÎàÁ÷ÉÕ¸å¤Î½èÍý¡ÊÀµ¼°µ¯ÁÊ¡¢Î¬¼°µ¯ÁÊ¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¡ËÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢A»á¤Î¤â¤È¤Ø¸¡»¡¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê9·î12Æü»þÅÀ¡Ë¡£
°ìÊýB»á¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤·¡¢ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÁÜººÃæ¤Î°Æ·ï¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£¤µ¤µ¤¤¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤â¡ÖÉî¿«ºá¡×¤Ë³ºÅö
Éî¿«ºá¤Ï¡Ö»ö¼Â¤òÅ¦¼¨¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸øÁ³¤È¿Í¤òÉî¿«¤·¤¿¡×¾ì¹ç¤ËÀ®Î©¤¹¤ë¡Ê·ºË¡231¾ò¡Ë¡£
Éî¿«¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¼Ò²ñÅªÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤µ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸øÁ³¤È¡×¤È¤ÏÉÔÆÃÄê¤Þ¤¿¤ÏÂ¿¿ô¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¤µ¤·¡¢¸ýÆ¬¤«Ê¸½ñÅù¤«¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎSNS¤ä·Ç¼¨ÈÄÅù¤«¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¡£
Éî¿«ºá¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¤ÏÁê¼ê¤Î¿Í³Ê¤òÊÎ»ë¤·¤¿¤ê¡¢ÍÆ»Ñ¤ò¤±¤Ê¤·¤¿¤ê¡¢º¹ÊÌ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÈ¯¸À¡¢½ñ¤¹þ¤ß¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢µ¯ÁÊ¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤Ï¸¡»¡´±¤ÎºÛÎÌ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Ê·º»öÁÊ¾ÙË¡248¾ò»²¾È¡Ë¡¢Éî¿«Åª¤ÊÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º½èÈ³¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
Ë¡Ì³¾Ê¤Î¡ÖÉî¿«ºá¤Î»öÎã½¸¡×¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë½èÈ³¤µ¤ì¤¿¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤Þ¤¿¤ÇÎ®¹Ô¤ê¤ÎÈ¯Ã£¾ã³²¡×¡ÖÂÐ±þ¤¬ºÇ°¤ÎÉÔÆ°»º²°¡£Æ¬¤Î°¤¤º¾µ½»Õ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¡×¤Ê¤É¤ÎÊ¸¸À¤¬Éî¿«ºá¤Ë³ºÅö¤·¤¿¼ÂÎã¤È¤·¤ÆºÜ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÊÁ°¤ÏÉî¿«ºá¤Î·ºÈ³¤Ï¡Ö¹´Î±¡Ê¢¨¡Ë¤Þ¤¿¤Ï²ÊÎÁ¡×¤È·Ú¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¾å½Ò¤·¤¿2¤Ä¤Î»öÎã¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡Ö²ÊÎÁ9000±ß¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¢¨1Æü°Ê¾å30ÆüÌ¤Ëþ¤Î´Ö¡¢·º»ö»ÜÀß¤Ë¹´ÃÖ¤¹¤ë·ºÈ³¡Ê·ºË¡16¾ò1¹à¡Ë
¤·¤«¤·¡¢2020Ç¯5·î¤Ë¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤ÎÌÚÂ¼²Ö¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯22ºÐ¡Ë¤¬SNS¾å¤Ç¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬¸¶°ø¤Ç¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ·ºË¡¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡ÊÁ°½Ò¤Î¡ÖÉî¿«ºá¤Î»öÎã½¸¡×¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤ÎË¡À©¿³µÄ²ñ¤Î»ñÎÁ¤À¤Ã¤¿¡Ë¡¢2022Ç¯7·î¤Ë¡Ö1Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¡Ê¢¨¡Ë¤â¤·¤¯¤Ï30Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Þ¤¿¤Ï¹´Î±¤â¤·¤¯¤Ï²ÊÎÁ¡×¤È¸·È³²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨Åö½é¤Ï¡ÖÄ¨Ìò¤â¤·¤¯¤Ï¶Øîþ¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2025Ç¯6·î¤«¤é¡Ö¹´¶Ø·º¡×¤Ë°ìËÜ²½¤µ¤ì¤¿
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È·Ç¼¨ÈÄ¤ËÉî¿«Åª¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤Æ¡ÖÉî¿«ºá¡×¤ÇÈ³¤»¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¡¢¤è¤ê°ìÁØÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¡£
ËÜ·ï¤Ç¤Ï¡¢Î¾»á¤È¤â¤Ë¼ÂÌ¾¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ¿Ì¾¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤â¡¢¡ÖÈ¯¿®¼Ô¾ðÊó³«¼¨ÀÁµá¡×¤Ë¤è¤êÆÃÄê¤µ¤ì¡¢Ì±»ö¡¦·º»ö¤ÎË¡ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿µ½Å¤ò´ü¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¢£±Ý±àÅ¯ºÈ
1965Ç¯¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£»äÎ©Âç³Ø¤òÃæÂà¸å¡¢Ãæ±ûÂç³ØË¡³ØÉôÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤ò6Ç¯¤«¤±Â´¶È¡£Åìµþ¥¿¥¤¥à¥º¼Ò¡¢¼¯»ùÅç¿·Êó¼ÒÅìµþ»Ù¼Ò¤Ê¤É¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸µ¼Ô¡¦¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£ËÉ±Ò¥Ûー¥à¿·Ê¹¼Ò¡Ê¼«±ÒÂâÀìÌç»æÈ¯¹Ô¡Ë¤Ê¤É¤Ç¼¹É®¡¢ÉðÆ»·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·»ÎÆ»¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Ãø½ñ´©¹Ô¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£