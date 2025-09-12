CLAN QUEEN¡¢ÁÔÂç¤Ê¼«Ê¬Ãµ¤·¤Î¼¡¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¡¢2nd¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼ÄÉ²Ã¸ø±é¥ì¥Ý
CLAN QUEEN¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡Ö2nd ONE MAN TOUR "NEBULA"¡×¤¬¡¢8·î23Æü¤ËKT Zepp Yokohama¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÄÉ²Ã¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤ÆÁÔÀä¤Ê½ªËë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
6·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNEBULA¡Ù¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥È¥ë¤ò´§¤·¤¿º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¸Ê¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡¢¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤ÆÆâ¾ÊÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î´ÑµÒ¤Ï¡¢Ã¯°ì¿Í¤È¤·¤ÆËµ´Ñ¼Ô¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤º¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î³Ú¶Ê¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½ä¤ë¼«Ìä¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¡£CLAN QUEEN¤Î3¿Í¤Ï¡¢¤½¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î´ÑµÒ¤Ï¡¢¤½¤Î¼«Ìä¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÃÏ¤Ø¤ÈÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÄÉ²Ã¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò½ç¤òÄÉ¤Ã¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
³«±é¤¬Ç÷¤ëº¢¡¢¡Ö´Ö¤â¤Ê¤¯³«±é¤Ç¤¹¡×¡ÖÁ´¿À·Ð¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¡¢Ä¶Ëþ°÷¤Î²ñ¾ì¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥À¡¼¥¯¤Ç¸¸ÁÛÅª¤ÊSE¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¼¡Âè¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¿´¤ÎÃæ¤ò¡¢ÀÅ¤«¤Ê¹âÍÈ¤¬Ëþ¤¿¤¹¡£¤½¤·¤Æ°ÅÅ¾¡£ºÇ½é¤Ë¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¸ÉÆÈ¤À¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê¸ÀÍÕ¡£Ï¯ÆÉ¤Ï¡¢¤³¤¦Â³¤¯¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë»ü¤·¤ß¡¢°¦¤·¹ç¤ª¤¦¤È¤â¡¢Ê¢¤ÎÄì¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡×¡Ö¤¿¤À¡¢»ä¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£¿¼¤¤¿¹¤ÎÃæ¤ÇÈù¤«¤Ë¾È¤ê¹þ¤à¿´¤¬¡£¿Í¤¬À¸¤ß½Ð¤¹´¶¾ð¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¾ðÊó¤¬¡×¡£¤³¤³¤ÇËë¤¬³«¤¡¢²£°ìÎó¤ËÄÃºÂ¤¹¤ëyowa¡ÊVo¡Ë¡¢AOi¡ÊG¡Ë¡¢¥Þ¥¤¡ÊB¡Ë¤Î»Ñ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ë¡£yowa¤¬¡ÖCLAN QUEEN¤Ç¤¹¡¢²£ÉÍ¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×¤È¹â¤é¤«¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÂçÎÌ¤Î¥¹¥â¡¼¥¯¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥á¥¤¥È¡×¤«¤é¡¢¡ÒÁÔÂç¤Ê¼«Ê¬Ãµ¤·¡Ó¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
·ãÎõ¤ËÌöÆ°¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¡£yowa¤Ë¤è¤ë¡¢Ä°¤¯¼Ô¤Î¿´¤Î±üÄì¤Þ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°ÆÍ¤È´¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁ¯Îõ¤Ê¥í¥ó¥°¥È¡¼¥ó¡£AOi¤Ë¤è¤ë¡¢Ìð·Ñ¤®Áá¤Ë¤·¤Æ¥¨¥Ã¥¸¡¼¤Ê¥é¥Ã¥×¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ÑµÒ¤Ë¤è¤ëÂç´¿À¼¤ÈÂç¹ç¾§¡£¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÆâ¾ÊÅª¤À¤¬¡¢3¿Í¤Î¥é¥¤¥ÖÉ½¸½¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¥Õ¥í¥¢¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢²»³Ú¤ò²ð¤·¤Æ¿¼¤¯Ë¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÍßµá¤¬Ëþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖËüÍë¤ÎÇï¼ê¤ÈÇ®¶¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤Ï»à¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊÏ¯ÆÉ¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNEBULA¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤¿¡ÖµáÀ¤¼ç¡×¤Ø¡£¡ÒÌ²¤ì¤Ê¤¤Ìë¤Ï Â©¤ò±ó²ó¤·¤Æ »ä¤ÏÃ¯¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë Ã¯¤âÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ï¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤µ ÆÈ¤ê¤Ç»ä¤ò¸«¤Ä¤á¤ë »ä¤ÏÃ¯¡©¡Ó¤½¤¦¤·¤¿¶¸¤ª¤·¤¤¼«Ìä¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡£¡ÖORDER¡×¤Ç¤Ï¡¢´ÉÍý¼Ò²ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢Åª¤Ê±ÇÁü¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡Ò»ä¤âÃ¯¤«¤Î¥È¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ ËÜÅö¤Î°Õ»×¤Ï¤É¤³¤Ø¡©¡Ó¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¬²Î¤ï¤ì¡¢¡Ö»æÉ÷Á¥¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ò»ä¤ÏÆÈ¤êÈô¤Ù¤Ê¤¤ ÎØ³Ô¤À¤±¤ò»Ä¤¹»æÉ÷Á¥¡Ó¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê¸ÀÍÕ¤¬½Å¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢yowa¤¬¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤¤½Ð¤·¤¿¡ÖÅ·»È¤È°Ëâ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³Ú¶Ê¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¡¢¤³¤ÎÆüºÇ½é¤ÎMC¥Ñ¡¼¥È¤Ø¡£AOi¤Ï¡¢Æþ¾ì»þ¤Ë´ÑµÒ¤ËÇÛÉÛ¤·¤¿"NEBULA¥«¡¼¥É"¡ÊÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¤Ï¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤µ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È²þ¤á¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖPLAYER01¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤¬ºÆ³«¡£ÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯ÆÍ¤»É¤¹¤è¤¦¤ËºÌ¤ê¡¢yowa¤¬¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ó¤Î¡¢²£ÉÍ¡ª¡×¡Ö¤¤¤±¤ó¤Î¡ª¡×¤È¹ë²÷¤Ë¥¢¥¸¥Æ¡¼¥È¤¹¤ë¡£
ºÆ¤Ó²ñ¾ì¤ËÇ®µ¤¤¬Î©¤Á¤³¤ß»Ï¤á¡¢AOi¤È¥Þ¥¤¡ÊB¡Ë¤Ë¤è¤ë¥®¥¿¡¼¥½¥í¡õ¥Ù¡¼¥¹¥½¥í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÇ®¶¸¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ò²¿¼Ô¤Ç¤¤¤¿¤¤¡©¡Ó¡Ò³ÐÀÃ¤Ï¶á¤¤¡©¡Ó¤ÈÌä¤¦¡ÖSPEED¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¥¢¥ó¥»¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Á¯¤ä¤«¤ËºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ù¥¤¥À¡¼¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ò¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡Ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÉÔ²º¤Ê¶Á¤¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤ÇºÆ¤ÓÏ¯ÆÉ¤Ø¡£¡Ö»ä¤Ï¡¢Û£Ëæ¤Ç¡¢ÆóÎ§ÇØÈ¿¤À¡×¡Ö¿¼¤¤¿¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢½¹¤¤»Ñ¤ò¤·¤¿»ä¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡£»ä¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¿¹¤ò¿Ê¤à¡×¡Ö¤â¤¦¤½¤³¤Ï¡¢¶ØÃÇ¤Î¿¹¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¶ØÃÇ¤Î¿¹¡×¤Ø¡£¡ÒÀ¤³¦¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤â »äÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ÕÌ£¤¹¤é ¿ô»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦Ê¿ÏÂ¡Ó¼¡¡¹¤È¥¿¥Ö¡¼¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¸ÀÍÕ¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢²»¸»¤ÇÄ°¤¯»þ°Ê¾å¤Ë¿¼¤¯¶»¤Ë»É¤µ¤ë¡£¤³¤³¤Çyowa¤¬¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤À¤í¡ª¡×¤ÈºÆ¤ÓÎÏ¶¯¤¯Àú¤ê¡¢¡Ö¼«Çò¡×¤Ø¡£ºòÇ¯8·î¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹°Ê¹ß¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ò¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦ ¤¤Ã¤È¶¯¤¤¿Í´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹ ¤Ç¤â¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è µã¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê Âå¤ï¤ê¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Æ º£¤¤¤ë¤³¤ì¤¬»ä¡Ó¤È¤¤¤¦C¥á¥í¤Î¥é¥¤¥ó¤ËÞú¤àÀÚ¼Â¤µ¤¬¤è¤ê¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£
µ¤ÉÕ¤±¤Ð¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ï½ªÈ×¤ËÆÍÆþ¡£¥Þ¥¤¤¬»Ø¤Ç¥Õ¥í¥¢¤òÄ©È¯¤·¡¢¹ë²÷¤Ë¥Ð¥¦¥ó¥¹¤¹¤ë¥Ù¡¼¥¹¥½¥í¤òÆÏ¤±¤Æ¡ÖAPPLE¡×¤Ø¡£AOi¤Ï¥È¥é¥ó¥·¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò±ýÍè¤·¤Ê¤¬¤é¤µ¤é¤Ë´ÑµÒ¤òÀú¤ê¡¢´ÑµÒ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥Ø¥É¥Ð¥ó¤ò¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¤ÇÂç¤¤¯¼ê¤ò¥Ð¥¦¥ó¥¹¤µ¤»¤Æ±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤³¤Ç¡¢AOi¤¬¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½ä¤ëº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¶õ¤Ã¤Ý¤Ç¡¢¤º¤Ã¤Èµ²¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È²¿¤«¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨Ëþ°÷¤Î²ñ¾ì¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¿´¤ÏËþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¹ð¤²¤¿AOi¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ã¤ÆÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖÌµÂÌ¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÌµÂÌ¤ò°¦¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ØNEBULA¡Ù¤Î¤½¤ÎÀè¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤ØÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¿·¶Ê¡ÖMONOPOLY¡×¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½éÈäÏª¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£Û£Ëæ¤µ¤ä¡¢ÌÂ¤¤¤ä³ëÆ£¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢¹ë²÷¤Ë¼¡¤Î·Ê¿§¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê³ÐÀÃ´¶¤¬Þú¤à¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¤Ç¡¢½éÈäÏª¤Î¶Ê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤ÌÇ®¶¸¤¬²ñ¾ì¤Ë´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÑÛ¤ÈÄ¥¤êµÍ¤á¤ë¶õµ¤¤ÎÃæ¡¢¥Ô¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤¿yowa¤¬¡ÖApophenia¡×¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤ë¡£¿ô¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥Á¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Èþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¤Î¤»¤Æ²Î¤ï¤ì¤ë¡Ò±ø¤ì¤¿¤«¤é¤¤¤Ã¤½ Í£°ìÌµÆó¤È¸Æ¤Ö»ö¤Ë¤·¤¿¤Î ¤½¤ì¤â¤¤Ã¤È¤¤¤Ä¤«¼º¤¯¤¹¤«¤·¤é »Ä¤Ã¤¿½ý¤ò¤½¤Ã¤È ¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤È¸Æ¤ó¤Ç¤ß¤ë ¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¤È¡Ó¤È¤¤¤¦°ìÀá¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¿¼¤¯¶»¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤è¥é¥¹¥È2¶Ê¡£¤Þ¤º¡¢ÂçÎÌ¤Î¥¹¥â¡¼¥¯¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Ä¶¹¶·â·¿¤Î¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¡Ö¥²¥ë¥Ë¥«¡×¤¬¥É¥í¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£yowa¤Î¡Ö²Î¤¨¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¼õ¤±¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊü½Ð¤·¿Ô¤¯¤¹¤è¤¦¤Ë²ÎÀ¼¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯´ÑµÒ¡£Å¸³«¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÄ¶ÀäÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¯¡£°µ´¬¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²¿¤¬ËÜÅö¤Î»ä¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ï¯ÆÉ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎºÇ¸å¤òÄù¤á³ç¤ë¡ÖPSIREN¡×¤Ø¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÒÁÔÂç¤Ê¼«Ê¬Ãµ¤·¡Ó¤ò¥°¥ì¡¼¥È¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¿¿¤ÃÇò¤Ê¹ì²»¡£Â©¤¬µÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡£¤¿¤À¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
AOi¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNEBULA¡Ù¤ò½ä¤ëËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ìÈÖºÇ¸å¤Î²Î»ì¤Î¡Ò¤Ç¤âÈ´¤±½Ð¤»¤ä¤·¤Ê¤¤¡Ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÎØ²ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â´Þ¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÎØ²ö¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥á¥¿Åª¤Ê¤È¤³¤í¤â¸«¤¨¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Î©¤Ã¤Æ¤ëÃÏÅÀ¤Ï°ì½ï¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÒÈ´¤±½Ð¤»¤ä¤·¤Ê¤¤¡Ó¤±¤ì¤É¡¢3¿Í¤Ï¡¢¤½¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î´ÑµÒ¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¤ª¤è¤Ó¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ò·Ð¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¡¢¡ÒÁÔÂç¤Ê¼«Ê¬Ãµ¤·¡Ó¤Î¼¡¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¿Ê¤à½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡£·üÌ¿¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î¼«Ê¬¤Î¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢¤«¤Ä¤Æ¤è¤ê¤â¶¯¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Î¼Â´¶¤Ï¡¢º£²ó½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖMONOPOLY¡×¤Ë¤â¤¿¤·¤«¤ËÞú¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Î´°·ë¤ò·Ð¤Æ¡¢CLAN QUEEN¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÎ¹Ï©¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¿·¾Ï¤ØÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1. ¥Á¥§¥Ã¥¯¥á¥¤¥È
2. µáÀ¤¼ç
3. ¥µ¡¼¥Á¥é¥¤¥È
4. ORDER
5. »æÉ÷Á¥
6. ¥Ø¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¯¥é¥Ö
7. ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó
8. Å·»È¤È°Ëâ
9. Bad End
10. PLAYER01
11. SPEED
12. ÍÙ³Ú±à
13. ¥¤¥ó¥Ù¥¤¥À¡¼
14. ¶ØÃÇ¤Î¿¹
15. ¼«Çò
16. APPLE
17. MONOPOLY
18. Apophenia
19. ¥²¥ë¥Ë¥«
20. PSIREN
CLAN QUEEN HP¡§https://www.clanqueen.jp/
