¡ÚÀï¸å80Ç¯¡ÛB29¤¬Åê²¼¤·¤¿Êª»ñ¤Î²¼Éß¤¤Ë¡Ä¼º¤ï¤ì¤¿6ºÐ»ù¤ÎÌ¿¡¡½ªÀïÄ¾¸å¤ÎÂç´Û¤Çµ¯¤¤¿Èá·à¤È¤Ï¡¡ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤¬È½ÌÀ¡¡ÌÜ·â¾Ú¸À¤â¡¡½©ÅÄ
½ªÀïÄ¾¸å¡¢ÊáÎº¤ËÊª»ñ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤µ¤Ê¤«¤ËÃË¼¯»Ô¤ÎËÜ»³¤ËÄÆÍî¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇú·âµ¡B29¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÆÃ½¸¤Ç¤¹¡£
ÄÆÍî¤·¤¿Æü¤Ë¡¢°ì½ï¤ËÇ¤Ì³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤ÎB29¤¬¡¢Âç´Û»Ô¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊáÎº¼ýÍÆ½ê¤òÌÜ¤¬¤±¤ÆÅê²¼¤·¤¿Êª»ñ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ6ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¡¢»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤È¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÊáÎº¹ç¤ï¤»¤Æ2¿Í¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄ»Ô¤ÎÃµ¸¡²È¡¢髙¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¤ÎÄ´ºº¤ËÆ±¹Ô¤·¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»Ë¼Â¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£
¢£½ªÀï¤«¤é2½µ´Ö¸å¡Ä¼º¤ï¤ì¤¿Âº¤¤Ì¿¡Ö6ºÐ¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×
Âç´Û»Ô²Ö²¬Ä®¤Î¿®Àµ»û¤Ë¤¢¤ëÊèÃÏ¡£
¤³¤³¤Ë6ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬Ì²¤ëÊè¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àè·îËö½©ÅÄ»Ô¤ÎÃµ¸¡²È¡¢髙¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¤¬°ÖÎî¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
髙¶¶ÂçÊå¤µ¤ó
¡Ö6ºÐ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡¢ÄË¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀïÁè¤¬¤·¤«¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ6ºÐ¤À¤«¤é¡£¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤È¡×
ÊèÈê¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¿Æü¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ20Ç¯8·î28Æü¡×¡£
½ªÀï¤«¤é¤ï¤º¤«2½µ´Ö¸å¡¢ÃË¼¯»Ô¤ÎËÜ»³¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇú·âµ¡B29¤¬Ì¸¤Ç»ë³¦¤ò¼º¤Ã¤ÆÄÆÍî¤·¤¿Æü¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ÎÆü¡¢2µ¡¤ÎB29¤ÈÀïÆ®µ¡¤¬Âç´Û¤Î²Ö²¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊáÎº¼ýÍÆ½ê¤ËÊª»ñ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«·³¤ÏÄÆÍî¤»¤º¤Ë»Ä¤Ã¤¿2µ¡¤ÇÇ¤Ì³¤òÂ³¹Ô¡£
´ÌµÍ¤ËÆþ¤Ã¤¿¿©ÎÁ¤äÉþ¡¢¤½¤ì¤Ë·¤¤Ê¤É¡¢À¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÉÊ¡¹¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¥Ñ¥é¥·¥åー¥È¤ÇÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊª»ñ¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂç´Û¤Î6ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬»àË´¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤È¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÊáÎº¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ2¿Í¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÌ¿¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Åö»þ¤òÃÎ¤ë½»¿¦¤¬ÊóÆ»µ¡´Ø¤òÁ°¤Ë½é¤á¤ÆÏÃ¤¹¡È¤¢¤ÎÆü¡É¡¡
Åö»þ¤òÃÎ¤ëÄÕÃ«Ã£¸µ¤µ¤ó90ºÐ¡£
ÊóÆ»µ¡´Ø¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ÎÆü¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÕÃ«Ã£¸µ¤µ¤ó
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤Éº£¤Î¤¢¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¡¢ÃæÅì¤Î¤¢¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡£Íî²¼»±¤¬Íè¤ë¤È¤ïー¤Ã¤ÈÁö¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤³¤ÇÍè¤ë¤È¤Û¤ì¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤ó¤Ü¤Ç¤â¡£¿©ÎÁ¤Ê¤¤¤«¤é¡×
Àè·î8·î¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ø¤Î¿©ÎÁ¤Ê¤É¤Î»Ù±çÊª»ñÅê²¼¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ç¤â½ªÀïÄ¾¸å¤Î²Ö²¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Êª»ñ¤¬Ä¾·â¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ15ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ö²¬¤Ø¤ÎB29¤ÎÊª»ñÅê²¼¤Ç¤ÏÅö»þÄÕÃ«¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤¬½»¿¦¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¿®Àµ»û¤Ë¤âÈï³²¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÕÃ«Ã£¸µ¤µ¤ó
¡ÖÉ÷¤«¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¢¤Î¡£ÀÑ¤ó¤À²ÙÊª¡£Êª»ñ¤¬Íî²¼»±¤«¤é³°¤ì¤ë¤«²¿¤«¤·¤Æ¡¢¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¤¢¤Î¿®Àµ»û¤ÎËÜÆ²¤Î²°º¬¤ËÅê²¼¤µ¤ì¤Æ¡¢·ê¤¢¤¤¤Æ¤Ò¤µ¤·¤òÇË¤Ã¤Æ¾²¤òÇË¤Ã¤Æ²¼¤µ¹ß¤ê¤¿¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢°ì¤Ä¡×
½ªÀïÄ¾¸å¤Ç»ñ¶â¤ä»ñºà¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿®Àµ»û¤Î½¤Éü¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤òÄ¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÄÕÃ«¤µ¤ó¤¬½»¿¦¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÄÕÃ«Ã£¸µ¤µ¤ó
¡Ö¾²¤È¤«¤Ò¤µ¤·¤È¤«¤ÏÄ¾¤¹¤±¤É¤â¡¢ËÜÆ²¤Ï²°º¬¤ÎÃì¤¬Íî¤Á¤¿¤Þ¤Þ²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×
¤¢¤ï¤äÂç»´»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹¬¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡Ö²¶¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¿¤ä¤Ä¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡Ä¡×Åö»þ5ºÐ¤À¤Ã¤¿ÌÜ·â¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï
髙¶¶¤µ¤ó¤ÏÊª»ñÅê²¼¤ò¤è¤ê¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢Âç´Û»Ô¤Î²Ö²¬Ê¿ÏÂµÇ°´Û¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
髙¶¶¤µ¤ó
¡Ö¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×
Ã«ÃÏÅÄ¹±É×¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤¤»þ¤ËÍè¤¿¤è¡£¤â¤¦3Ç¯¤«4Ç¯·Ð¤Ä¤È²¶¤¬¤Ñー¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤ª¤ì¤³¤ì¤ÎÌÜ·â¼Ô¤À¤â¤Î¡×
²Ö²¬Ê¿ÏÂµÇ°²ñ¤ÎÍý»ö¡¢Ã«ÃÏÅÄ¹±É×¤µ¤ó85ºÐ¤âÅö»þ¤òÃÎ¤ë°ì¿Í¤Ç¤¹¡£
Ã«ÃÏÅÄ¹±É×¤µ¤ó
¡ÖB29¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢¤½¤Î´Ñ²»Æ²¡Ê²Ö²¬¡Ë¤ËÍî²¼»±¤Ç¡¢¿©ÎÁ¤òÍî¤È¤¹¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö²¶¤ÏÍî¤Á¤Æ¤¤¿¤ä¤Ä¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢Èà¡Ê»àË´¤·¤¿»ùÆ¸¡Ë¤Ï¡¢Íî¤Á¤Æ¤¯¤ëÅÓÃæ¤ò¸«¤Ë¡£Èà¤Î²È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ÎÊÕ¤Ê¤ó¤À¤è¡×
髙¶¶¤µ¤ó
¡Ö¶á¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤ÎÅö»þ¡×
Ã«ÃÏÅÄ¹±É×¤µ¤ó
¡Ö¤¹¤°Áö¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ü¡¢200¥áー¥È¥ë¤â¤¢¤ì¤Ð´Ñ²»Æ²¤À¤«¤é¡£¤½¤ì¡¢¸«¤Ë¡£Áö¤Ã¤Æ¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Íî¤Á¤Æ¤¤¿¡¢Íî²¼»±¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤È¤â¤¦¡¢2¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢1¿Í¤Ï¤±¤¬¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×
Êª»ñ¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤¿²Ö²¬¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¹Û»³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯À©Ï¢¹Ô¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤¬¡¢²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿²Ö²¬¹Û»³¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤È¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÊáÎº¤âÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
髙¶¶¤µ¤ó
¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤Î°·¤¤¤È¡¢²¤ÊÆ¤Î¿Í¤Î°·¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×
Ã«ÃÏÅÄ¹±É×¤µ¤ó
¡Ö¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¡×
髙¶¶¤µ¤ó
¡Ö¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
Ã«ÃÏÅÄ¹±É×¤µ¤ó
¡Ö¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ï¤â¤¦Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£Åö»þ5ºÐ¤Î²¶¤¬85¤À¤â¤Î¡£Åö»þ¡¢Æó½½ºÐ¤°¤é¤¤¤Î¿Í¤Ï¤ß¤ó¤ÊÀÂ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£Ã¯¤â¾Ú¸À¤¹¤ë¿Í¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
ÊáÎº¼ýÍÆ½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï¹Û»³¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À®ÅÄÇî¼ù»öÌ³¶ÉÄ¹
¡ÖºÎ·¡¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬±¦¤Î¤Û¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡×
髙¶¶¤µ¤ó
¡Ö¤Ï¤¤¡£¤¢¤Î¹Û»³¤Î¡×
À®ÅÄÇî¼ù»öÌ³¶ÉÄ¹
¡Ö¤Ï¤¤¡×
À×ÃÏ¤ÏÁðÌÚ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·úÊª¤Îº¯À×¤µ¤¨¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
80Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤Ë¤Ï¥¯¥Þ¤òÊá³Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¤ê¤¬¡¢ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¶á¤Å¤¯¤³¤È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç´Û»Ô¤Ç¤ÏÀï»þÃæ¤ËÃæ¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤¬¡¢²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯¤Ê¤É¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í°ìÀÆ¤ËËªµ¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÆ°µ¤µ¤ì¡¢400¿ÍÍ¾¤ê¤¬Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡¢²Ö²¬»ö·ï¤òÃæ¿´¤Ë¸÷¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ªÀï¸å¤ÎÊáÎº¤Ø¤ÎÊª»ñ¤ÎÅê²¼¤Ç3¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âËä¤â¤ì¤µ¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Îò»Ë¤Î°ìËë¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£