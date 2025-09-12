¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤â¤Ï¤äÊø²õÀ£Á°¡¢³ÈÂç¤¹¤ëÀ¯¼£ÅªË½ÎÏ¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«¡©¡ÚÏÀÉ¾¡Û
9·î10Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¶á¤¤ÊÝ¼é·Ï¤ÎÀ¯¼£³èÆ°²È¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤¬½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñ¤òÊ¤¤¦À¯¼£ÅªË½ÎÏ¤Î¿·¤¿¤ÊÏ¢º¿¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤¬¡ÖÆàÍî¤Î±ï¡×¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¯¼£ÅªË½ÎÏ¤Ï·è¤·¤Æ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¡¢¥¬¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¡¢¥±¥Í¥Ç¥£ÂçÅýÎÎ¤Î°Å»¦¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÊâ¤ß¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¡£¥»¥ª¥É¥¢¡¦¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤È¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥ì¡¼¥¬¥ó¤â¤Þ¤¿¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ÎÀ¼¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤¿¶¸µ¤¤Î½Æ·âÈÈ¤«¤éÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤¿¡£¤è¤êºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×°Å»¦Ì¤¿ë»ö·ï¡¢¥ß¥Í¥½¥¿½£²¼±¡µÄÄ¹¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥Û¡¼¥È¥Þ¥ó¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ÎÉ¸Åª·¿»¦³²¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢CEO¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¤¬¥ë¥¤¥¸¡¦¥Þ¥ó¥¸¥ç¡¼¥Í¤Ë¤è¤ê»¦³²¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤Çµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â2¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë18¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿»ö·ï¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï1960Ç¯Âå°Ê¹ß¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢À¯¼£ÅªÆ°µ¡¤Ë´ð¤Å¤¯Ë½ÎÏ¤Î¿·¤¿¤Ê°Å¹õ¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎËë³«¤±¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±À¤Âå¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¼ã¤¶¦ÏÂÅÞ°÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯¤Î»´¤¿¤é¤·¤¤»¦³²¤Ï¡¢¤³¤Î¶²¤ë¤Ù¤»þÂå¤ÎºÇ¿·¤Î½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²æ¡¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÈá·àÅª¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤Ë¡¢°ÅÝµ¤Ê°ìÊâ°ìÊâ¤ò·Ð¤ÆÅþÃ£¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤¬¶ËÃ¼¤Ë·¹ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¿ôÂ¿¤¤¡£1990Ç¯Âå¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿²á·ã¤ÊÅÞÇÉÀ¤Î»þÂå¤Ï¡¢¶¨Ä´¤äÅý¼£¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦ÄÌ¤Î»ÈÌ¿´¶¤ò¤¹¤Ù¤Æ¿ª¤ó¤À¡£2000Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤ò¤á¤°¤ëÁè¤¤¤Ï¡¢ÆóÂçÀ¯ÅÞ´Ö¤Î¿®Íê¤ò´°Á´¤ËÇË²õ¤·¤¿¡£½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤¥Æ¥í¤È¤ÎÀï¤¤¡¢2008Ç¯¤Î¶âÍ»´íµ¡¡¢¥ª¥Ô¥ª¥¤¥É²Ò¤Ï¹ñ¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¿¤¯¤ò¶õÆ¶²½¤µ¤»¡¢Ìµ¿ô¤Î¿ÍÀ¸¤òÇË²õ¤·¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÏÌþ¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤µµÎö¤òÀ¸¤ó¤À¡£À¯¼£²È¤¿¤Á¤Ï¡¢Î©Ë¡¤äÂÅ¶¨¤È¤¤¤Ã¤¿º¤Æñ¤ÊÅý¼£¤Î»Å»ö¤è¤ê¤â¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥â¥Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÊ´¡¹¤Ë¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤ò¤µ¤é¤ËÊ¬ÃÇ¤·¡¢¼ñÌ£ÓÏ¹¥¤ÎºÙÊ¬²½¤ÈÉôÂ²¼çµÁ¤Î¶¯¤Þ¤ê¤ò¾·¤¤¤¿¡£Twitter¾å¤Ç¿µ½Å¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ä»×Î¸¿¼¤µ¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¶¯¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÂ¤«¤»¤Ç¤¢¤ë¡£¶ËÃ¼¤µ¤³¤½¤¬¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÃ¯¤â¾¡¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×
¥«¡¼¥¯¤ÏÁïÌÀ¤ÇÌî¿´Åª¤ÊÅÞÇÉÅªÀï»Î¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï±¦ÇÉ¤Ë¤ª¤±¤ëµðÂç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¥Ð¥Þ»þÂå¤Îº¸ÇÉ»×ÁÛ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¦¥Ý¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤ËÈ¿È¯¤·¡¢ÊÝ¼éÅª¤Ê¥¥ê¥¹¥È¶µÅª²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¼ã¤¤¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢¼ç¤ËÃËÀ¤¿¤Á¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤ÎÂæÆ¬¤Ï¥È¥é¥ó¥×»þÂå¤È½Å¤Ê¤ê¡¢Èà¤ÏMAGA¡ÊMake America Great Again¡Ë¼ã¼Ô±¿Æ°¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°Å»¦¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Èà¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊ¸²½¤ËÂç¤¤ÊÎÏ¤ò»ý¤ÄÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£Èà¤Î»¦³²¤ÏÈÜÎô¤Ç²²ÉÂ¤Ç²øÊªÅª¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
»ö·ïÄ¾¸å¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢±¦ÇÉ¤«¤éÆâÀï¤äÊóÉü¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢º¸ÇÉ¤«¤é¤Ï¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤ÊÓÞ¾Ð¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç°Å»¦±ÇÁü¤¬·«¤êÊÖ¤·Î®¤µ¤ì¤ëÍÍ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥Ê¥Ã¥Õ¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹¤¤ÈÈºáÎò¤ò»ý¤ÄÀº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤ÊÃË¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÎó¼ÖÆâ¤Ç½÷À¤ò·ì¤Þ¤ß¤ì¤ÇÌµ°ÕÌ£¤Ë»¦³²¤¹¤ë¶²¤í¤·¤¤±ÇÁü¤È½Å¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬À¤³¦Ãæ¤ÎÉÔ°Â¤È¶ÛÄ¥¤òÁýÉý¤¹¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢1960Ç¯Âå¤ÎË½ÎÏ¤ÏÇ³¤¨¿Ô¤¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥²¡¼¥È»ö·ï¤ÎÍ¾ÇÈ¤¬1970Ç¯Âå¤Î·ñÂÕ´¶¤òÀ¸¤ó¤À¡£¤½¤Î»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Í¥ª¡¦¥Î¥ï¡¼¥ë±Ç²è¤Î·æºî¡Ø¥Ê¥¤¥È¡¦¥à¡¼¥Ö¥¹¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ÎÀº¿À¤ò¤è¤¯Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¡¼¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥¯¥Þ¥ó±é¤¸¤ë¥·¥Ë¥«¥ë¤Ê»äÎ©ÃµÄå¤¬¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÊ¤«¤é¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¡¢Èà¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤ë¡£¡ÖÃ¯¤â¾¡¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤µ¡£°ìÊý¤¬¤â¤¦°ìÊý¤è¤ê¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤êÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡£¡×
º£¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëË½ÎÏ¤äÉÔ´²ÍÆ¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¡Ö¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤êÉé¤±¤ë¡×¤Û¤¦¤¬¤Þ¤À¤Þ¤·¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î¹ñ¤Ï¤¤¤ÞÆàÍî¤Î±ï¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¼¡Âè¤À¡£
From Rolling Stone US.
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¯¼£ÅªË½ÎÏ¤Ï·è¤·¤Æ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¡¢¥¬¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¡¢¥±¥Í¥Ç¥£ÂçÅýÎÎ¤Î°Å»¦¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÊâ¤ß¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¡£¥»¥ª¥É¥¢¡¦¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤È¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥ì¡¼¥¬¥ó¤â¤Þ¤¿¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ÎÀ¼¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤¿¶¸µ¤¤Î½Æ·âÈÈ¤«¤éÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤¿¡£¤è¤êºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×°Å»¦Ì¤¿ë»ö·ï¡¢¥ß¥Í¥½¥¿½£²¼±¡µÄÄ¹¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥Û¡¼¥È¥Þ¥ó¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ÎÉ¸Åª·¿»¦³²¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢CEO¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¤¬¥ë¥¤¥¸¡¦¥Þ¥ó¥¸¥ç¡¼¥Í¤Ë¤è¤ê»¦³²¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»ö·ï¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤Çµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â2¿Í¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë18¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿»ö·ï¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï1960Ç¯Âå°Ê¹ß¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢À¯¼£ÅªÆ°µ¡¤Ë´ð¤Å¤¯Ë½ÎÏ¤Î¿·¤¿¤Ê°Å¹õ¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎËë³«¤±¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±À¤Âå¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¼ã¤¶¦ÏÂÅÞ°÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯¤Î»´¤¿¤é¤·¤¤»¦³²¤Ï¡¢¤³¤Î¶²¤ë¤Ù¤»þÂå¤ÎºÇ¿·¤Î½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥â¥Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÊ´¡¹¤Ë¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤ò¤µ¤é¤ËÊ¬ÃÇ¤·¡¢¼ñÌ£ÓÏ¹¥¤ÎºÙÊ¬²½¤ÈÉôÂ²¼çµÁ¤Î¶¯¤Þ¤ê¤ò¾·¤¤¤¿¡£Twitter¾å¤Ç¿µ½Å¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ä»×Î¸¿¼¤µ¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¶¯¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÂ¤«¤»¤Ç¤¢¤ë¡£¶ËÃ¼¤µ¤³¤½¤¬¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÃ¯¤â¾¡¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×
¥«¡¼¥¯¤ÏÁïÌÀ¤ÇÌî¿´Åª¤ÊÅÞÇÉÅªÀï»Î¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï±¦ÇÉ¤Ë¤ª¤±¤ëµðÂç¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¥Ð¥Þ»þÂå¤Îº¸ÇÉ»×ÁÛ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¦¥Ý¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤ËÈ¿È¯¤·¡¢ÊÝ¼éÅª¤Ê¥¥ê¥¹¥È¶µÅª²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¼ã¤¤¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢¼ç¤ËÃËÀ¤¿¤Á¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤ÎÂæÆ¬¤Ï¥È¥é¥ó¥×»þÂå¤È½Å¤Ê¤ê¡¢Èà¤ÏMAGA¡ÊMake America Great Again¡Ë¼ã¼Ô±¿Æ°¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°Å»¦¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Èà¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊ¸²½¤ËÂç¤¤ÊÎÏ¤ò»ý¤ÄÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£Èà¤Î»¦³²¤ÏÈÜÎô¤Ç²²ÉÂ¤Ç²øÊªÅª¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
»ö·ïÄ¾¸å¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢±¦ÇÉ¤«¤éÆâÀï¤äÊóÉü¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢º¸ÇÉ¤«¤é¤Ï¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤ÊÓÞ¾Ð¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç°Å»¦±ÇÁü¤¬·«¤êÊÖ¤·Î®¤µ¤ì¤ëÍÍ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥Ê¥Ã¥Õ¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹¤¤ÈÈºáÎò¤ò»ý¤ÄÀº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤ÊÃË¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÎó¼ÖÆâ¤Ç½÷À¤ò·ì¤Þ¤ß¤ì¤ÇÌµ°ÕÌ£¤Ë»¦³²¤¹¤ë¶²¤í¤·¤¤±ÇÁü¤È½Å¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬À¤³¦Ãæ¤ÎÉÔ°Â¤È¶ÛÄ¥¤òÁýÉý¤¹¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢1960Ç¯Âå¤ÎË½ÎÏ¤ÏÇ³¤¨¿Ô¤¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥²¡¼¥È»ö·ï¤ÎÍ¾ÇÈ¤¬1970Ç¯Âå¤Î·ñÂÕ´¶¤òÀ¸¤ó¤À¡£¤½¤Î»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Í¥ª¡¦¥Î¥ï¡¼¥ë±Ç²è¤Î·æºî¡Ø¥Ê¥¤¥È¡¦¥à¡¼¥Ö¥¹¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ÎÀº¿À¤ò¤è¤¯Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¡¼¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥¯¥Þ¥ó±é¤¸¤ë¥·¥Ë¥«¥ë¤Ê»äÎ©ÃµÄå¤¬¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÊ¤«¤é¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¡¢Èà¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤ë¡£¡ÖÃ¯¤â¾¡¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤µ¡£°ìÊý¤¬¤â¤¦°ìÊý¤è¤ê¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤êÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡£¡×
º£¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëË½ÎÏ¤äÉÔ´²ÍÆ¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¡Ö¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤êÉé¤±¤ë¡×¤Û¤¦¤¬¤Þ¤À¤Þ¤·¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î¹ñ¤Ï¤¤¤ÞÆàÍî¤Î±ï¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¼¡Âè¤À¡£
From Rolling Stone US.