¡¡¥¥ç¥ó¥¥ç¥ó¤³¤È¡¢¾®Àôº£Æü»Ò¡Ê59¡Ë¤¬¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥²¥¤¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿·½ÉÆóÃúÌÜ¤Ë¡Ö¹ßÎ×¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯ÇäÃæ¤Î½µ´©½÷À¡Ê9·î23¡¦30Æü¹æ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·½ÉÆóÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¡ÖA¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥ó13¼þÇ¯µÇ°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬9·î13Æü¤È14Æü¤Ë³«¤«¤ì¡¢¤½¤³¤Ë¾®Àô¤Ï¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢²Î¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£³¦·¨¤Ç¤Ï°û¿©Å¹¤ä¥¯¥é¥Ö¡¢¥Ð¡¼´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤ÎÏÃÂê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢ËÜ¿Í¸«¤¿¤µ¤ÎµÒ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯Ë¬¤ì¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡¢30ºÐ¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤«¤éÆóÃúÌÜÄÌ¤¤¤ò¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤±Êý¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¤«¡¢Ä«¤Þ¤Ç°û¤à¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢¤³¤Î³¹¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸¼Ô¤À¡£Æ±»ï¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë½Ð±é¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤Ç¤â¾®Àô¤¬¥¿¥â¥êÁê¼ê¤Ë¤³¤Î³¹¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤ò°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥²¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥Þ¤Î¾Ú¸À¤âÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆóÃúÌÜ¤Ë¤Ï¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é¤è¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£LGBT¤Ø¤Î»Ù±ç³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¡ØÆóÃúÌÜ¤¬Âç¹¥¤¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£¤Þ¤¿ÌÜ·â¾ðÊó¤¬Â¿¤¤·ÝÇ½¿Í¤Ç¤Ï¡¢¿¼ÅÄ¶³»Ò¤ÎÌ¾Á°¤â¤è¤¯µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤â±Ç²è¤ÎÌò¤Å¤¯¤ê¤ÇÄÌ¤¤»Ï¤á¤Æ°Ê¹ß¡¢¡È½»Ì±¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤±¡£¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡ØÀ¸¤¤Å¤é¤¤½÷»Ò¤ËÍ¥¤·¤¤Ä®¡Ù¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸ì¤ê¡¢¥²¥¤¥¿¥¦¥ó¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆóÃúÌÜ¤Î±ü¿¼¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥Þ¥Ä¥³¤é¤è¤ê¾å¤ÎÀ¤Âå¤Î¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¶È³¦¤Ç¡¢°û¤ßÊâ¤¯¤È¤¤ÎºÇ¸å¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤¬ÆóÃúÌÜ¤È¤¤¤¦»þÂå¤¬¤«¤Ä¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥â¥ê¤ËÀÖÄÍÉÔÆóÉ×¡¢ÂôÅÄ¸¦Æó¤â¡¢ÆóÃúÌÜ¤Ç¤è¤¯Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡¼½÷Í¥¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¤¿ÀõÌî²¹»Ò¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¡£¡Ø¥Ï¥Ã¥Æ¥ó¾ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ø±à¤¬ÆóÃúÌÜ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¤Ë¿¼Ìë¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ò¶ÄÅ·¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆóÃúÌÜ¤ÏÅìµþ¤Î¿¼Ìë¤ÎÎ®¹ÔÈ¯¿®ÃÏ¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬º£¤âÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¾®Àô¤Î¡È¹ßÎ×¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
