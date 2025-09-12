¹â²è¼Á¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡© Ì±Êü³Æ¼Ò¤¬Å±Âà¸¡Æ¤¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡ÖBS4K¡×¤Ï¤Ê¤¼¼ºÇÔ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÂå¤ï¤ê¾¡¼ê¤Ë¡Ö¾ðÊó³«¼¨¡×¡Û
¡¡¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢4KÊüÁ÷¸«¤¿¤¤¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡©¡¡¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ÇÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëº£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¡Ö4K¹â²è¼Á¡×¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡©¡¡¤½¤ì¤Ë¡¢»ä¤â°ì±þ±ÇÁü¶È³¦¿Í¤Î¤Ï¤·¤¯¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Î²È¤Ë¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÂç²èÌÌ¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤é¡¢¥Ï¥¤¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç½½Ê¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤â¤½¤â¡¢4KÊüÁ÷¤Ê¤ó¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ÏÁíÌ³¾Ê¤ÈNHK¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ì±Êü¤ò´¬¤¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¸øÌ³°÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤À¤±¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤À¤¤¤¤¤ÁÈÖÁÈÀ©ºîÈñ¤¬¸º¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÏÉáÄÌ¤ÎÈÖÁÈºî¤ë¤Î¤À¤Ã¤ÆÉ¬»à¤ÇÀáÌó¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢4K¤Ê¤ó¤ÆÍªÄ¹¤Ëºî¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¼Â´¶¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢4K¹â²è¼Á¤ÇÈÖÁÈ¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥²¡¼¶â¤â¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£4K¤Ç»£±Æ¤¹¤ì¤Ð¤½¤ì¤ÇºÑ¤à¡ª¡¡¤Ã¤Æ¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢4K¤ÇÊÔ½¸¤·¤¿¤ê4K¤ÇÃæ·Ñ¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò4K¤ÇÅÅÇÈ¤Ë¾è¤»¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¤¤Á¤¤¤Á¤¤¤í¤¤¤íµ¡³£ÀßÈ÷¤âÉ¬Í×¤Ç¡¢¤ª¶â¤â¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ë¤·ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¢£¹âÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Ê¤é¡Ö²»¡×¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤¹¤Ù¤¡©
¡¡¤½¤ì¤Ë¡Ö¹âÉÊ¼Á¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö²»¡×¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë°ìÉô¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò½ü¤¯¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î»£±Æ¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÉôÊ¬¤Ï¥â¥Î¥é¥ë¤Ç¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ª¤Ç²»À¼¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¤Î¤â·ë¹½ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¯¤é²è¼Á¤À¤±ÎÉ¤¯¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢²»À¼¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¥â¥Î¥é¥ë¼ýÏ¿¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡¤¤¤Þ¤ä¥¹¥Þ¥Û¤È¤«»ÔÈÎ¤Î¾®·¿¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥Ä¡¼¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇÊÔ½¸¤·¤ÆÈÖÁÈ¤òºî¤ë¤Î¤¬·ë¹½Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸«¤Æ¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þÂå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À¤´Ö¤¬µá¤á¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤í¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹â²è¼Á¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤Ö¤ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¡Ö¹âÉÊ¼Á¤ÇÍÎÁ¤Î¤â¤Î¡×¤È¡ÖÄãÉÊ¼Á¤ÇÌµÎÁ¤Î¤â¤Î¡×¤ËÆó¶Ë²½¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¸þÀ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹â²è¼Á¤Î¤â¤Î¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¡¢±Ç²è´Û¤È¤«Âç²èÌÌ¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤«¡¢ÍÎÁÇÛ¿®¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤«¡¢¤Î»þÂå¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÊüÁ÷¤Ï¡ÖÄãÉÊ¼Á¤À¤±¤ÉÌµÎÁ¡×¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¤É¤ó¤É¤ó·Ú¤¯¤·¤Æ¡¢µ¤·Ú¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢4K¤ä¤ë¤Ê¤éÊüÁ÷°Ê³°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÊüÁ÷¤¤¤ë¡©¡¡ÇÛ¿®¤Ç¤è¤¯¤Í¡©¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ë¡¢¹â²è¼ÁÊüÁ÷¤È¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯»þÂåºø¸í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡ÊÄÃÌÜÇîÆ»¡¿¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢´é¥Ï¥áÎ¹¿Í¡Ë
