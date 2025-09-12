²¤½£³ô¡¡±Ñ²¤»Ø¿ô¤¬¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡¢²¤½£¤Ç¤Ï¼«Æ°¼Ö³ôÆðÄ´¡¢±Ñ³ô¤Ï»ñ¸»´ØÏ¢³ô·øÄ´
²¤½£³ô¡¡±Ñ²¤»Ø¿ô¤¬¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡¢²¤½£¤Ç¤Ï¼«Æ°¼Ö³ôÆðÄ´¡¢±Ñ³ô¤Ï»ñ¸»´ØÏ¢³ô·øÄ´
Åìµþ»þ´Ö17:44¸½ºß
±Ñ£Æ£Ô£Ó£Å100¡¡ 9325.70¡Ê+28.12¡¡+0.30%¡Ë
ÆÈ£Ä£Á£Ø¡¡¡¡23621.51¡Ê-82.14¡¡-0.35%¡Ë
Ê©£Ã£Á£Ã40¡¡ 7787.54¡Ê-35.98¡¡-0.46%¡Ë
¥¹¥¤¥¹£Ó£Í£É¡¡ 12238.11¡Ê-54.61¡¡-0.45%¡Ë
¢¨Ê©£Ã£Á£Ã40¡¢¥¹¥¤¥¹SMI¤Ï15Ê¬ÃÙ¤ì
ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡¡»þ´Ö³°¼è°ú
Åìµþ»þ´Ö17:44¸½ºß
¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªSEP 25·î¸Â¡¡46054.00¡Ê-87.00¡¡-0.19%¡Ë
£Ó¡õ£Ð500ÀèÊªSEP 25·î¸Â¡¡6581.75¡Ê-10.75¡¡-0.16%¡Ë
£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ100ÀèÊªSEP 25·î¸Â¡¡23992.25¡Ê-25.50¡¡-0.11%¡Ë
Åìµþ»þ´Ö17:44¸½ºß
±Ñ£Æ£Ô£Ó£Å100¡¡ 9325.70¡Ê+28.12¡¡+0.30%¡Ë
ÆÈ£Ä£Á£Ø¡¡¡¡23621.51¡Ê-82.14¡¡-0.35%¡Ë
Ê©£Ã£Á£Ã40¡¡ 7787.54¡Ê-35.98¡¡-0.46%¡Ë
¥¹¥¤¥¹£Ó£Í£É¡¡ 12238.11¡Ê-54.61¡¡-0.45%¡Ë
¢¨Ê©£Ã£Á£Ã40¡¢¥¹¥¤¥¹SMI¤Ï15Ê¬ÃÙ¤ì
ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡¡»þ´Ö³°¼è°ú
Åìµþ»þ´Ö17:44¸½ºß
¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªSEP 25·î¸Â¡¡46054.00¡Ê-87.00¡¡-0.19%¡Ë
£Ó¡õ£Ð500ÀèÊªSEP 25·î¸Â¡¡6581.75¡Ê-10.75¡¡-0.16%¡Ë
£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ100ÀèÊªSEP 25·î¸Â¡¡23992.25¡Ê-25.50¡¡-0.11%¡Ë