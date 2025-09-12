¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢»º¶È¡¦¹Û»³¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê¡ÖÃæ¹ñ¼«Æ°¼Ö»º¶È¤È¤Î¶¨ÎÏ¶¯²½¤ò´õË¾¡×
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Á¥å¥Ë¥¹9·î12Æü¡Û¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Î¥Õ¥¡¥È¥Þ¡¦¥¿¥Ù¥Ã¥È¡¦¥·¥Ö¡¼¥Ö»º¶È¡¦¹Û»³¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Áê¤Ï8Æü¡¢Æ±¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¼«Æ°¼Ö´ë¶È¤ÎÉôÉÊ¹©¾ìÃå¹©¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¡¢À¤³¦¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤¬½ÅÍ×¤Êµ»½ÑÊÑ³×´ü¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤ÏÃæ¹ñ¼«Æ°¼Ö»º¶È¤È¤Î¶¨ÎÏ¶¯²½¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¡¢Î¾¹ñ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¶µ°é¡¢¸ø½°±ÒÀ¸¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÎÉ¹¥¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤È»ØÅ¦¡£Ãæ¹ñ´ë¶È¤Î¹©¾ìÃå¹©¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÐÊý¤Î¹©¶ÈÊ¬Ìî¤Î¶¨ÎÏ¤â¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¼«Æ°¼ÖÉôÉÊÀ½Â¤¤Ï¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Î¼çÍ×¹©¶ÈÉôÌç¤Ç¡¢Ç¯´ÖÀ¸»º³Û¤¬¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤Î4¡ó¶á¤¯¤òÀê¤á¡¢2024Ç¯¤ÎÍ¢½Ð³Û¤Ï22²¯¥æ¡¼¥í¡Ê1¥æ¡¼¥í¡áÌó173±ß¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ´ë¶È¤ÎÅê»ñ¤ËÆ»¤ò³«¤¡¢ÁÐÊý¤Î¶¦Æ±È¯Å¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë°Õ¸þ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¹ñ¥Ù¥ó¥¢¥ë¡¼¥¹¸©¤ËÃå¹©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡¢Ä¹½Õ¾¹Íãµ¥¼Ö²Êµ»¤Î¥ï¥¤¥ä¡¼¥Ï¡¼¥Í¥¹¹©¾ì¡£Æ±¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¡¢²¦Ä¶¡Ê¤ª¤¦¡¦¤Á¤ç¤¦¡Ë»á¤ÏÃå¹©¼°¤Ç¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤Ï¹âÅÙ¤Ë¼«Æ°²½¤·¤¿À¸»º¥é¥¤¥ó¤È¥ê¡¼¥óÀ¸»º¤Î¼êË¡¤òÆ³Æþ¤·¡¢¸½ÃÏ¤Î¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤Ç½ÎÏ¤È»º¶È¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¸ÛÍÑ¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢ÀìÌç¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£