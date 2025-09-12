¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤æ¤¤Ý¤è¡¢¡ÈÈþ¿¬¡Éµ±¤¯ÂçÃÀ¥É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¨¤Ã¤í¡×¡ÖºÇ¹â¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¤Ý¤è¤³¤ÈÌÚÂ¼Í´õ¡Ê28¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¿¬µ±¤¯¥É¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¥É¥¢¥Ã¥×¡ÈÈþ¿¬¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤æ¤¤Ý¤è
¡¡¡Ö¤µ¤è¤¦¤Ê¤é»ä¤¿¤Á¤Î²Æ¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖNo Photos¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¿åÃå¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡ÈÈþ¿¬¡É¤ò¡¢ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥¤¤ª¿¬¡×¡Ö¤¨¤Ã¤í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÈþ¿¬¡×¡ÖºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ä¤í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
