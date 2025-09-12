¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Î¸øÇ§Å¹¡¢ËÌµþ¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ9·î12Æü¡ÛÃæ¹ñËÌµþ»Ô¤Ç10Æü¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Î¸øÇ§Å¹ÊÞ¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¥¸¥àËÌµþ¡×¡ÊËÌµþ¥¸¥à¡Ë¤¬±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¥Ý¥±¥â¥ó¤Î»Ò²ñ¼Ò¡¢Êõ²ÄÌ´¡Ê¾å³¤¡Ë´á¶ñ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡£¾å³¤¡¢¿¼圳¡¢¹º½£¡¢¹½£¤ËÂ³¤¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤Ç5¸®ÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¥¸¥à¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¥¸¥à¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¸òÎ®¤ÈÍ·¤Ó¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢¸ÜµÒ¤¬¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´Êý°ÌÅª¤Ë´¶¤¸¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëË×Æþ·¿ÂÎ¸³Å¹¡£ËÌµþ¥¸¥à¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ï¡¼¥¯¡×¤È¤¤¤¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ÆâÁõ¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤Ï½¾Íè¤Î¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¤ÎË×Æþ·¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂÎ¸³¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÌµþ¥¸¥à¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£