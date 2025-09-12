¡ÈÊÝ¸±¶âÁÀ¤¤¡É¤ÎÊü²Ð¤«¡¡ 3¿ÍÂáÊá¡¡²áµî¤ËÀÄ¿¹¤ä²¬»³¤Ç¤â¡Ä
¤ª¤è¤½3Ç¯Á°¤ËÁ´¾Æ¤·¤¿´ôÉì¸©ÈôÂÍ»Ô¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î¸ÅÌ±²È¡£
Åö½é¡¢¾ÃËÉ¤Ï½Ð²Ð¸¶°ø¡ÖÉÔÌÀ¡×¤È¤·¤Æ½èÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢11Æü¡¢»öÂÖ¤Ï°ìÅ¾¡£
²È¤Î»ý¤Á¼ç¤é¤¬¼«¤éÊü²Ð¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»µïÉÔÄê¡¢Ìµ¿¦¤Î°ðÍÕ´²ÍÆµ¿¼Ô¡Ê57ºÐ¡Ë¡£
´²ÍÆµ¿¼Ô¤Î·»¤ÇÀÅ²¬¸©¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢°ðÍÕ°ìÉ×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê67ºÐ¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¿¼Ä®Í¥¾¡Ê¤Õ¤«¤Þ¤Á¡¦¤Þ¤µ¤Î¤Ö¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê54ºÐ¡Ë¡£
3¿Í¤ÎÌÜÅª¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÊÝ¸±¶â¡£
·Ù»¡¤Ï3¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3¿Í¤Ï¿ôÀéËü±ß¤ÎÊÝ¸±¶â¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á°ðÍÕ´²ÍÆµ¿¼Ô¤È¿¼Ä®ÍÆµ¿¼Ô¤Î2¿Í¤Ï¤ª¤È¤È¤·11·î¡¢ÀÄ¿¹¸©¤Ä¤¬¤ë»Ô¤Ç¤â¸ÅÌ±²È¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±Á´¾Æ¤µ¤»ÊÝ¸±¶â500Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿ºá¤Çµ¯ÁÊ¡£
¤Þ¤¿¡¢3Ç¯Á°¤Ë¤â²¬»³¸©¤ÇÊü²Ð¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ïº£²ó¤âÊÝ¸±¶âÌÜÅö¤Æ¤Îº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ò»ëÌî¤ËÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£