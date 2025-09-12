ÊÆÅö¶É¤Ë°ì»þ¹´Â«¤ÎÆüËÜ¿Í3¿Í¤Ê¤É330¿Í¡¢´Ú¹ñ¤ËÅþÃå
¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤¢¤ë´Ú¹ñ´ë¶È¤Î¹©¾ì¤ÇÉÔË¡½¢Ï«¤Îµ¿¤¤¤ò³Ý¤±¤é¤ìÅö¶É¤Ë°ì»þ¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í¤ä´Ú¹ñ¿Í¤Ê¤É330¿Í¤¬12Æü¸á¸å¡¢´Ú¹ñ¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Î´Ú¹ñ´ë¶È¤Î¹©¾ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍÃËÀ3¿Í¤ò´Þ¤àºî¶È°÷¤é475¿Í¤¬»ñ³Ê³°¤Î¥Ó¥¶¤Ê¤É¤Ç¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÆüËÜ¿Í3¿Í¤ò´Þ¤à330¿Í¤¬¼áÊü¤µ¤ì¡¢¸á¸å3»þÈ¾º¢¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Ç¿ÎÀî¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÇ¥¿±Ãæ¤Î½÷À¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Á´°÷¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅþÃå¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¾Ð´é¤â¸«¤é¤ìÊóÆ»¿Ø¤ÎÌä¤¤¤«¤±¤Ë¡Ö¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È±þ¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÂÐÊÆÅê»ñ¤ËÁêÅö¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ËÀ§Àµ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£