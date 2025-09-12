¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä2¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡£ÏÂ·ª¤ä¤Û¤¦¤¸Ãã...½©¤ÎÌ£³Ð¤¬Âç½¸¹ç
¶äºÂ¥³¡¼¥¸¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢2025Ç¯9·î12Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤ÎÀ¸¥±¡¼¥¼è°·Å¹¤Ç¡Ö¥³¡¼¥¸¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Õ¥ì¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡ÊÏÂ·ª&¤Û¤¦¤¸Ãã ¾¬¤â¤Á¡Ë¡×¤È¡ÖW¥·¥å¡¼¡ÊËõÃã&Î³¤¢¤ó¡Ë¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤·¤¿¤¤½©¤ÎÌëÄ¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê
½©¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î"ÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä"2¼ï¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥³¡¼¥¸¡¼¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Õ¥ì¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡ÊÏÂ·ª&¤Û¤¦¤¸Ãã ¾¬¤â¤Á¡Ë
·§ËÜ¸©»º¾ø¤··ª¥Ú¡¼¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÏÂ·ª¤¢¤ó¤È¡¢²Ã²ìËÀ¤Û¤¦¤¸Ãã¥¯¥ê¡¼¥à¤ËµáÈî¤ò¤Î¤»¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤Ã¤È¤ê¿©´¶¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤Ç¤Ï¤µ¤ó¤À¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
·ª¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë²Ã²ìËÀ¤Û¤¦¤¸Ãã¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤Ë¡¢µáÈî¤Î¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡¢¾åÉÊ¤ÇË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï9·î12Æü¤«¤é26Ç¯1·î5Æüº¢¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï378±ß¡£
¡¦W¥·¥å¡¼¡ÊËõÃã&Î³¤¢¤ó¡Ë
ËõÃã¥¯¥ê¡¼¥à¡¢Î³¤¢¤ó¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤¬¡¢¤µ¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¾å¤²¤¿¥·¥å¡¼Èé¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤Ç¤Û¤ó¤Î¤ê¶ì¤ß¤ò´¶¤¸¤ëËõÃã¤È¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤ÎÎ³¤¢¤ó¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï9·î12Æü¤«¤é11·î6Æüº¢¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï334±ß¡£
ËÌ³¤Æ»¡¦¶å½£ÃÏÊý¡¢Ê¡°æ¸©¡¦µþÅÔÉÜ¡¦¼¢²ì¸©¡¦Ä»¼è¸©¡¦Åçº¬¸©¡¦»³¸ý¸©¡¦°¦É²¸©¡¦¹âÃÎ¸©¤ËÀ¸¥±¡¼¥¼è°·Å¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
