Â¡´ïÄó¶¡¤Î°Õ»×É½¼¨20¡ó¤Ë¡¡À¯ÉÜÀ¤ÏÀÄ´ºº¡¢21Ç¯ÅÙ10¡ó
¡¡Ç¾»à¤ä¿´Ää»ß¤Ç»àË´¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ËÂ¡´ïÄó¶¡¤ò¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Ê¤É¤Ç°Õ»×É½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬20¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤¬12Æü¡¢Æâ³ÕÉÜ¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¡ÊÂ®Êó¡Ë¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÀßÌä¤ÎÊ¸¸À¤¬°Û¤Ê¤êÄ¾ÀÜÈæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢2021Ç¯ÅÙ¤ÎÁ°²óÄ´ºº¤Ç¤ÏÌó10¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÉáµÚ·¼È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À·ë²Ì¤¬É½¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯7¡Á8·î¡¢18ºÐ°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¹ñÀÒ¤Î¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÍ¹Á÷¤ÇÄ´ºº¤·¡¢1391¿Í¤«¤é²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£Â¡´ï°Ü¿¢¤Ë¡Ö´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï62.3¡ó¡£Á°²ó¤Î65.5¡ó¤«¤éÈù¸º¤À¤¬¡¢¸üÏ«¾Ê¤Ï¹â¤¤³ä¹ç¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£