¡¡£±£²Æü¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡¢Âè£²£´½µ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤óÃÂÀ¸¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬·î´©³¨ËÜ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¡£¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Î¤ªÃã¤Î¶µ¼¼¤ä¥¥å¡¼¥ê¥ª¤Î»ùÆ¸Éô²°¤Ç¤â»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤ê¡¢¿ó¤¬¹þ¤á¤¿»×¤¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Êª¸ì¤¬¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤«¤¦Ãæ¤Ç´¶¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¤¢¤ì¡©·ë¶É¡¢Íö»Ò¤ÈÈ¬ÌÚ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¡£Áê¹ç¤¤»±¤Ç¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£±£°ÆüÁ°¤«¤é¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÆ±¤¸¥·¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿ÊÅ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ï¤Æ¡©
¡¡£Ø¤Ç¤â¡Ö¤É¤¦¤Ç¤â¤¨¤¨¤±¤ÉÍö»Ò¤ÈÈ¬ÌÚ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¡©¡×¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¡¢Íö»Ò¤òÍê¤à¡Ê¸½¾ì¤«¤é¤Ï°Ê¾å¤Ç¤¹¡£¡Ë¡×¡ÖÃÎ¤é¤ó´Ö¤ËÈ¬ÌÚ»á¤¬¥·¥ß¤À¤é¤±¤ÎÏ·¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Íö»Ò¤È¤ÎÎø¤ÎÍ½´¶¡Ê¡©¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤«¡¡¤¢¤ÎÆ÷¤ï¤»¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¾Ð¡×¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤ÈÍö»Ò¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¡Ö·ë¶ÉÈ¬ÌÚ¤ÈÍö»Ò¤Ï¤¢¤Î»þ²¿¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¡©¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»þ¤Ï£±£¹£·£³Ç¯¡£¿ó¤È¤Î¤Ö¤Ï£µ£´ºÐ¡¢£²ºÐ²¼¤ÎÍö»Ò¤Ï£µ£²ºÐ¡¢È¬ÌÚ¤Ï£¶£°²á¤®¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£