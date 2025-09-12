°û¼òÌäÂê·«¤êÊÖ¤¹ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ë¹ñ¸ò¾Ê¤¬¸·½ÅÃí°Õ½èÊ¬¡Öº£ÅÙ¤³¤½¼Ò°÷°ì¿Í°ì¿Í¤Î°ÂÁ´°Õ¼±¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÂÐºö¤ò¡×
°û¼òÌäÂê¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÆüËÜ¹Ò¶õ¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌÁê¤¬ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Î¶¯²½¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Ï8·î28Æü¡¢Æü¹Ò¤Î¥Û¥Î¥ë¥ëÊØ¤Îµ¡Ä¹¡Ê64¡Ë¤¬ÂÚºßÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¼ÒÆâµ¬Äê¤Ë°ãÈ¿¤·°û¼ò¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬½ÐÈ¯Á°¤ËÈ¯³Ð¤·¡¢±¿¹ÒÊØ¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯¤«¤é°û¼òÌäÂê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¹Ò¤Ï10Æü¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤«¤é¸·½ÅÃí°Õ¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÌî¹ñ¸òÁê¤Ï12Æü¡¢¡Öº£ÅÙ¤³¤½¼Ò°÷°ì¿Í°ì¿Í¤Î°ÂÁ´°Õ¼±¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢9·îËö¤Þ¤Ç¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤ëºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Î¶¯²½¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£