B2ÆàÎÉ¤Î¥ô¥ã¥Á¥§¥¹¥é¥Õ¡¦¥Ú¥È¥í¥Õ¤¬Éé½ý¡Ä¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¤Ç³«ËëÀá·ç¾ì¤Ø
¡¡9·î12Æü¡¢¥Ð¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹ÆàÎÉ¤Ï¡¢¥ô¥ã¥Á¥§¥¹¥é¥Õ¡¦¥Ú¥È¥í¥Õ¤ò¥¤¥ó¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡Ë¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥È¥í¥Õ¤Ï±¦É¨´ØÀáÆâÂ¦Â¦Éû¿ÙÂÓÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢9·î12ÆüÉÕ¤±¤ÇILÆþ¤ê¡£30Æü´Ö½Ð¾ìÁª¼ê¤Ø¤ÎºÆÅÐÏ¿¤¬ÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢10·î4Æü¤ÈÆ±5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×³«ËëÀá¤Î·§ËÜ¥ô¥©¥ë¥¿ー¥ºÀï¤Ï·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Ç8·î¤Ë31ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ú¥È¥í¥Õ¤Ï¡¢¿ÈÄ¹204¥»¥ó¥Á¤Î¥Ñ¥ïー¥Õ¥©¥ïー¥É·ó¥»¥ó¥¿ー¡£2014Ç¯¤Ë¥Ò¥ß¥¯¡¦¥æー¥¸¥Ëー¡Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ë¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Áー¥à¤òÅ¾¡¹¤È¤·¡¢ºò¥·ー¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¶âÂôÉð»ÎÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆB3¤Ë»²Àï¤·¤¿¡£¥êー¥°Àï26»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç16.2ÆÀÅÀ10.8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤«¤éÆàÎÉ¤Ë²ÃÆþ¡£¿·ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ú¥È¥í¥Õ¤¬29ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡ª