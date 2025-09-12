¡Ú¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡Û¥Ô¥¶¤È¥Ý¥Æ¥È¤ò¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤Ç¡ª¿Íµ¤¥Ô¥¶¤¬È¾³Û¤Î¡ÖÃë¥Ï¥Ã¥È¡×¤â...Ê¿Æü¸ÂÄê¤ÇÄ¶¤ªÆÀ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤¬½Ð¤¿¡£
¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Ï¡¢2025Ç¯9·î11Æü¤Ë¡¢¿Íµ¤¤Î¡ÖÃë¥Ï¥Ã¥È¡×¤ò´°Á´¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¿Æü¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥ï¥ó¥³¥¤¥óMY BOX¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤â½ËÆü´Þ¤à·îÍË¤«¤é¶âÍË¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¸ÂÄê¤Ç¤ªÆÀ¤Ë
¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡ÖÃë¥Ï¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢½ËÆü¤ò´Þ¤àËè½µ·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Î³«Å¹¤«¤é16»þ¤Þ¤Ç¤Î»þ´ÖÂÓ¸ÂÄê¤Ç¡¢¿Íµ¤¥Ô¥¶¡Ö¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Ù¥¹¥È4¡×¡ÖÄ¾²Ð¾Æ ¥Æ¥ê¥Þ¥è¥Á¥¥ó¡×¡Ö¤Û¤Ã¤¯¤ê¥Ý¥Æ¥Þ¥è¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡×3¼ï¤¬¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¸ÂÄê¤ÇÈ¾³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²Á³Ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Ù¥¹¥È4...S¥µ¥¤¥º1415±ß¡¿M¥µ¥¤¥º1595±ß¡¿L¥µ¥¤¥º2250±ß
¡¦Ä¾²Ð¾Æ ¥Æ¥ê¥Þ¥è¥Á¥¥ó...S¥µ¥¤¥º1165±ß¡¿M¥µ¥¤¥º1415±ß¡¿L¥µ¥¤¥º1965±ß
¡¦¤Û¤Ã¤¯¤ê¥Ý¥Æ¥Þ¥è¥½¡¼¥»¡¼¥¸...S¥µ¥¤¥º930±ß¡¿M¥µ¥¤¥º1165±ß¡¿L¥µ¥¤¥º1680±ß
¡ÖÃë¥Ï¥Ã¥È¡×¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
S¥µ¥¤¥º¤Ï°ìÉôÅ¹ÊÞ¡¢¥Ï¥ó¥É¥È¥¹À¸ÃÏ¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£M¡¿L¥µ¥¤¥º¤Ï°ìÉôÀ¸ÃÏ¤òÁª¤ó¤À¾ì¹ç¡¢ÊÌÅÓÀ¸ÃÏÎÁ¶â¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¥Ô¥¶¤Î¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Í½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¡¢¤Þ¤¿¤ÏÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊP¥µ¥¤¥º¥Ô¥¶¤Ë¥Ý¥Æ¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤Î500±ß¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ï¥ó¥³¥¤¥óMY BOX¡×¤ò¡¢½ËÆü¤ò´Þ¤àËè½µ·îÍË¤«¤é¶âÍË¡Ê½ªÆü¼Â»Ü¡Ë¤Ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¸ÂÄê¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¥ó¥³¥¤¥óMY BOX ¥Ú¥Ñ¥í¥Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢¥ï¥ó¥³¥¤¥óMY BOX ¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡¢¥ï¥ó¥³¥¤¥óMY BOX ¤¸¤ã¤¬¥Þ¥è¥³¡¼¥ó¤Î3¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥¶¤È¥Ý¥Æ¥È¤Ë¥Ê¥²¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡ÖÊ¿ÆüMY BOX¡×¤Ï³Æ600±ß¡£
¡ÖÊ¿ÆüMY BOX¡×¤â¡¢¥Ú¥Ñ¥í¥Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡¢¤¸¤ã¤¬¥Þ¥è¥³¡¼¥ó¤Î3¼ï¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê3¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï³Æ700±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢Ê¿Æü¥Ï¥Ã¥È¥á¥ë¥Ä¡Ê¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡Ë¡¢Ê¿ÆüMY ¥Á¥¥ó BOX¡Ê¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡Ë¡¢Ê¿ÆüMY ¥°¥é¥¿¥ó BOX¡Ê¥Þ¥ë¥²¥ê¡¼¥¿¡Ü¤×¤ê¤×¤ê³¤Ï·¤Î¥°¥é¥¿¥ó¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ÖMY BOX¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â¥Ô¥¶¤ÏP¥µ¥¤¥º¡¢¥Ï¥ó¥É¥È¥¹À¸ÃÏ¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÊÑ¹¹¤ä¥Ï¡¼¥Õ¡õ¥Ï¡¼¥Õ¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥×¥é¥¹¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
