ÍèÇ¯½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¹Ã»Ò±à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¹â¹»Ìîµå¡¦½©¤Î¸©Âç²ñ¤Ç¤¹¡£

Í½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿16¥Áー¥à¤Ë¤è¤ëËÜÀï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Àè·î¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¶âÂ­ÇÀ¶È¤ÏÃæÈ×¤Ç¸«¤»¤¿¡É¤ª²È·Ý¡É¤Ç¥Ù¥¹¥È8¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£

11Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹Âç¶Ê¹©¶È¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¶âÂ­ÇÀ¶È¡£

ÀèÈ¯¤Ï¥¨ー¥¹¤ÎºØÆ£¤Ç¤¹¡£

²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿²­Æì¾°³Ø¤òÁê¼ê¤Ë4²ó¤ò¥Îー¥Ò¥Ã¥È¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£

·»¤Ï7Ç¯Á°¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é2¥é¥ó¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤ÎºØÆ£¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç¶Ê¹©¶È¤Ï½é²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Îº´¡¹ÌÚñ¥Íå¤¬¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£

2ÈÖ¡¦º´¡¹ÌÚ½ÓÇ·²ð¤ÏÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¡£

¥¨¥éー¤Ç¡¢¥Îー¥¢¥¦¥È3ÎÝ1ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹­¤²¤Þ¤¹¡£

¤³¤³¤Ç3ÈÖ¡¦º´¡¹ÌÚ°¦¿Î¡£

¥µー¥É¤Ø¤ÎÄËÎõ¤ÊÅö¤¿¤ê¤ÇÂç¶Ê¹©¶È¤¬ÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¸å¤Ï¸ß¤¤¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤º·Þ¤¨¤¿4²ó¥¦¥é¡£

¶âÂ­ÇÀ¶È¤ÎÀèÆ¬¤Ï4ÈÖ¡¦ÄáÅÄ¡£

¥Áー¥à½é¥Ò¥Ã¥È¤Ï¡¢¥é¥¤¥È¥ªー¥Ðー¤Î¥¹¥êー¥Ùー¥¹¡£Æ±ÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¸å1¥¢¥¦¥È3ÎÝ2ÎÝ¤È¤·¤Æ7ÈÖ¡¦髙¶¶¹§»ÎÏ¯¡£

¼«¤é¤âÀ¸¤­¤ë¥»ー¥Õ¥Æ¥£ー¥¹¥¯¥¤¥º¤ÇÆ±ÅÀ¤Ë¡£

¤Ê¤ª¤â3ÎÝ2ÎÝ¤Ç8ÈÖ¡¦ºØÆ£¡£

·»¾ù¤ê¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë9ÈÖ¡¦¶ÜÅÄ¤â¡Ä

3¼ÔÏ¢Â³¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¤Ç¤³¤Î²ó¡¢4ÅÀ¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£

¶âÂ­ÇÀ¶È¤ÏÂ³¤¯5²ó¤â¥Îー¥¢¥¦¥È3ÎÝ2ÎÝ¤ÈÄÉ²ÃÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢5ÈÖ¡¦ÉðÆ£¡£

¼ê·ø¤¯1ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¸å¡¢1¥¢¥¦¥È3ÎÝ1ÎÝ¤Ç8ÈÖ¡¦ºØÆ£¤¬¤³¤ÎÆü2¤ÄÌÜ¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤áÂç¶Ê¹©¶È¤òÆÍ¤­Êü¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¤ÏÅê¼ê¥ê¥ìー¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤µ¤º¡£

¥³ー¥ë¥É¥²ー¥à¤Ç½éÀïÆÍÇË¤Ç¤¹¡£

¶âÂ­ÇÀ2Ç¯¡¡ºØÆ£ÎËÌ´Åê¼ê
¡Ö¥Ð¥ó¥È¤ÇÉ¬¤ºÅÀ¿ô¤ò¼è¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÎý½¬¤·¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¡¢É¬¤º·è¤á¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö½©ÅÄ¸©¤Ç¤Þ¤º°ìÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅìËÌÂç²ñ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×

¤½¤Î¤Û¤«¤Î»î¹ç·ë²Ì¤Ç¤¹¡£

½©ÅÄÆî¤Ï½©ÅÄ¹©¶È¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¡£

½©ÅÄÃæ±û¤Ï4²ó°Ê¹ß¡¢²£¼ê¤«¤éËè²óÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¡¢ÆÍ¤­Êü¤·¤Þ¤·¤¿¡£

½©ÅÄ¤ÈÂç´Û·Ëºù¤Î°ìÀï¤Ï±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ìー¥¯¤ÎËö¡¢½©ÅÄ¤¬11²ó¤ËÂçÎÌ8ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£

13Æü¤Ï1²óÀï»Ä¤ê¤Î4»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È8¤¬½Ð¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡£