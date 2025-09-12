¡Ønon-no¡Ù11·î¹æ¤¬¡¢½Ð¸ý²Æ´õ¡¢¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¡ÊLE SSERAFIM¡Ë¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊSixTONES¡Ë¤Î¹ë²Ú3¥Ñ¥¿ー¥óÉ½»æ¤Ë
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
9·î20ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ønon-no¡Ù¡Ê°Ê²¼¥Î¥ó¥Î¡Ë11·î¹æ¤ÎÉ½»æ¤ò¡¢½Ð¸ý²Æ´õ¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¡Ë¡¢LE SSERAFIM¤ÎHONG EUNCHAE¡ÊÁý´©¡Ë¡¢SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊÆÃÊÌÈÇ¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¾þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ú²èÁü¡ÛÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¡§½Ð¸ý²Æ´õ
ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌöÃæ¤Î¥Î¥ó¥ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡¢½Ð¸ý²Æ´õ¡£¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð´é¤È¡¢¥Üー¥¿¥¤¥Ö¥é¥¦¥¹¡õ¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÎÈ®Ñï¤È¤·¤¿½©¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÉ½»æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢½Ð¸ý¤¬¥½¥í¤Ç¡Ø¥Î¥ó¥Î¡ÙÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤Ç3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ÃæÌÌ¤ÎÆÃ½¸¡Ö½Ð¸ý²Æ´õ¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹ ½©¤ÎËÜÌ¿¥È¥ì¥ó¥É ¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÇËèÆü¤¤¤í¤ó¤Ê½÷¤Î»Ò♡¡×¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥¢¥¤¥Óー¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ä¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢½©¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤ÎÉþÁõ¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)non-no2025Ç¯11·î¹æÄÌ¾ïÈÇ¡¿½¸±Ñ¼Ò
»£±Æ¡¿ÁÒËÜÐÒËá¡ÊPygmy Company¡Ë
¢£¡Ú²èÁü¡ÛÁý´©É½»æ¡§HONG EUNCHAE¡ÊLE SSERAFIM¡Ë
Áý´©É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡¢LE SSERAFIM¤Î HONG EUNCHAE ¡£ÆüËÜ¤Î»¨»ï¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥½¥íÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¿¿¤ÃÇò¤ÊÇ¤È°ì½ï¤Ë±Ç¤ë¡¢¤È¤Ó¤¤ê¥¥åー¥È¤Ê¥«¥Ðー¤ÏÉ¬¸«¤À¡£ÆÃ½¸¥Úー¥¸¡ÖHONG EUNCHAE ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡×¤Ç¤Ï¡¢°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤¬ßÚÎö¡£¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¤È¤¸¹þ¤ßÉÕÏ¿¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ë¤â¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ÎHONG EUNCHAE¤¬ÅÐ¾ì¡£
(C)non-no2025Ç¯11·î¹æÄÌ¾ïÈÇ¡¿½¸±Ñ¼Ò
»£±Æ¡¿»°ÉÓ¹¯Í§
¢£¡Ú²èÁü¡ÛÆÃÊÌÈÇÉ½»æ¡§¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊSixTONES¡Ë
ÆÃÊÌÈÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¡£ÃÈ¤«¤Ê¥Þ¥Õ¥éー¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÊñ¤Þ¤ì¤¿¾¾Â¼¤ÎÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤Ë¿´¤È¤¤á¤¯É½»æ¤ËÃíÌÜ¤À¡£ÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢°¦¤¹¤Ù¤¡Ö²á¾ê¤µ¡×¤òÊ»¤»»ý¤Ä¾¾Â¼¤ò¡Ö¡É¡»¡»¤¹¤®¤ë¡È¾¾Â¼ËÌÅÍ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¿¼·¡¤ê¡£¥°¥ëー¥×°¦¤Î¶¯¤¤¾¾Â¼¤¬¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ò¿Í¤È¤·¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¬¤ë´Ø·¸À¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¡×¤È SixTONES ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤âÉ¬ÆÉ¤À¡£¤Ê¤ª¡Ønon-no¡Ù11·î¹æ¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¡¦ÆÃÊÌÈÇ¤È¤â¤Ë¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¾¾Â¼¤Î»£±Æ¥«¥Ã¥È¤ò¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤·¤¿Î¾AÌÌ»ÅÍÍ¤Î¤È¤¸¹þ¤ßÉÕÏ¿¤Î¸ü»æ¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÉÕ¤¯¡£
(C)non-no2025Ç¯11·î¹æÄÌ¾ïÈÇ¡¿½¸±Ñ¼Ò
»£±Æ¡¿¹±ÀîæûÊ¿¡ÊSIGNO¡Ë
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
2025.09.20 ON SALE
¡Ønon-no¡Ù¡Ê¥Î¥ó¥Î¡Ë11 ·î¹æÄÌ¾ïÈÇ
É½»æ¡§½Ð¸ý²Æ´õ
2025.09.20 ON SALE
¡Ønon-no¡Ù¡Ê¥Î¥ó¥Î¡Ë11 ·î¹æÁý´©
É½»æ¡§HONG EUNCHAE¡ÊLE SSERAFIM¡Ë
2025.09.20 ON SALE
¡Ønon-no¡Ù¡Ê¥Î¥ó¥Î¡Ë11 ·î¹æÆÃÊÌÈÇ
É½»æ¡§¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊSixTONES¡Ë
