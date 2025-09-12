Green Parks¤«¤é¡¢½©¤Î¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤Ë¡È¥Ý¥Ã¥×¤ÊÌþ¤ä¤·¡É¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤Ó¤­¤ê¥­¥å¡¼¥È¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤Î¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFRUIT OF THE LOOM(¥Õ¥ë¡¼¥Ä ¥ª¥Ö ¥¶ ¥ë¡¼¥à)¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£

¡Ú²èÁü¡Û¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥í¥óT¤ä¥Ð¥Ã¥°¤ò¸«¤ë

À¤³¦150°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤È¡¢160Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFRUIT OF THE LOOM¡×¡£¤³¤Î°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏÁ´5·¿¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¡ª

¢£Á´¥­¥ã¥é½¸¹ç¡ª¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥í¥óTEE

¤Þ¤º¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ë¥â¤ä¥¯¥Ã¥­¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥¦¥ó¥ÈÇì¼ß¤ä¥¢¡¼¥Ë¡¼¡õ¥Ð¡¼¥È¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¡¼¤Þ¤ÇÀª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¡Ö¥í¥óTEE¡×(4990±ß)¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÂç¤­¤¯¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È°ì½ï¤Ë¥Ý¥Ã¥×¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö¥í¥óTEE(¥Ô¥ó¥¯)¡×(4990±ß)


¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¡ÖFRUIT OF THE LOOM¡×¤ò¾ÝÄ§¤È¤¹¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó


¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥¨¥¯¥ê¥å¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¤Î3¿§Å¸³«¡£¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥º¤ÇÃå¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìËç¤À¡£

¡Ö¥í¥óTEE(¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥°¥ì¡¼)¡×(4990±ß)


¡Ö¥í¥óTEE(¥¨¥¯¥ê¥å)¡×(4990±ß)


¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥¿¥°¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë


¢£¿Íµ¤¥­¥ã¥é¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È

¥¯¥Ã¥­¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¾å¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤¿¥¨¥ë¥â¤È¥¢¥Ó¡¼¡£¤½¤ó¤Ê¥­¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡×(5990±ß)¡£ÇØÃæ¤Î¥Í¡¼¥à¥¿¥°¤ÈÂµ¸ý¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤¬¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£

¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È(¥Ö¥é¥¦¥ó)¡×(5990±ß)


¥¨¥ë¥â¤ä¥¯¥Ã¥­¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¢¥¢¥Ó¡¼¤È¿Íµ¤¥­¥ã¥é¤Î¥¢¡¼¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯


¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥¨¥¯¥ê¥å¡¢¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¤È½©¤é¤·¤¤3¿§¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥Ç¥Ë¥à¤È¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç²¦Æ»¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥ì¡¼¥¹¥¹¥«¡¼¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ´Å¿ÉMIX¥³¡¼¥Ç¤È¡¢¤³¤Î½©Âç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£

¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È(¥¨¥¯¥ê¥å)¡×(5990±ß)


¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È(¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥°¥ì¡¼)¡×(5990±ß)


¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ÎÂµ¸ý¤Ë¤Ï¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤¬


¢£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¡ª¥Õ¥§¥¤¥¹·¿¥Ý¡¼¥Á¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°

¥¨¥ë¥â¤È¥¯¥Ã¥­¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÂç¤­¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×(4990±ß)¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤È¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¡£

¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°(¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼)¡×(4990±ß)


¥Õ¥§¥¤¥¹·¿¥Ý¡¼¥ÁÉÕ¤­¡£¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤âÂç³èÌö


¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤­¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹·¿¥Ý¡¼¥Á¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¥Ð¥Ã¥°¤ò¾ö¤ó¤Ç¼ýÇ¼¤Ç¤­¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤­¤ë¡£

¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°(¥Í¥¤¥Ó¡¼)¡×(4990±ß)


¢£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¨¥ë¥â¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¥Ç¥¤¥ê¡¼»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥­¥ã¥Ã¥×

Á°¸å¤Ë¥È¡¼¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥í¥´»É¤·¤å¤¦¤òÇÛ¤·¡¢Ä´ÀáÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥¨¥ë¥â¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥×¥é¥¹¤·¤¿¡Ö¥­¥ã¥Ã¥×¡×(3990±ß)¡£ÇÉ¼ê¤¹¤®¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£

¡Ö¥­¥ã¥Ã¥×(¥Ô¥ó¥¯)¡×(3990±ß)


Ä´ÀáÉôÊ¬¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥×¥é¥¹¤·¤¿Í·¤Ó¿´¤¢¤ë¥¨¥ë¥â¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó


¥Ô¥ó¥¯¤È¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¤Î2¿§Å¸³«¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âÀäÌ¯¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¡£¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¡ß¥­¥ã¥Ã¥×¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤â¤è¤·¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤·¡£¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤¬¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈÁ´ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£

¡Ö¥­¥ã¥Ã¥×(¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥°¥ì¡¼)¡×(3990±ß)


¢£Á´¿§Çã¤¤¤âOK¡ª¥×¥Á¥×¥é¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥½¥Ã¥¯¥¹

¥Û¥ï¥¤¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë3ËÜ¥é¥¤¥ó¤È¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼»É¤·¤å¤¦¤ò»Ü¤·¤¿¡Ö¥½¥Ã¥¯¥¹¡×(1320±ß)¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ­¤Î¹â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥Ñ¡¼¥×¥ë¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤âÂ­¸µ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£

¡Ö¥½¥Ã¥¯¥¹(¥°¥ê¡¼¥ó)¡×(1320±ß)


¡Ö¥½¥Ã¥¯¥¹(¥Ñ¡¼¥×¥ë)¡×(1320±ß)


¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤«¤é¥Á¥é¸«¤»¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¤ª¤·¤ã¤ì´¶¤ò±é½Ð¡£º£¤É¤­¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¡ß¥½¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âºÇÅ¬¤À¡£1320±ß¤È¤¤¤¦¥×¥Á¥×¥é²Á³Ê¤À¤«¤é¡¢Á´¿§Çã¤¤¤·¤Æµ¤Ê¬¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£

ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯Çä¤Ï2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)¤«¤é¡£Á´¹ñ¤ÎGreen ParksÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï³«Å¹»þ´Ö¤«¤é¡¢¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖSTRIPE CLUB¡×¤Ç¤Ï12»þ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£È¯Çä³«»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª

¢¨µ­»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤Ëµ­ºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

(C)2025 Sesame Workshop