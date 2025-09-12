Green Parks¤«¤é¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥â¥Á¡¼¥Õ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ÖFRUIT OF THE LOOM¡×¤È°Û¿§¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½
Green Parks¤«¤é¡¢½©¤Î¥ï¡¼¥É¥í¡¼¥Ö¤Ë¡È¥Ý¥Ã¥×¤ÊÌþ¤ä¤·¡É¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤Ó¤¤ê¥¥å¡¼¥È¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFRUIT OF THE LOOM(¥Õ¥ë¡¼¥Ä ¥ª¥Ö ¥¶ ¥ë¡¼¥à)¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
À¤³¦150°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤È¡¢160Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFRUIT OF THE LOOM¡×¡£¤³¤Î°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏÁ´5·¿¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¡ª
¢£Á´¥¥ã¥é½¸¹ç¡ª¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥í¥óTEE
¤Þ¤º¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ë¥â¤ä¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥¦¥ó¥ÈÇì¼ß¤ä¥¢¡¼¥Ë¡¼¡õ¥Ð¡¼¥È¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¡¼¤Þ¤ÇÀª¤¾¤í¤¤¤·¤¿¡Ö¥í¥óTEE¡×(4990±ß)¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÂç¤¤¯¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È°ì½ï¤Ë¥Ý¥Ã¥×¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥¨¥¯¥ê¥å¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¤Î3¿§Å¸³«¡£¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥º¤ÇÃå¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê°ìËç¤À¡£
¢£¿Íµ¤¥¥ã¥é¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È
¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¾å¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÈºÂ¤Ã¤¿¥¨¥ë¥â¤È¥¢¥Ó¡¼¡£¤½¤ó¤Ê¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡Ö¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡×(5990±ß)¡£ÇØÃæ¤Î¥Í¡¼¥à¥¿¥°¤ÈÂµ¸ý¤Î¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤¬¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥¨¥¯¥ê¥å¡¢¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¤È½©¤é¤·¤¤3¿§¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥Ç¥Ë¥à¤È¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç²¦Æ»¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥ì¡¼¥¹¥¹¥«¡¼¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ´Å¿ÉMIX¥³¡¼¥Ç¤È¡¢¤³¤Î½©Âç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
¢£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¡ª¥Õ¥§¥¤¥¹·¿¥Ý¡¼¥Á¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¥¨¥ë¥â¤È¥¯¥Ã¥¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÎÂç¤¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×(4990±ß)¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¤È¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¡£
¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹·¿¥Ý¡¼¥Á¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¥Ð¥Ã¥°¤ò¾ö¤ó¤Ç¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã±ÂÎ¤Ç¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¨¥ë¥â¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¥Ç¥¤¥ê¡¼»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥Ã¥×
Á°¸å¤Ë¥È¡¼¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥í¥´»É¤·¤å¤¦¤òÇÛ¤·¡¢Ä´ÀáÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥¨¥ë¥â¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥×¥é¥¹¤·¤¿¡Ö¥¥ã¥Ã¥×¡×(3990±ß)¡£ÇÉ¼ê¤¹¤®¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£
¥Ô¥ó¥¯¤È¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¤Î2¿§Å¸³«¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤âÀäÌ¯¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¡£¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¡ß¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ë·è¤á¤ë¤Î¤â¤è¤·¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤·¡£¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤¬¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈÁ´ÂÎ¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£
¢£Á´¿§Çã¤¤¤âOK¡ª¥×¥Á¥×¥é¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥½¥Ã¥¯¥¹
¥Û¥ï¥¤¥È¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë3ËÜ¥é¥¤¥ó¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼»É¤·¤å¤¦¤ò»Ü¤·¤¿¡Ö¥½¥Ã¥¯¥¹¡×(1320±ß)¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥Ñ¡¼¥×¥ë¤È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤âÂ¸µ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤«¤é¥Á¥é¸«¤»¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¤ª¤·¤ã¤ì´¶¤ò±é½Ð¡£º£¤É¤¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¡ß¥½¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âºÇÅ¬¤À¡£1320±ß¤È¤¤¤¦¥×¥Á¥×¥é²Á³Ê¤À¤«¤é¡¢Á´¿§Çã¤¤¤·¤Æµ¤Ê¬¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯Çä¤Ï2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)¤«¤é¡£Á´¹ñ¤ÎGreen ParksÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï³«Å¹»þ´Ö¤«¤é¡¢¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖSTRIPE CLUB¡×¤Ç¤Ï12»þ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£È¯Çä³«»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)2025 Sesame Workshop
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯Çä¤Ï2025Ç¯9·î11Æü(ÌÚ)¤«¤é¡£Á´¹ñ¤ÎGreen ParksÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï³«Å¹»þ´Ö¤«¤é¡¢¼«¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖSTRIPE CLUB¡×¤Ç¤Ï12»þ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£È¯Çä³«»Ï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)2025 Sesame Workshop