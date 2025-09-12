¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¡¢Êâ¤ß¤òÂçÉñÂæ¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡ª¡×LINKL PLANET¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡ÖANIMAX MUSIX¡×½Ð¾ì¤Ë¤«¤±¤¿Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿
2009Ç¯¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥í¡¼¥É¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖANIMAX MUSIX¡×¡£¡È¥¢¥Ë¥á¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ø¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Ï´ØÅì¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅ´Æ»»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅìÉðÅ´Æ»¡×¤¬´§¶¨»¿¡£2025Ç¯11·î15Æü(ÅÚ)¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÅìÉðÅ´Æ» presents ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA supported by Lemino¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖANIMAX MUSIX¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¸½ºß¡¢ÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¿ôÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÍ½Áª¤¬Å¸³«Ãæ(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡¢°ìÄê¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¤ÎÉ¼¤òÆÀ¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ë)¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ÖLINKL PLANET(¥ê¥ó¥¯¥ë¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¢ÄÌ¾Î¡§¥ê¥ó¥×¥é)¡×¤Î»Ñ¤â¡ª
LINKL PLANET¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤È¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤È¥Õ¥¡¥ó¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ÈÀ¤³¦(¡á¥×¥é¥Í¥Ã¥È)¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢8¿ÍÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤ò¹Ô¤¦¡È¿ÍÀ¸²¼Ñî¾å¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡É¤â¼Â»Ü¡£¿´µ¡°ìÅ¾¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢2025Ç¯9·î5Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡È¡ÖANIMAX MUSIX¡×¤ÎÅÐÎµÌç¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìÉðÅ´Æ» presents ANIMAX MUSIX NEXTAGE 2025 supported by Lemino¡×¤Ë½Ð±é¡£º£¸å¤Î¥¢¥Ë¥á¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯³¦¤òÃ´¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¼¡À¤Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊLINKL PLANET¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖANIMAX MUSIX NEXTAGE¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿´¶ÁÛ¤ä¡¢¡ÖANIMAX MUSIX¡×ËÜÊÔ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò4¿ÍÊ¬¤º¤Ä¡¢Á°¸åÊÔ¤Î2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤ÏÅÙ¡¹¡Ö¥ß¥ë¥æ¥á¥«¥µ¥Ê¥ì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò°ìÊ¸»ú¤º¤Ä¼è¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥Õ¥¡¥ó¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢LINKL PLANET¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¦ºÝ¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¡Ö¥ß¥ë¥æ¥á¥«¥µ¥Ê¥ì¡×¤Î½çÈÖ¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÎëÌÚ²Úô¥
¡½¡½¡ÖANIMAX MUSIX NEXTAGE¡×¤Î´¶ÁÛ
¡ÚÎëÌÚ²Úô¥¡Û¡ÖANIMAX MUSIX NEXTAGE¡×¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ì¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¤¬¹¥¤¤Ê»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖANIMAX MUSIX¡×¤ÏÆ´¤ì¤Î¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤Ç¤â¤¦°ìÅÙÎ©¤Á¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Û¤«¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÇÛ¿®¤ÇÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢³§ÍÍ¤âÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤Ç¤³¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¥Ó¥ë¥É¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖDay of Birth¡×¤ä¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤Î¡Ö¥Ò¥é¥ê/¥Ò¥È¥ê/¥¥é¥ê¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¤òÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤¬ËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤Î¶Ê¤Ï³§¤ÎÁÛ¤¤¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²óÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡ÖANIMAX MUSIX¡×ËÜÊÔ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß
¡ÚÎëÌÚ²Úô¥¡Û¡ÖANIMAX MUSIX¡×ËÜÊÔ¤Ø¤ÎÆ»¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î»ä¤¿¤Á¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Îµ¤»ý¤Á¤â´Þ¤á¡¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤ËËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ß¥ë¥æ¥á¥«¥µ¥Ê¥ì¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ËÜÊÔ½Ð¾ì¤ÏÀäÂÐ¤ËÆ¨¤·¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖNEXTAGE¡×¤Ç»ä¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢À§ÈóÅêÉ¼¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£º´Æ£ºéºÚ
¡½¡½¡ÖANIMAX MUSIX NEXTAGE¡×¤Î´¶ÁÛ
¡Úº´Æ£ºéºÚ¡Û¡ÖANIMAX MUSIX NEXTAGE¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç¹¥¤¤Ê¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤Î¡Ö¥Ò¥é¥ê/¥Ò¥È¥ê/¥¥é¥ê¡×¤òÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤éËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê»Ñ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£ »ä¤¿¤Á¤¬¤³¤¦¤·¤Æ¤½¤Î»Ñ¡¢³èÆ°¤Î»ÅÊý¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¡¢ÈäÏª¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥½¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤³¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¥Ó¥ë¥É¥á¥¿¥Ð¡¼¥¹¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖDays of Birth¡×¤âÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¤»ä¤¿¤Á¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ÖANIMAX MUSIX¡×ËÜÊÔ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß
¡Úº´Æ£ºéºÚ¡Û»ä¤¿¤Á¤Ïº£¡¢¥é¥¤¥ÖÆ°°÷1000¿Í¡¢ÉðÆ»´Û¤Ø¤È¡Ö¥ß¥ë¥æ¥á¥«¥µ¥Ê¥ì¡×¤È¤¤¤¦¹ç¸ÀÍÕ¤Î¤â¤È¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤«¤é¼è¤êºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ï³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Ì´¤â³§¤µ¤ó¤È¤Ê¤é³ð¤¨¤é¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥ê¥ó¥×¥é¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤È¤â¸«¤ëÌ´¤ò½Å¤Í¡¢¤Þ¤º¤ÏËÜÊÔ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¤Î1É¼¤ò¥ê¥ó¥×¥é¤Ë¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£±þ±ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£µÜ粼ºÚ¡¹
¡½¡½¡ÖANIMAX MUSIX NEXTAGE¡×¤Î´¶ÁÛ
¡ÚµÜ粼ºÚ¡¹¡Û½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª»ä¤Ï¥¢¥Ë¥á¤¬Âç¹¥¤¤Ç¥¢¥Ë¥½¥ó¤âÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºòÇ¯¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏËÜÊÔ¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È·è¤á¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤Î¡Ö¥Ò¥é¥ê/¥Ò¥È¥ê/¥¥é¥ê¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó°Õ¸«¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¹â¤á¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²Î»ì¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¦ËÜÈÖ¤ÈÎÞ¤ò´®¤¨¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ÖANIMAX MUSIX¡×ËÜÊÔ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß
¡ÚµÜ粼ºÚ¡¹¡ÛºòÇ¯¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥ê¥ó¥×¥é¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¹¤Ç¤Ë¡¢¤ªÍ§Ã£¤Ê¤É¤ËÅêÉ¼¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤è¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥ß¥ë¥æ¥á¥«¥µ¥Ê¥ì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç1000¿ÍÆ°°÷¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖANIMAX MUSIX¡×¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¥ê¥ó¥×¥é¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÌÜÉ¸¤Ë1Êâ¶á¤Å¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤ËBIG¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¸ÊÖ¤·¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Å·Àî¤ì¤ß
¡½¡½¡ÖANIMAX MUSIX NEXTAGE¡×¤Î´¶ÁÛ
¡ÚÅ·Àî¤ì¤ß¡Û¡ÖANIMAX MUSIX NEXTAGE¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç¤âÇÛ¿®¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤ÎÇ®ÎÌ¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¡¢Ç®¤¤¥³¡¼¥ë¤äÀ¼±ç¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏËÜÅö¤Ë¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡Ø¥¢¥¤¥«¥Ä¡ª¡Ù¤Î¡Ö¥Ò¥é¥ê/¥Ò¥È¥ê/¥¥é¥ê¡×¤Ï¡¢Îý½¬¤Î¤È¤¤«¤é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤â¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¨¤¿¶Ê¤Ç¡¢ËÜÊÔ½Ð¾ì¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ë¤¹¤´¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âµ±¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡È¶¯¤µ¡É¤Ë¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡È¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÂç¤¤¯¤Æ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤äÀ¼¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤Î½Ö´Ö¡¢»ä¤â¥¥é¥ê¤Èµ±¤±¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îµ±¤¤ò¸«¤Ä¤±¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º£²ó¤³¤Î¶Ê¤òÀº°ìÇÕ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤â¾è¤Ã¤±¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤ÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤«¤é¸«¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²èÌÌ¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¤¯¤é¤¤¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»äÃ£¤â¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡ÖANIMAX MUSIX¡×ËÜÊÔ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß
¡ÚÅ·Àî¤ì¤ß¡Û»ä¤¿¤Á¤ÏºòÇ¯¤Î11·î¤Ë¡ÖANIMAX MUSIX¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÌó1Ç¯¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¥ê¥ó¥×¥é¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌã¤¨¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤¢¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀäÂÐ¤ËÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤¢¤Î¤È¤¤Î´¶Æ°¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢³§¤µ¤ó¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤ÏËÜÊÔ½Ð¾ì¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ÇÄÏ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÊâ¤ß¤äÀ®Ä¹¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¤¿¤Á¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤ÎÁ´Éô¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÉ¬¤ºÄÏ¤ß¼è¤Ã¤Æ¡¢»äÃ£¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ë¡È¥é¥¤¥ÖÆ°°÷1000¿Í¡É¤ÎÌ´¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£1Êâ¤º¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÌ´¤ò¸½¼Â¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¥ß¥ë¥æ¥á¥«¥µ¥Ê¥ì¡×¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âLINKLPLANET¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖANIMAX MUSIX NEXTAGE¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅêÉ¼¤Ï¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¼Â»ÜÃæ¡£ÅêÉ¼´ü´Ö¤Ï9·î12Æü(¶â)¤Î23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜ¹Æ¤ÇLINKL PLANET¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÈà½÷¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
取材・文●ソムタム田井
