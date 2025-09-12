ºÊ¤ÎÌ¾»ú¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡Öµ¾À·¡×¤Ê¤Î¡© É×¤Î¹Í¤¨¤ËÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª¡¿¤¯¤é¤ä¤ß¥¬¡¼¥ë¥º¥È¡¼¥¯¡Ê12¡Ë
É×¤ÈÆ±¤¸Ì¾»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Î¤³¤È¤ò»ä¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¡£
Ëº¤ì¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤--¡£
½ËÊ¡¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿·ëº§¼°¤ÎÆü¡¢¡Ö¤³¤ÎÀè¤É¤ó¤Ê¤Ë¿É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â´èÄ¥¤ì¤ë¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¼ëè½¡£¤È¤³¤í¤¬Ì¾»ú¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼þ°Ï¤È¤Î¡Ö·ëº§´Ñ¡×¤Î¤º¤ì¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ÏµìÀ«¤Î¤È¤¤«¤é²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢É×ÉØ¤ÇÂÐÅù¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¼ëè½¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¤¢¤é¤ÌÊý¸þ¤ØÅ¾¤¬¤ê»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¥¦¥é¥â¥È¥æ¥¦¥³¡¢¼ëÌîµ¢»ÒÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤¯¤é¤ä¤ß¥¬¡¼¥ë¥º¥È¡¼¥¯1¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¥¦¥é¥â¥È¥æ¥¦¥³¡¢¼ëÌîµ¢»Ò¡¿¡Ø¤¯¤é¤ä¤ß¥¬¡¼¥ë¥º¥È¡¼¥¯1¡Ù