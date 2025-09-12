ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥ÄÀ¾Â¼Ê¸ÃË¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤òÈ¯É½¡Ä¡Ö¥Öー¥¹¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬ËÍ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ï9·î12Æü¡¢LaLa arena TOKYO-BAY¤Ë¤ÆÀ¾Â¼Ê¸ÃË¤Î°úÂàµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢17Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë2025－26¥·ー¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¤òÂà¤¯¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¡¢ËÜ¿Í¤¬ÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ç»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Â¼¤Ï1986Ç¯9·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»°½Å¸©½Ð¿È¡£ËÌÎ¦¹â¹»¤«¤éÅì³¤Âç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢2009Ç¯¤ËÆüÎ©¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º¡Ê¸½¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¡Ë¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿¡£2014－15¥·ー¥º¥ó¤ËÀéÍÕ¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢°Ê¸å11¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤êºßÀÒ¤·¡¢¥¯¥é¥ÖºÇÄ¹¤È¤Ê¤ëºßÀÒÇ¯¿ô¤ò¸Ø¤ë¡£ÇØÈÖ¹æ11¤Î»ÊÎáÅã¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¡¢B¥êー¥°ÁÏÀß°Ê¹ß¤â¼çÎÏ¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ë¤ÏÀ¾Â¼ËÜ¿Í¤Î¤Û¤«¡¢ÀéÍÕJ¤ÎÅÄÂ¼À¬ÌéÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢ÃÓÆâÍ¦¿Í¼èÄùÌò·ó¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤âÅÐÃÅ¡£ËÁÆ¬¤ÇÅÄÂ¼¼ÒÄ¹¤«¤é°úÂà¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Â³¤¤¤ÆÃÓÆâGM¤«¤é·Ð°Þ¤ÎÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¾Â¼Áª¼ê¤Ï¥ª¥ó¥³ー¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥ª¥Õ¥³ー¥È¤Ç¤â¹×¸¥¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¥é¥¹¥È¥¤¥äー¤òºÇÂç¸Â¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°úÂà¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¡ØLAST RAUNWAY ¡ô11¡Ù¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÇ°¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¡¢Ì©Ãå¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ÎÀ©ºî¡¢¤½¤·¤Æ¡¢6·î¤Ë¤Ï°úÂà»î¹ç¤òÁ¥¶¶¥¢¥êー¥Ê¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÃÓÆâGM¤Ï°úÂà·èÄê¤Î·Ð°Þ¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÀ¾Â¼Áª¼ê¤Ï¥Áー¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¡£ËèÇ¯¡¢·ÀÌó¤ò´Þ¤á¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Î5·î¡¢¿©»ö¤ò¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ËÍ¤«¤é¤Ï¡ØÍèÇ¯¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À¾Â¼Áª¼ê¤«¤éÍè¥·ー¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¾Â¼Áª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥¹¥±¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ëº£¥·ー¥º¥ó¤ÏÀäÂÐ¤ËÍ¥¾¡¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¾¡¤Ã¤Æ¡¢Æ¹¾å¤²¤·¤Æ¡¢À¾Â¼Áª¼ê¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡À¾Â¼¤Ï¼«¿È¤Î¸ý¤«¤éº£¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ12Ç¯´Ö¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯°úÂà¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Öー¥¹¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¯¸½Ìò¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬ËÍ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡10·î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð½ÅÍ×¤Ê¥·ー¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢À¾Â¼¼«¿È¤Ï¼«Á³ÂÎ¤ò´Ó¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÖºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Þ¤Ç¥ì¥Ç¥£¤Î¾õÂÖ¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë»Å»ö¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤¹¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÁ¥¶¶¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤Î°úÂà»î¹ç³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹Êó¤«¤éÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂ¿¤¯¤Ë¥Öー¥¹¥¿ー¤È»þ´Ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇLaLa arena TOKYO-BAY¤â¸õÊä¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢À¾Â¼¤Î¡Ö»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ëÁ¥¶¶¥¢¥êー¥Ê¤Ç¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡×°Õ¸þ¤òµâ¤ó¤Ç¡¢Á¥¶¶¥¢¥êー¥Ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢LAST RUNWAY¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥·¥ç¥ó¹¥¤¤ÎÀ¾Â¼Áª¼ê¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ë¤Ï³êÁöÏ©¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¾Â¼Áª¼ê¤ò¥é¥¹¥È¥Õ¥é¥¤¥È¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¹Ç¯¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÌç½Ð¤òÂ¿¤¯¤Î¥«¥á¥é¤¬¸«ÆÏ¤±¤¿¡£