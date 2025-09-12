GENIC¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±éÁ°¤Ë´°Á´Ì©Ãå¡ª¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤äÉñÂæÎ¢¤ò¼ý¤á¤¿ÆÃÈÖÊüÁ÷·èÄê
GENIC¤Î¥Ç¥Ó¥åー5¼þÇ¯¤È½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿´°Á´Ì©ÃåÆÃÈÖ¡ØGENIC 5th:OUR STORY¡Ù¤¬¡¢MUSIC ON! TV¡Ê¥¨¥à¥ª¥ó!¡Ë¤Ë¤Æ2¥õ·îÏ¢Â³ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£11·î5Æü¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ëGENIC
GENIC¤Ï¡¢2020Ç¯5·î¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿ÃË½÷7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¡£2025Ç¯¤Ç5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢11·î5Æü¤Ë¤Ï¥°¥ëー¥×½é¤ÎÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥¨¥à¥ª¥ó!¤Ç¤Ï¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤ÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤«¤¦GENIC¤Ë´°Á´Ì©Ãå¡£¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥é¥¤¥Ö¤¬¼Â»Ü¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿Èà¤é¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤Ë·ü¤±¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ÎÁÛ¤¤¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤ò2¥õ·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£
¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢ー¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ê¤É¤òÊüÁ÷¡ª
Á°ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ã#1¡ä¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é5Ç¯´Ö¤Î³èÆ°¤òÅö»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¡£º£¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ë¥Ç¥Ó¥åーÅö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤ä¥á¥ó¥Ðー¤È¤Îå«¤ËÇ÷¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯2·î¤«¤é9ÅÔ»Ô26¸ø±é¤ò½ä¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢ー¡ØGENIC GENImeeting TOUR 2025 FUN FOR FAN ～¤¤¤Õ¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦～¡Ù¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¤â´°Á´Ì©Ãå¡£
¸åÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ã#2¡ä¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯6·î¤Ë´ä¼ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢½Ð±é¤·¤¿Ìî³°²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØCHAGU CHAGU ROCK FESTIVAL 2025¡Ù¤ÎÅöÆü¤ÎÌÏÍÍ¤ä¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤òÊüÁ÷¡£ÉðÆ»´Û¸ø±é¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤äÉñÂæÎ¢¤ÎÍÍ»Ò¤âÉ¬¸«¤À¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
MUSIC ON! TV¡ØGENIC 5th:OUR STORY¡Ù
¡ã#1¡ä09/17¡Ê¿å¡Ë22:30～23:00
¡ã#2¡ä10/15¡Ê¿å¡Ë23:30～24:00
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØGENIC 5th:OUR STORY¡Ù¾ÜºÙ
https://www.m-on.jp/program/detail/genic-5th-our-story-2509/
MUSIC ON! TV¡Ê¥¨¥à¥ª¥ó!¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È
http://www.m-on.jp
GENIC OFFICIAL SITE
https://avex.jp/genic/