¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¥«¥Õ¥§¡ÁFlower Garden¡Á¡×¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸«¤ë
¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¥«¥Õ¥§¡ÁFlower Garden¡Á¡×¤¬¡¢2025Ç¯7·î31Æü¤«¤éÅìµþ¡¦BOX cafe&space Åìµþ¥½¥é¥Þ¥ÁÅ¹¤È¡¢Âçºå¡¦BOX cafe&space HEP FIVEÅ¹¤Ë¤Æ¡¢8·î7Æü¤«¤é°¦ÃÎ¡¦BOX cafe&space¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥²¡¼¥ÈÌ¾¸Å²°1¹æÅ¹¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅÃæ¤À¡£¡È¤ª²ÖÈª¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿Å¹ÆâÁõ¾þ¤ä¡¢À¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥Õ¥§¡£Âçºå¡¦°¦ÃÎ²ñ¾ì¤Ï9·î15Æü(½Ë)¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ²ñ¾ì¤Ï9·î21Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤È²ñ´ü½ªÎ»¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢º£¤«¤é¤Ç¤âÂ¤ò±¿¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢¿ä¤·³è·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î²£ÀîÉö¤µ¤ó¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¿ä¤·³è·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î²£ÀîÉö¤Ç¤¹¡£¤ª²ÖÈª¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¥«¥Õ¥§¡ÁFlower Garden¡Á¡×¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×(¾®³Ø´Û)¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡¢»³ÅÄ¾â¿Í(¸¶ºî)¤È¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ(ºî²è)¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦Îß·×3000ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¡£Í¦¼Ô¤È¤½¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆËâ²¦¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤¿¡È¤½¤Î¸å¡É¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Í¦¼Ô¤È¶¦¤ËËâ²¦¤òÂÇÅÝ¤·¤¿ÀéÇ¯°Ê¾åÀ¸¤¤ëËâË¡»È¤¤¡¦¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤È¡¢Èà½÷¤¬¿·¤¿¤Ë½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤ÎÎ¹Ï©¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤Ï2023Ç¯9·î¤«¤é2024Ç¯3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÂÔË¾¤ÎÂè2´ü¤¬2026Ç¯1·î¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤â¤â¤Á¤í¤óÌ¡²è¤Ç¤â¥¢¥Ë¥á¤Ç¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¡£¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó°ì¹Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Å¨¤Ç¤¢¤ëËâÂ²¤â¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÅ¸³«¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÈÂ³¤¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡ª
Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¥Õ¡¼¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤â¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¾¤í¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤ËÃíÊ¸¤·¤¿¡ÖËÌÂ¦½ô¹ñ¤ÎÅß¡× (1990±ß)¤Ï¡¢¥·¥å¥ô¥§¥¢»³Ì®¤Ç¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó°ì¹Ô¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥É¥ê¥¢¡£Í¦¼Ô¤Î·õ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¥Á¡¼¥º¤ÇÀã¤ò¹ß¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¤È¤Ã¤Æ¤â¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÍ¥¤·¤¤Ì£¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ß¥ß¥Ã¥¯¥µ¥ó¥É¡×(990±ß)¤Ï¡¢¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ëÊõÈ¢¤Ëµ¼ÂÖ¤·¤¿ËâÊª¡¦¥ß¥ß¥Ã¥¯¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤³¤Î¥·¡¼¥ó¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Û¤É¤è¤¤´Å¤µ¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Ù¥ê¡¼¤Î»ÀÌ£¤¬ÈþÌ£¡ª¤³¤Á¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁó·îÁð¡×(1090±ß)¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¬Áó·îÁð¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥Æ¥£¡¼¡£¥á¥Ë¥å¡¼Ì¾¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁó·îÁð¡×¤È¤Ï¡¢¥Ò¥ó¥á¥ë¤Î¸Î¶¿¤Ëºé¤¯²Ö¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¤¬¥Ò¥ó¥á¥ëÁü¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ò¾þ¤ë¤¿¤á¤ËÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª²Ö¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤ª²Ö¤Ç¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï³¸¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³¸¤ò³«¤±¤ë¤È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤ª²Ö¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±é½Ð¤â¡£
¡ÖÊª¤òÉâ¤«¤¹ËâË¡¡×(990±ß)¤Ï¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã·¿¤Î¥°¥ß¤òÉâ¤«¤»¤¿¡¢¥¼¥ê¡¼Æþ¤ê¤Î¥ì¥â¥Í¡¼¥É¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÃæ¤Ç¥«¥Ü¥Á¥ã¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇËâË¡¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ªÊó½·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç²¹¤«¤¤¤ªÃã¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
»öÁ°Í½Ìó(660±ß¡¿¿Í)¤ò¤·¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¾·ÂÔ¾õÉ÷¥«¡¼¥É(Á´4¼ï)¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥ê¥ó¥¯¤òÍê¤à¤È1ÉÊ¤Ë¤Ä¤1Ëç¥¯¥ê¥¢¥³¡¼¥¹¥¿¡¼(Á´8¼ï)¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¢¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤ª²Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡Ä¡ª
ºîÃæ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÉ¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡Ä¡×¤È¡¢»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª²ÖÈª¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤é¤·¤¯²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¤ª¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥«¥Õ¥§¤Ç¤¹!!
(C)»³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡¿¾®³Ø´Û¡¿¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
