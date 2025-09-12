¡Ö²¿¤ÇÈÖ¹æÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î!?¡×±ï¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎµÁÊì¤«¤éÆÍÁ³¤ÎÅÅÏÃ¹¶·â!!Éü±ï¤Î¸¶°ø¤ÏÉ×¤¬ÀáÌóÀ¸³è¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é!?¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È²Ç¤ò¥¤¥Ó¥ê¤Þ¤¯¤ëÆÇµÁÊì¤Ë¡¢°ì¸«Í¥¤·¤½¤¦¤À¤±¤É¥É¥±¥Á¤ÇÄ¶¼«¸ÊÃæ¤ÊÉ×¡Ä¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÌ¡²è¡ØµÁÊì¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¡£¤½¤ì¤é¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯Ëö¡¢Ì¡²è¡ØµÁÊì¥¯¥¨¥¹¥È¥ê¥¿¡¼¥ó¥º ¡Á¥ä¥Ð¤¹¤®¤ëµÁÊì¤È¤ÎÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤30Ç¯ÀïÁè¡Á¡Ù¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¡ØµÁÊì¥¯¥¨¥¹¥È¥ê¥¿¡¼¥ó¥º¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ÏAmeba¸ø¼°¥È¥Ã¥×¥Ö¥í¥¬¡¼¡¦¤«¤Å(@kadu0614)¤µ¤ó¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¡£º£²ó¤Ï¡¢ÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¸¶°Æ¼Ô¤Î¤«¤Å¤µ¤ó¤È¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ëºî²è¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¡²èÃ´Åö¤ÎÀÖÀ±¤¿¤ß¤³(@tamikong)¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬ÆÈÎ©¤·¡¢¸½ºß¤ÏÉ×¤ÈÇ¤È²º¤ä¤«¤ÇËþ¤ÁÂ¤ê¤¿À¸³è¤òÁ÷¤ë´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¼çÉØ¡¦¤«¤Å¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢ÁÔÀä¤ÊÆ®¤¤¤ÎÆü¡¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´Ç¸î³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤«¤Å¤Ï¡¢ÉÂ±¡¼Â½¬Ãæ¤Ë´µ¼Ô¤À¤Ã¤¿½©É§¤«¤é¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤é¤ì¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤Æ¤¹¤°¤Ë·ëº§¤ò·è°Õ¡£¤À¤¬¡¢½©É§¤ÎÊì¤ÏÌÔÈ¿ÂÐ!!½©É§¤ÏÊì¤ÈÀä±ï¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢¤«¤Å¤È¤Î·ëº§¤òÁª¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢·ëº§¸å¡¢¤Ê¤¼¤«±ï¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎµÁÊì¤¬¿·º§À¸³è¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡Ä!?
¡½¡½·ëº§¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é±ï¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎµÁÊì¤«¤é¡¢·ëº§¸å¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä½©É§¤µ¤ó¤Ï¡Ö±ï¤òÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤º¤Ã¤ÈµÁÊì¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¤«¤Å¡Û·ëº§¤·¤¿Åö»þ¤Ï¡¢Àë¸ÀÄÌ¤ê±ï¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤³¤í¤¬¼«Ê¬¤Î²Ô¤®¤ÇÉ×ÉØ2¿Í¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢¶âÁ¬Åª¤Ë¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÊÑ¤«¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤Ï¡ÖÉÏË³À¸³è¤Ê¤ó¤ÆÊ¿µ¤¡×¤È¤¤¤¦ÀáÌóÂç¹¥¤¤Ê½÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢É×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾®¸¯¤¤¤¬¸º¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹ü¿È¤ËÀ÷¤ß¤ë¤Û¤É¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¨¤Ã¡©ËÍ¤Þ¤Ç(ÀáÌó¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î)¡©¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
É×ÉØ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ·ëº§À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±ÆÈ¿È»þÂå¤ÈÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡©¤Þ¤·¤Æ¤ä»Ò¤É¤â¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ë¡£Â©»Ò¤ÎÀ³Ê¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿µÁÊì¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë²»¤ò¾å¤²¤ë¤ÈâË¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇµÁÊì¤ÈÉ×¤Ï¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºîÃæ¤ÎµÁÊì¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¸«±É¤ÃÄ¥¤ê¤Ê´¶¤¸¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Å¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¦¤ï¤ê¤Ë¡¢µÁÊì¼«ÂÎ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¤«¤Å¡Û¿ÆÀÌ¤ÇË¡Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î³§¤µ¤ó¤Ï²Û»ÒÀÞ¤ê¤ä²ÌÊª¤ÎÀ¹¤êäÆ¤Ê¤ó¤«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µÁÊì¤À¤±½ÐÀÊ¼Ô¤Î¸®¿ôÊ¬¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤«¤éÃã´ï¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Æ¸¼´Ø¤ÇÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÆÀÌ¤¬²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¯¤È¼«Ê¬¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ø1½µ´ÖÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¡¢¤Þ¤¿¿ÆÀÌ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¹ë²Ú¤ÊÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¯¤È¼«Ê¬¤Ï³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É¡£
Ëè·î²½¾ÑÉÊ¤ò¿ôËü±ß¤â¹ØÆþ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¸«¤Æ¡ª¤³¤ÎºÐ¤Ç¤³¤ÎÈ©¤Ï¤ª¼êÆþ¤ì¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¤Í¡Ä¡×¤ÈÎä¤á¤¿ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÁÊì¤¬ÈÕÇ¯Ç§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤³¤í¡¢»ä¤Ï¿ÆÀÌ¤¿¤Á¤«¤é¡Ö(¤ª¶â»ý¤Á¤À¤«¤é)¤¿¤¯¤µ¤óºâ»º¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤âÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤ÏµÁÉãÊì¤Î²ð¸î¤Ë´Ø¤·¤Æºâ»º´Ø·¸¤òÁ´¤ÆÉ×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Û¤Ü¤Û¤Ü¥¹¥Ã¥«¥é¥«¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿»þ´ü¡£¿ÆÀÌ¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÂ»¤Ï¤Ê¤¤¡×Åª¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë»ö¼Â¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ï³§¤µ¤ó¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¶â¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤¬¡Ä¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤ËÇ§ÃÎ¾ÉÈ¯¾É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËµÁÉã¤Ï¡ÖÁ´ÉôÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÏ·¸å¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤ó¤«¤·¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢µÁÉã¤ÎÂà¿¦¶â¤äÍÂÃù¶â¡¦Ç¯¶âÁ´¤Æ·×»»¤·¤¿¤é1²¯2000Ëü±ß»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤Þ¤±¤ËµÁÉãÊì¶¦¤Ë¡¢Æþ±¡¤ä»àË´»þ¤ÎÊÝ¸±¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÁòµ·ÈñÍÑ¤Î¸ß½õ²ñ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ºîÃæ¤Ç¤Ï¡¢²È»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÁÊì¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÖÀ±¤µ¤ó¤Ï¤ª¹¥¤¤Ê²È»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÀÖÀ±¤¿¤ß¤³¡Û¼Â¤Ï»ä¡¢²È»öÁ´ÈÌ¤¬·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤Æ»þÃ»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Â¿¾¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ïä¶¤Ç¾²¤òÁÝ¤¯¤³¤È¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ç¨¤é¤·¤Æ¹Ê¤Ã¤¿»æ(»¨»ï¤äºÊñºà¤Î»æ)¤ò¤Á¤®¤Ã¤Æ¾²¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Þ¤¡¢¤½¤ì¤òÁÝ¤¤Ê¤¬¤é¸¼´Ø¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¡¢²È¤¸¤å¤¦¤ÎÔ¼¤äÇ¤ÎÌÓ¤¬»æ¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¾²¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤ë¤è¤êÃÇÁ³³Ú¤Ç¡¢»¨¶Ò¤¬¤±¤ò¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤¿¡¼¡¼¡¼¡ª¤È¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤à¿Í¤Ë¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÖÀ±ÀèÀ¸¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÀÖÀ±¤¿¤ß¤³¡Û¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÇº¤ß¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢º£¤â¤¤¤í¤¤¤íÇº¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¤½¤ì¤ò¥º¥ë¥º¥ë°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï³ä¤ÈÁá¤¯Î©¤ÁÄ¾¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÎÉ¾²Á¤òÀÎ¤Û¤Éµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£10¿Í¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Î2³ä¡¢6³ä¤ÏÃæÎ©¡¢»Ä¤ê2³ä¤¬¼«Ê¬¤ò·ù¤¤¤Ê¿Í¡¢¤È¤¤¤¦Ë¡Â§¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï2³ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÂçÈ¾¤Î¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢2³ä¤«¤é¤Ï·ù¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò»×¤¦¤È¡¢Ã¯¤«¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â´Ø·¸¤ò²þÁ±¤·¤¿¤¤¿Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡£¤È¤¤¤¦¡¢Äü¤á¤Ë¤â»÷¤¿³«¤Ä¾¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÔÀä¤Ê¾õ¶·¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤«¤Å¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤È¿Í´ÖÎÏ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤òÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë³¨¤äÅ¸³«¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÀÖÀ±¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ä2¿Í¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÉ¤ß±þ¤¨È´·²¤ÎÌ¡²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØµÁÊì¥¯¥¨¥¹¥È¥ê¥¿¡¼¥ó¥º¡Ù¡£¤Þ¤À¤Î¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡¦²èÁüÄó¶¡¡§¤«¤Å(@kadu0614) ÀÖÀ±¤¿¤ß¤³(@tamikong)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
Á°ºî¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¡ØµÁÊì¥¯¥¨¥¹¥È¥ê¥¿¡¼¥ó¥º¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ÏAmeba¸ø¼°¥È¥Ã¥×¥Ö¥í¥¬¡¼¡¦¤«¤Å(@kadu0614)¤µ¤ó¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¡£º£²ó¤Ï¡¢ÁÔÀä¤Ê¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¸¶°Æ¼Ô¤Î¤«¤Å¤µ¤ó¤È¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ëºî²è¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¡²èÃ´Åö¤ÎÀÖÀ±¤¿¤ß¤³(@tamikong)¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
´Ç¸î³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤«¤Å¤Ï¡¢ÉÂ±¡¼Â½¬Ãæ¤Ë´µ¼Ô¤À¤Ã¤¿½©É§¤«¤é¹¥°Õ¤ò´ó¤»¤é¤ì¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤Æ¤¹¤°¤Ë·ëº§¤ò·è°Õ¡£¤À¤¬¡¢½©É§¤ÎÊì¤ÏÌÔÈ¿ÂÐ!!½©É§¤ÏÊì¤ÈÀä±ï¤·¤Æ¤Þ¤Ç¡¢¤«¤Å¤È¤Î·ëº§¤òÁª¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢·ëº§¸å¡¢¤Ê¤¼¤«±ï¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎµÁÊì¤¬¿·º§À¸³è¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡Ä!?
¡½¡½·ëº§¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é±ï¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤ÎµÁÊì¤«¤é¡¢·ëº§¸å¤ËÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä½©É§¤µ¤ó¤Ï¡Ö±ï¤òÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤º¤Ã¤ÈµÁÊì¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¤«¤Å¡Û·ëº§¤·¤¿Åö»þ¤Ï¡¢Àë¸ÀÄÌ¤ê±ï¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤³¤í¤¬¼«Ê¬¤Î²Ô¤®¤ÇÉ×ÉØ2¿Í¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢¶âÁ¬Åª¤Ë¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÊÑ¤«¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¤Ï¡ÖÉÏË³À¸³è¤Ê¤ó¤ÆÊ¿µ¤¡×¤È¤¤¤¦ÀáÌóÂç¹¥¤¤Ê½÷¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢É×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾®¸¯¤¤¤¬¸º¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹ü¿È¤ËÀ÷¤ß¤ë¤Û¤É¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¨¤Ã¡©ËÍ¤Þ¤Ç(ÀáÌó¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î)¡©¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
É×ÉØ¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ·ëº§À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±ÆÈ¿È»þÂå¤ÈÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡©¤Þ¤·¤Æ¤ä»Ò¤É¤â¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ë¡£Â©»Ò¤ÎÀ³Ê¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿µÁÊì¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë²»¤ò¾å¤²¤ë¤ÈâË¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇµÁÊì¤ÈÉ×¤Ï¡¢Ï¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºîÃæ¤ÎµÁÊì¤Î¹ÔÆ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¸«±É¤ÃÄ¥¤ê¤Ê´¶¤¸¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Å¤µ¤ó¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¦¤ï¤ê¤Ë¡¢µÁÊì¼«ÂÎ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê²È·×¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¤«¤Å¡Û¿ÆÀÌ¤ÇË¡Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î³§¤µ¤ó¤Ï²Û»ÒÀÞ¤ê¤ä²ÌÊª¤ÎÀ¹¤êäÆ¤Ê¤ó¤«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µÁÊì¤À¤±½ÐÀÊ¼Ô¤Î¸®¿ôÊ¬¡¢¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤«¤éÃã´ï¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Æ¸¼´Ø¤ÇÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÆÀÌ¤¬²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¯¤È¼«Ê¬¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ø1½µ´ÖÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¡¢¤Þ¤¿¿ÆÀÌ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¹ë²Ú¤ÊÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¯¤È¼«Ê¬¤Ï³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤É¡£
Ëè·î²½¾ÑÉÊ¤ò¿ôËü±ß¤â¹ØÆþ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¸«¤Æ¡ª¤³¤ÎºÐ¤Ç¤³¤ÎÈ©¤Ï¤ª¼êÆþ¤ì¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¤Í¡Ä¡×¤ÈÎä¤á¤¿ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÁÊì¤¬ÈÕÇ¯Ç§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤³¤í¡¢»ä¤Ï¿ÆÀÌ¤¿¤Á¤«¤é¡Ö(¤ª¶â»ý¤Á¤À¤«¤é)¤¿¤¯¤µ¤óºâ»º¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢ÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤âÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤ÏµÁÉãÊì¤Î²ð¸î¤Ë´Ø¤·¤Æºâ»º´Ø·¸¤òÁ´¤ÆÉ×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Û¤Ü¤Û¤Ü¥¹¥Ã¥«¥é¥«¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿»þ´ü¡£¿ÆÀÌ¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÂ»¤Ï¤Ê¤¤¡×Åª¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë»ö¼Â¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ï³§¤µ¤ó¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¶â¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤¬¡Ä¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤ËÇ§ÃÎ¾ÉÈ¯¾É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËµÁÉã¤Ï¡ÖÁ´ÉôÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÏ·¸å¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤ó¤«¤·¤¿¤³¤È¤¬Ìµ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢µÁÉã¤ÎÂà¿¦¶â¤äÍÂÃù¶â¡¦Ç¯¶âÁ´¤Æ·×»»¤·¤¿¤é1²¯2000Ëü±ß»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¤Þ¤±¤ËµÁÉãÊì¶¦¤Ë¡¢Æþ±¡¤ä»àË´»þ¤ÎÊÝ¸±¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÁòµ·ÈñÍÑ¤Î¸ß½õ²ñ¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ºîÃæ¤Ç¤Ï¡¢²È»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÁÊì¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÖÀ±¤µ¤ó¤Ï¤ª¹¥¤¤Ê²È»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÀÖÀ±¤¿¤ß¤³¡Û¼Â¤Ï»ä¡¢²È»öÁ´ÈÌ¤¬·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤Æ»þÃ»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Â¿¾¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ïä¶¤Ç¾²¤òÁÝ¤¯¤³¤È¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ç¨¤é¤·¤Æ¹Ê¤Ã¤¿»æ(»¨»ï¤äºÊñºà¤Î»æ)¤ò¤Á¤®¤Ã¤Æ¾²¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Þ¤¡¢¤½¤ì¤òÁÝ¤¤Ê¤¬¤é¸¼´Ø¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¡¢²È¤¸¤å¤¦¤ÎÔ¼¤äÇ¤ÎÌÓ¤¬»æ¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¾²¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÝ½üµ¡¤ò¤«¤±¤ë¤è¤êÃÇÁ³³Ú¤Ç¡¢»¨¶Ò¤¬¤±¤ò¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤¿¡¼¡¼¡¼¡ª¤È¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤à¿Í¤Ë¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÖÀ±ÀèÀ¸¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÀÖÀ±¤¿¤ß¤³¡Û¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÇº¤ß¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢º£¤â¤¤¤í¤¤¤íÇº¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼ã¤¤¤³¤í¤Ï¤½¤ì¤ò¥º¥ë¥º¥ë°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï³ä¤ÈÁá¤¯Î©¤ÁÄ¾¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÎÉ¾²Á¤òÀÎ¤Û¤Éµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£10¿Í¤¤¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Î2³ä¡¢6³ä¤ÏÃæÎ©¡¢»Ä¤ê2³ä¤¬¼«Ê¬¤ò·ù¤¤¤Ê¿Í¡¢¤È¤¤¤¦Ë¡Â§¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï2³ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÂçÈ¾¤Î¿Í¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢2³ä¤«¤é¤Ï·ù¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò»×¤¦¤È¡¢Ã¯¤«¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â´Ø·¸¤ò²þÁ±¤·¤¿¤¤¿Í¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¡Ä¡£¤È¤¤¤¦¡¢Äü¤á¤Ë¤â»÷¤¿³«¤Ä¾¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÔÀä¤Ê¾õ¶·¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤«¤Å¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤È¿Í´ÖÎÏ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤òÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë³¨¤äÅ¸³«¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÀÖÀ±¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ä2¿Í¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÉ¤ß±þ¤¨È´·²¤ÎÌ¡²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØµÁÊì¥¯¥¨¥¹¥È¥ê¥¿¡¼¥ó¥º¡Ù¡£¤Þ¤À¤Î¿Í¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡¦²èÁüÄó¶¡¡§¤«¤Å(@kadu0614) ÀÖÀ±¤¿¤ß¤³(@tamikong)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£