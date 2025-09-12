Mrs. GREEN APPLE¡¢¥°¥êー¥ó¥¢¥Ã¥×¥ëÂç»È¤Ë½¢Ç¤¡ª¡¡¡ÖÀÄ¤ê¤ó¤´¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê3¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤¬¡¢¤ê¤ó¤´¤ÎÆóÂç»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀÄ¿¹¸©¡¦Ä¹Ìî¸©¤Î¡Ö¥°¥êー¥ó¥¢¥Ã¥×¥ëÂç»È¡×¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ËÜÆü9·î12Æü¤ËÅìµþ¡¦ÃÝ¼Ç¥Ýー¥È¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«¤«¤ì¤¿¡ØÀÄ¿¹¸©¡¦Ä¹Ìî¸©¹çÆ±¡¡¥°¥êー¥ó¥¢¥Ã¥×¥ëÂç»ÈÇ¤Ì¿¼°¡Ù¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ¤ê¤ó¤´¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀÄ¿¹¸©¤ÈÄ¹Ìî¸©¤¬º£²ó½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Mrs. GREEN APPLE¤ò¡Ö¥°¥êー¥ó¥¢¥Ã¥×¥ëÂç»È¡×¤ËÇ¤Ì¿¡£ÀÄ¿¹¸©ÃÎ»ö¡¦µÜ²¼½¡°ìÏº¡¢Ä¹Ìî¸©ÃÎ»ö¡¦°¤Éô¼é°ì¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢Î¾¸©ÃÎ»ö¤«¤éÇ¤Ì¿¾õ¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢Mrs. GREEN APPLE¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤¬¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç·Ò¤¬¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ÈÀÄ¤ê¤ó¤´Âç»È¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°§»¢¤¹¤ëÂç¿¹¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤ê¤ó¤´¥¢¥ì¥ë¥®ー¤Ç¤ê¤ó¤´¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾å¤ÇÂç»È¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤¬°ìÈÖ¶Ã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤¤¤¤¤ó¤À¡¢¤ÈËÜÅö¤Ë²¿²ó¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡¢Ì¿Ì¾¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç½é¿´¤òËº¤ì¤º¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤Ä¤±¤¿¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ·Ò¤¬¤Ã¤Æ±þ±ç¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´¶³´¿¼¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Á´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ëー¥Ä¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¼ã°æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀÖ¤ê¤ó¤´¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤òµ¡²ñ¤ËÀÄ¤ê¤ó¤´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È¸ì¤ë¡£Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¤ÎÆ£ß·¤Ï¡¢¤ê¤ó¤´¤È±ï¤¬¿¼¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÀÄ¤ê¤ó¤´¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Æ£ß·¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¼Â²È¤Ç»Ò¶¡¤Îº¢¿©¤Ù¤¿¤ê¤È¤«¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ì¤âµ¡¤ËÀÄ¤ê¤ó¤´¤òÇã¤Ã¤¿¤ê³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÄ¤ê¤ó¤´¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ¤ê¤ó¤´¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¼ã°æ¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÀÄ¤ê¤ó¤´¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê3¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖËÍ¤é¤Î³Ú¶Ê¤âÀÄ¤ê¤ó¤´¤Î¤è¤¦¤ËÍÍ¡¹¤ÊÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÉý¹¤¯Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLEÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀÄ¤ê¤ó¤´¤ò½ç¼¡Á´¹ñ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÀÄ¤ê¤ó¤´¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤Ë·Ò¤¬¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÂç¿¹¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¥â¥À¥ó¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÇÇº¤ó¤À¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âºÎÍÑ¤Ë¤Ê¤êÂç¿¹¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤Î¤«¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£¡Ö¥ì¥È¥í¤ÎÊý¤Ï¡¢²æ¡¹¤ÎÌ¾Á°¤È¡È¥°¥êー¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡É¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡£º£Æü¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ð¥ó¥ÉÌ¾¤òÉÕ¤±¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È»×¤ï¤ÌÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥°¥êー¥ó¥¢¥Ã¥×¥ëÂç»È¤Î¡È½éÇ¤Ì³¡É¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀÄ¤ê¤ó¤´¥¯¥¤¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¼¡¤Î¤¦¤ÁÀÄ¥ê¥ó¥´¤Ï¤É¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¡ÖÀÄ¿¹¤ÎÂåÉ½ÉÊ¼ï¡¦²¦ÎÓ¥ªー¥Ç¥£¥ó¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¤É¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÄ¤ê¤ó¤´¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë3Ìä¤Î¥¯¥¤¥º¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÄ¿¹¸©»º¤ÎÀÄ¤ê¤ó¤´¡Ö¤¤ª¤¦¡×¤ò¼Â¿©¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Âç¿¹¤¬¹á¤êÃ´Åö¤È¤·¤Æ´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¡Ö¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¹á¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¹á¤ê¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯´Å¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÂç¿¹¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«ÀÄ¤ê¤ó¤´ÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï½½¿ôÇ¯Á°¤Ë·ëÀ®¤·¤¿Æü¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Þ¤À²¿¿Í¤â¸Æ¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÕÇ¤¤ò³Ú¤·¤¯ÇØÉé¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÄ¤ê¤ó¤´¤ÎÎÉ¤µ¡¢Mrs. GREEN APPLE¤ÎÎÉ¤µ¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âËÍ¤é¤¬¡¢¤Þ¤º³Ú¤·¤¯³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÆÏ¤±¤ë½Ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤âÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤¿¡£
